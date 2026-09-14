14 de septiembre de 2026 Inicio
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Caos en la avenida Lugones: más de 20 kilómetros de demora por obras y cortes

Hay importantes demoras en el ingreso a la Ciudad desde la zona norte por trabajos a cargo de Metrogas. Permanecen restringidos tres carriles.

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Caos en la avenida Lugones: hay más de 20 cuadras de fila por obras y cortes

Caos en la avenida Lugones: hay más de 20 cuadras de fila por obras y cortes

La avenida Lugones registra importantes demoras este lunes por la mañana debido a una restricción de carriles en la zona de conexión con la avenida General Paz. A media mañana, la congestión ya alcanzaba más de 20 cuadras y complicaba el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el norte.

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Por trabajos a cargo de Metrogas, responsable de la red de gas, permanecen restringidos tres carriles derechos en Lugones, en la curva de conexión desde Av. General Paz, lo que está provocando demoras en el acceso a la Ciudad desde la zona Norte.

Esta afectación de tránsito se debe a un operativo de emergencia que comenzó la empresa el viernes por la noche, para arreglar una válvula de la red de alta presión, que provocaba un escape.

Según informó la empresa, la perdida fue reparada ayer por la tarde y actualmente trabaja en el cierre definitivo del pozo y la reconstrucción de la autopista intervenida, con el fin de normalizar el tránsito en esa zona. La situación genera largas filas y circulación a baja velocidad.

Según informaron desde Metrogas, la empresa realizó durante el fin de semana trabajos de mantenimiento sobre la red de distribución de gas. Las tareas comenzaron el viernes 11 de septiembre por la noche, cuando se buscó reducir el impacto sobre el tránsito en una zona de alta circulación.

De acuerdo con lo previsto, estas obras podrían extenderse hasta este martes por la noche, debido al tiempo de fraguado del hormigón, por lo que se espera que las restricciones continúen durante las próximas horas y sigan generando demoras en uno de los principales accesos a la Ciudad.

Las autoridades recomiendan circular con precaución y, en lo posible, contemplar mayores tiempos de viaje para quienes ingresen a Buenos Aires desde la zona norte.

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