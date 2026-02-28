28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Arthur Schopenhauer, filósofo: "El destino baraja las cartas, pero nosotros..."

Schopenhauer fue un influyente pensador alemán del siglo XIX, pionero en introducir la sabiduría oriental en la filosofía occidental y conocido como el gran referente del pesimismo.

Por
Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer, filósofo y pensador alemásn del siglo XIX.

  • El filósofo Arthur Schopenhauer dijo: “El destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos”.
  • Con esta frase se refiere a que no elegimos las circunstancias iniciales de nuestra vida ni las crisis que nos atraviesan.
  • Sostiene que el sufrimiento aumenta cuando intentamos pelear contra hechos que no podemos cambiar.
  • La clave del bienestar reside en distinguir qué depende de nosotros y qué pertenece al azar.

En un mundo marcado por la incertidumbre y la falta de control sobre el futuro, las palabras de los grandes pensadores suelen funcionar como anclajes. Entre todas ellas, una sentencia de Arthur Schopenhauer ha logrado atravesar los siglos para convertirse en un lema de resiliencia moderna: “El destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos”.

El perro español que conquistó a todos los argentinos en las redes
Te puede interesar:

Mascota con ADN porteño: este perro vive en España y se volvió viral al responder cuando se habla en lunfardo

Esta metáfora encierra el núcleo de una filosofía que no intenta maquillar la realidad con optimismo vacío, sino que nos invita a mirar de frente las reglas del juego de la existencia. Para Schopenhauer, la vida no es un camino trazado por nuestra libertad absoluta. Estamos inmersos en circunstancias que no elegimos: el país donde nacemos, nuestra herencia genética, las crisis económicas o las pérdidas afectivas. Todo eso conforma "la mano" que nos toca en suerte.

juego de cartas

El filósofo explica que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos en sí, sino de nuestra resistencia a aceptarlos. Pasamos gran parte del tiempo lamentándonos por las cartas que recibimos, pretendiendo que el mazo se hubiera repartido de otra manera. Esa lucha contra lo inevitable es, según su visión, lo que intensifica la frustración y prolonga el malestar.

Sin embargo, es aquí donde aparece el matiz fundamental de su frase célebre. Aunque no somos dueños del reparto, somos los únicos responsables de la ejecución. El destino pone las condiciones, pero la respuesta ante esas condiciones es el único espacio de verdadera libertad que poseemos. Distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, es la clave.

Quién fue Arthur Schopenhauer, filósofo

Arthur Schopenhauer (1788-1860) fue un pensador alemán cuya obra marcó un antes y un después en la historia del pensamiento occidental. Conocido como el "filósofo del pesimismo", su obra cumbre, El mundo como voluntad y representación, desafió las visiones racionalistas de su época.

A diferencia de otros filósofos que veían el mundo como un lugar ordenado y lógico, Schopenhauer sostuvo que la esencia de la realidad es una fuerza ciega e irracional a la que denominó “Voluntad”. Para él, esta voluntad es un impulso insaciable que nos empuja constantemente a desear, generándonos dolor cuando no obtenemos lo que queremos y un profundo aburrimiento cuando finalmente lo conseguimos.

Su pensamiento, influenciado tanto por Platón como por el budismo y las Upanishads, influyó profundamente en figuras de la talla de Nietzsche, Freud y al propio Borges.

Noticias relacionadas

La sorprendente historia de una mujer que casi fallece tras un simple bostezo

Un bostezo la dejó al borde de la muerte y tuvo que aprender a caminar de nuevo: cuál es la increíble historia

Un nuevo avistamiento de un OVNI en La Plata despertó la curiosidad de los vecinos.

¿Un OVNI en La Plata? Un objeto con forma de "boomerang" sorprendió a los vecinos

play

Arrancó la Cruzada Solidaria en C5N: se juntan útiles escolares para ayudar a chicos de todo el país

play

Impresionante choque y vuelco en la General Paz: un herido tras el impacto de dos autos

Nuevos casos de la influenza aviar.

El Ministerio de Salud emitió una alerta epidemiológica en el AMBA por nuevos casos de influenza aviar

Córdoba y Chubut se encuentran bajo alerta. 

¿Se adelanta el otoño? Llega un nuevo frente frío que traerá tormentas: cómo seguirá el pronóstico

Rating Cero

Del Moro es el conductor del programa.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

La película brasileña tiene varias nominaciones a los Oscar 2026.
play

Oscar 2026: se estrenó en Argentina la película brasileña que es gran candidata a ganar el premio

Se acerca la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada. 

Escándalo en Gran Hermano 2026: fue finalista y denunció acomodo en la Generación Dorada

El conductor aseguró que logró bajar alrededor de 20 kilos con cambios en su alimentación.

Migue Granados reveló el secreto para su impresionante transformación física: bajó mucho de peso

Santiago del Moro presentaría a los reemplazos de Divina Gloria y Daniela de Lucía el próximo domingo. 

Gran Hermano: revelaron los nombres de los suplentes que entrarían tras la baja de Divina Gloria

El cantautor fue una figura clave del pop y el rock de los años 60.
play

Murió Neil Sedaka: adiós a una leyenda del pop y éxitos como Oh! Carol

últimas noticias

Los futbolistas no tendrán permitido taparse la boca.

Ley Vinicius en marcha: los jugadores no podrán taparse la boca para hablar durante un partido

Hace 6 minutos
Así quedó la escuela después del ataque a Irán.

Irán denunció que murieron al menos 53 niñas por el bombardeo de una escuela primaria

Hace 11 minutos
Del Moro es el conductor del programa.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

Hace 22 minutos
Este lugar es ideal para quienes buscan un respiro sin alejarse demasiado de la ciudad.

La escapada perfecta cerca de Buenos Aires para alquilar una casa quinta y disfrutar la naturaleza

Hace 25 minutos
Algunos de los alumnos en Ladra junto a sus educadoras caninas.

Siesta, boletín y juegos: cómo funcionan los "jardines" para perros, una tendencia que crece en el mundo

Hace 28 minutos