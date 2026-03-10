Más de 200 hectáreas arrasadas por los incendios forestales en Mar del Plata Del operativo participaron dotaciones de bomberos con equipos de Defensa Civil. Para combatir el fuego, los equipos de emergencia arrojaron más de 50.000 litros de agua. Por + Seguir en







Varias dotaciones de bomberos trabajan en el lugar.

Un importante incendio forestal afectó campos ubicados en las inmediaciones de Mar del Plata y destruyó alrededor de 200 hectáreas en áreas rurales situadas entre los partidos de General Pueyrredón, Balcarce y General Alvarado.

De acuerdo con información publicada por el diario La Capital de Mar del Plata, los focos se registraron principalmente en las zonas de La Serranita y El Marquesado, donde trabajaron numerosas dotaciones de bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Los equipos actuaron en conjunto con personal de Defensa Civil y lograron arrojar más de 50 mil litros de agua para intentar contener el avance de las llamas.

Uno de los incendios se desató cerca del peaje de la Autovía 226. En ese sector intervinieron catorce dotaciones de bomberos de los cuarteles de Balcarce, Maipú, General Pirán, Lezama, Castelli, Chascomús y Loma Verde. Si bien el fuego pudo ser controlado para evitar que continuara propagándose, aún no fue extinguido por completo y permanece activo en algunos sectores.