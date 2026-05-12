12 de mayo de 2026 Inicio
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Emilia Mernes compartió un mensaje de Marti Benza y respaldó la Marcha Federal Universitaria

La cantante replicó una reflexión de la conductora de Olga, en apoyo a la movilización para exigirle al Gobierno la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Emilia Mernes respaldó la movilización.

Emilia Mernes respaldó la movilización.

La cantante Emilia Mernes respaldó la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada por el Consejo Universitario Nacional (CIN) cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y puesta en suspenso por el Gobierno a través de un decreto, luego de que compartiera un mensaje de la influencer Marti Benza.

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En el programa que conduce en el streaming Olga, llamado TDT, Benza remarcó la importancia de la movilización para la comunidad educativa: "Se convoca en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La educación es un derecho y no debería ser, bajo ningún punto de vista, un privilegio. La educación pública es la única manera de que familias puedan prosperar y que la gente pueda acceder a un futuro y la movilidad social".

"Un montón de los mejores doctores, médicos, ingenieros y periodistas salen de la universidad pública. Muchísima gente, gracias a la universidad pública, tuvo la posibilidad de ser de los primeros recibidos de su familia. Mi mamá y mi papá no hubiesen podido acceder a la educación si no hubiese sido por la universidad pública", agregó en esta línea.

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En tal sentido, alertó por la situación económica: "Entonces, ni siquiera debería estar en discusión o en tela de juicio algo que nos llenó de orgullo como país por tanto tiempo el acceso y la posibilidad de la gente que pueda acceder a la educación. Sin educación no hay nada. Es muy importante convocarnos a todos salir a marchar en todos lados. Lamentablemente, hay un montón de docentes, sobre todo en el último tiempo, que no llegan a fin de mes. Es insostenible y no podemos dejar que eso suceda".

"Es muy importante estar en la Plaza de Mayo para luchar por esto, que es un pilar de nuestro país y no puede ponerse en discusión. No podemos dejar que rompan una de las pocas cosas que todavía le permiten a alguien poder soñar con un futuro para sus vidas y sus familias", subrayó.

Por su parte, Mernes compartió en la red social Instagram la reflexión de Benza, como muestra de apoyo a la marcha encabezada por la comunidad educativa.

María Becerra llamó a marchar "todos juntos" en defensa de las universidades públicas

María Becerra convocó a participar de la cuarta Marcha Federal Universitaria este martes a las 17 en todo el país, con epicentro en Plaza de Mayo, para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. "Marchamos todos juntos para defender NUESTRA universidad pública", afirmó la cantante en Instagram.

Junto al mensaje compartió el arte que la artista Pilar Dibujito había hecho para la primera protesta de las casas de estudio contra el ajuste del gobierno de Javier Milei en educación. En el posteo que republicó María, la ilustradora recordó que su dibujo cumplió dos años en abril, al igual que la primera protesta.

"A dos años de la primera marcha por la Ley de Financiamiento Universitario seguimos reclamando su cumplimiento", lamentó la artista. "Exigir una universidad de excelencia implica entender que el sistema no puede ni debe funcionar a base de buena voluntad y sacrificios personales crónicos", apuntó Pilar Dibujito en un posteo compartido con su socio Jere Madrazzo.

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