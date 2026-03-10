Más de 200 hectáreas arrasadas por los incendios forestales en Mar del Plata

Un importante incendio forestal afectó campos ubicados en las inmediaciones de Mar del Plata y destruyó alrededor de 200 hectáreas en áreas rurales situadas entre los partidos de General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado.
Del operativo participaron dotaciones de bomberos con equipos de Defensa Civil. Para combatir el fuego, los equipos de emergencia arrojaron más de 50.000 litros de agua.
De acuerdo con información publicada por el diario La Capital de Mar del Plata, los focos se registraron principalmente en las zonas de La Serranita y El Marquesado, donde trabajaron numerosas dotaciones de bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Los equipos actuaron en conjunto con personal de Defensa Civil y lograron arrojar más de 50 mil litros de agua para intentar contener el avance de las llamas.
Uno de los incendios se desató cerca del peaje de la Autovía 226. En ese sector intervinieron catorce dotaciones de bomberos de los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde. Si bien el fuego pudo ser controlado para evitar que continuara propagándose, aún no fue extinguido por completo y permanece activo en algunos sectores.
El segundo foco, en tanto, se desarrolló en la zona de El Marquesado. En dicha zona trabajaron tres dotaciones de bomberos junto con efectivos de Prefectura Naval Argentina, además de personal de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) y Defensa Civil. En este caso también persistían algunos frentes de fuego durante las últimas horas, por lo que se realizaron tareas de arado con tractores para generar cortafuegos y limitar el avance del incendio.