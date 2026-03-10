10 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Más de 200 hectáreas arrasadas por los incendios forestales en Mar del Plata

Del operativo participaron dotaciones de bomberos con equipos de Defensa Civil. Para combatir el fuego, los equipos de emergencia arrojaron más de 50.000 litros de agua.

Por
Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

Un importante incendio forestal afectó campos ubicados en las inmediaciones de Mar del Plata y destruyó alrededor de 200 hectáreas en áreas rurales situadas entre los partidos de General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado.

Te puede interesar:

Se incendió una fábrica de bicicletas en Barracas

De acuerdo con información publicada por el diario La Capital de Mar del Plata, los focos se registraron principalmente en las zonas de La Serranita y El Marquesado, donde trabajaron numerosas dotaciones de bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Los equipos actuaron en conjunto con personal de Defensa Civil y lograron arrojar más de 50 mil litros de agua para intentar contener el avance de las llamas.

Uno de los incendios se desató cerca del peaje de la Autovía 226. En ese sector intervinieron catorce dotaciones de bomberos de los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde. Si bien el fuego pudo ser controlado para evitar que continuara propagándose, aún no fue extinguido por completo y permanece activo en algunos sectores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/arrobamdp/status/2031176552285692403&partner=&hide_thread=false

El segundo foco, en tanto, se desarrolló en la zona de El Marquesado. En dicha zona trabajaron tres dotaciones de bomberos junto con efectivos de Prefectura Naval Argentina, además de personal de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) y Defensa Civil. En este caso también persistían algunos frentes de fuego durante las últimas horas, por lo que se realizaron tareas de arado con tractores para generar cortafuegos y limitar el avance del incendio.

Noticias relacionadas

Los distintos Feriados que sucederán en el mes

Decretan feriado para el jueves 19 de marzo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

Los argentinos desmienten gestiones del Gobierno para volver al país.

Otro de los repatriados argentinos desmintió ayuda del Gobierno: "Nos dijeron que los sigamos en Facebook"

Albert Camus ganó el Premio Nobel de Literatura en 1957.

Albert Camus, filósofo: "Para ser feliz, reconocer nuestros límites es nuestra única esperanza"

El paro de colectivos afecta a 24 líneas de Córdoba.

Córdoba: no funcionan 24 líneas de colectivo por un conflicto con el Grupo FAM

Las tormentas afectan el centro y norte de Argentina. 

Desaparece el verano y ya llega el frío: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Feriados en marzo 2026. 

Marzo 2026 tiene un fin de semana XL: de cuántos días será y cuándo son los feriados

Rating Cero

Pedí ayuda, me interné y estoy sanando, reconoció Luciano Castro.

Luego de haber sido dado de alta, Luciano Castro habló por primera vez sobre su internación

El docuserie de Netflix sobre el caso real de Esther Estepa en España.
play

Está en Netflix y tiene solo 2 capítulos: una docuserie que te deja los pelos de punta

Eloise Bridgerton espera su turno para ser la protagonista de una nueva temporada de la serie de Netflix. 

Máxima incertidumbre en Netflix: el detalle clave que despierta inquietud sobre la temporada 5 de Bridgerton

Los participantes de Gran Hermano Brasil son sometidos a pruebas de resistencia extrema. 

Escándalo en Gran Hermano: denuncian "torturas" y "tratos inhumanos" en la casa

Placa Planta: hoy se define la salida de uno de los siete nominados. 

Lunes clave en la Casa de Gran Hermano: quién abandonará la casa tras un domingo de desafíos

Evangelina Anderson negó su romance con Ian Lucas. 

El padre de Ian Lucas se metió en el conflicto y arremetió contra Evangelina Anderson: "Que no lo deje como un bolu..."

últimas noticias

Los distintos Feriados que sucederán en el mes

Decretan feriado para el jueves 19 de marzo en 2026: a qué se debe y quiénes lo celebran

Hace 11 minutos
Tiara Lemos tenía 16 años.

Conmoción en el fútbol argentino: murió una futbolista de Colón

Hace 19 minutos
Alex Caniggia mostró la nueva tendencia en muebles.

Adiós a los muebles tradicionales: la nueva tendencia en decoración que elige Alex Caniggia

Hace 19 minutos
Tigre vs. Vélez, Independiente vs. Unión, Newells vs. Platense y Sarmiento vs. Racing, le darán reanudación al fútbol argentino

Tras el paro, vuelve el fútbol argentino: qué partidos se juegan hoy y el cronograma completo de la 10° fecha

Hace 26 minutos
El cuerpo médico planea otorgarle el alta a comienzos de abril.

Sonríe Chacho Coudet: el referente de River que está más cerca de volver

Hace 26 minutos