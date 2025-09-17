17 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Marcha Federal Universitaria contra el veto de Milei: el mapa de cortes y calles afectadas

Trabajadores de la salud, universitarios y jubilados se concentran en las inmediaciones del Congreso para marchar a partir de las 14. El acto central será a las 18.

Por

Las principales calles que rodean el Congreso serán afectadas por la movilización.

Camila Alonso Suarez

Este miércoles, estudiantes y docentes de las universidades públicas llamaron a movilizarse al Congreso en contra al veto de Javier Milei contra la Ley de Presupuesto Universitario. Se espera una jornada con amplia convocatoria de distintos sectores afectados por el ajuste de Gobierno nacional, como jubilados, trabajadores de Hospital Garrahan y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Con palitos de madera podés evitar que tus plantas no se ahoguen.
Te puede interesar:

Truco con palitos de madera: así podés evitar que tus plantas no se "ahoguen"

Ante esta movilización masiva, el Congreso amaneció vallado y varias de las calles circundantes serán afectadas durante la marcha como, Avenida Callao, entre Chile y Viamonte; la Avenida Entre Ríos; la Avenida Rivadavia, sobre Entre Ríos y Callao, la Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen e inmediaciones del Congreso.

Distintos sectores convocaron en diferentes puntos de concentración de la Ciudad, como por ejemplo, el Frente de Izquierda, a las 12:00 en Montevideo y Rivadavia; trabajadores del Garrahan, a las 12:00, en las puertas del hospital; a partir de las 13:00, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero al 1029, al igual que los estudiantes de derecho en las escalinatas de la Facultad.

Desde el Congreso, el periodista Bernardo Magnago informó para la pantalla de C5N, que el vallado está ubicado sobre la avenida Entre Ríos, frente al Congreso. "El camión de Gendarmería está estacionado en la esquina de Av. Rivadavia y Callao, sobre el otro extremo, en la calle Hipólito Yrigoyen, están los carros hidrantes de la Policía Federal, y la Policía de la Ciudad", contó.

"Frente al edificio anexo del Senado de la Nación, se está estableciendo otra línea de vallado que va a bloquear el paso de la gente", añadió.

MAPA DE CORTES 1709 (2)

A partir de las 14:00 hs, está previsto que la CTA y ATE, se concentren en San José y Avenida de Mayo; a partir de las 14:30, será el turno de la Federación Universitaria de Buenos Aires, en la Plaza Houssey, la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales, en Avenida de Mayo y San José, el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, en Avenida de Mayo y San José, a las 15:00 hs la CGT en Yrigoyen y Solís, al igual que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/1968004631998628313&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

play

Efecto crisis: cerraron una fábrica de pastas y despidieron a sus 25 trabajadores

Conocé las nuevas fechas de Feridos en el mes que viene

Fin de semana largo confirmado: cuál fue el cambio en los feriados de octubre 2025 que todos celebran

El SMN detalló que las provincias afectadas son Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, y La Pampa, donde se presentarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. 

Alerta meteorológica por tormentas para Buenos Aires y otras seis provincias: a qué hora llueve

la corte suprema rechazo una demanda de onda vaga contra google por publicaciones sobre abuso sexual

La Corte Suprema rechazó una demanda de Onda Vaga contra Google por publicaciones sobre abuso sexual

Francisco Oneto.

"Que la mujer se quede en la casa y el hombre trabaje": la propuesta del abogado de Milei para que repunte la tasa de natalidad

La banda Seattle Supersonics anunció la cancelación de sus recitales en Chile.

"Violencia xenófoba": una banda tuvo que cancelar sus shows en Chile por amenazas anti argentinas

Rating Cero

play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

El thriller psicológico de Netflix que mezcla suspenso y terror ya es uno de los fenómenos del año.
play

Llegó hace muy poco a Netflix, tiene suspenso y terror psicológico, y promete ser de las mejores películas de 2025

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina.

Romina Uhrig se angustió al revelar el último mensaje que recibió de Thiago Medina: "No le respondí"

Amigos de armas, un film estadounidense que fue tendencia en cines en 2016 y ahora lo es en Netflix.
play

Cuál es la trama de Amigos de armas, la película de comedia que está siendo tendencia en Netflix

El llamativo look de Flor Peña para un programa de televisión.

Flor Peña lució un look de otra época: un enterito de jean y unas texanas blancas preciosas

Hace 6 años, se estrenó Avengers: Endgame, el punto más alto alcanzado por la franquicia. Desde entonces, les ha costado replicar el fenómeno que alcanzaron durante la primera década de existencia del MCU y un poco más.

Crisis en Marvel: revelan que para los actores, llegar al UCM ya no es tan importante

últimas noticias

El dólar oficial sigue con ritmo ascendente.

El dólar tocó el techo de la banda y el BCRA ya empezó a vender reservas

Hace 5 minutos
play

Del barrio a la fama: El Zarpado, la voz que incomoda a la música de moda

Hace 15 minutos
El Gobierno deslizó la posibilidad de la existencia de adoctrinamiento en las aulas.

El Gobierno habilitó una línea para denunciar "el adoctrinamiento en el ámbito educativo"

Hace 39 minutos
España viene de ser campeón en la Eurocopa.

España amenaza con no participar del Mundial 2026: ¿cuáles son los antecedentes de boicot?

Hace 40 minutos
León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados vive en condiciones inaceptables

León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y afirmó que los desplazados viven en "condiciones inaceptables"

Hace 50 minutos