Arthur Schopenhauer, filósofo: "El destino baraja las cartas, pero nosotros..." Schopenhauer fue un influyente pensador alemán del siglo XIX, pionero en introducir la sabiduría oriental en la filosofía occidental y conocido como el gran referente del pesimismo. Por + Seguir en







Arthur Schopenhauer, filósofo y pensador alemásn del siglo XIX.

El filósofo Arthur Schopenhauer dijo: “El destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos”. Con esta frase se refiere a que no elegimos las circunstancias iniciales de nuestra vida ni las crisis que nos atraviesan. Sostiene que el sufrimiento aumenta cuando intentamos pelear contra hechos que no podemos cambiar. La clave del bienestar reside en distinguir qué depende de nosotros y qué pertenece al azar. En un mundo marcado por la incertidumbre y la falta de control sobre el futuro, las palabras de los grandes pensadores suelen funcionar como anclajes. Entre todas ellas, una sentencia de Arthur Schopenhauer ha logrado atravesar los siglos para convertirse en un lema de resiliencia moderna: “El destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos”.

Esta metáfora encierra el núcleo de una filosofía que no intenta maquillar la realidad con optimismo vacío, sino que nos invita a mirar de frente las reglas del juego de la existencia. Para Schopenhauer, la vida no es un camino trazado por nuestra libertad absoluta. Estamos inmersos en circunstancias que no elegimos: el país donde nacemos, nuestra herencia genética, las crisis económicas o las pérdidas afectivas. Todo eso conforma "la mano" que nos toca en suerte.

juego de cartas Canva El filósofo explica que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos en sí, sino de nuestra resistencia a aceptarlos. Pasamos gran parte del tiempo lamentándonos por las cartas que recibimos, pretendiendo que el mazo se hubiera repartido de otra manera. Esa lucha contra lo inevitable es, según su visión, lo que intensifica la frustración y prolonga el malestar.

Sin embargo, es aquí donde aparece el matiz fundamental de su frase célebre. Aunque no somos dueños del reparto, somos los únicos responsables de la ejecución. El destino pone las condiciones, pero la respuesta ante esas condiciones es el único espacio de verdadera libertad que poseemos. Distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, es la clave.

Quién fue Arthur Schopenhauer, filósofo Arthur Schopenhauer (1788-1860) fue un pensador alemán cuya obra marcó un antes y un después en la historia del pensamiento occidental. Conocido como el "filósofo del pesimismo", su obra cumbre, El mundo como voluntad y representación, desafió las visiones racionalistas de su época.