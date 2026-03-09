Conflicto en Fate: la Justicia revocó la orden de desalojo de la planta de San Fernando La Cámara de Apelaciones de San Isidro calificó la ocupación de la fábrica como un conflicto de naturaleza gremial y garantizó el derecho constitucional a la huelga frente a la orden de lanzamiento previa. Por + Seguir en







Fate fue fundada en 1940.

La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro revocó este lunes el desalojo del predio de FATE en San Fernando. La resolución deja sin efecto, por decisión unánime, la medida que el Juzgado de Garantías 4 dispuso el pasado 18 de febrero bajo una óptica de causa penal.

El fallo surgió tras la apelación de Alejandro Crespo, titular del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La defensa cuestionó el argumento original que omitió la naturaleza laboral de la protesta e instó a los magistrados a revisar la legalidad del lanzamiento.

Los magistrados determinaron que la toma constituye "un conflicto laboral en el marco del cual los operarios de la empresa Fate S.A. han decidido tomar una vía de acción directa e ingresar a la fábrica donde trabajaban en defensa de sus puestos de trabajo". El tribunal ratificó que la huelga es un derecho reconocido por la Constitución Nacional.

La resolución subrayó que un desalojo forzoso en esta instancia causaría un daño irreversible a los derechos de los empleados. Según el acta, "la afectación de un derecho constitucional con relación a los trabajadores, a quienes se lanzaría del inmueble, importaría un gravamen irreparable que justifica ingresar al tratamiento del presente recurso”.

La resolución judicial protege la continuidad de las negociaciones gremiales El fallo judicial indica que la orden de lanzamiento es prematura debido a la vigencia de instancias oficiales de diálogo. La justicia aclaró que, mientras no concluyan las etapas de conciliación entre las partes, "corresponde revocar la decisión en crisis en cuanto ordena el inmediato desalojo" de la planta de neumáticos.

La Cámara reconoció la legitimidad de las acciones que lideró el SUTNA en el marco de la crisis de la firma. Para los jueces, la ocupación del predio "se trata de una medida derivada de su rol de representante sindical, destinada a la defensa de la fuente de trabajo" y respeta la autoridad de los organismos que intervienen en el conflicto. El sindicato calificó la medida como un avance clave frente a lo que consideran un accionar impune de la patronal de FATE. En un comunicado oficial, la organización ratificó su voluntad de "redoblar los esfuerzos para que la lucha por la reapertura de la planta y la reincorporación de todos los trabajadores se consiga definitivamente".