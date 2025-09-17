Marcha Federal Universitaria contra el veto de Milei: el mapa de cortes y calles afectadas Trabajadores de la salud, universitarios y jubilados se concentran en las inmediaciones del Congreso para marchar a partir de las 14. El acto central será a las 18. Por







Las principales calles que rodean el Congreso serán afectadas por la movilización. Camila Alonso Suarez

Este miércoles, estudiantes y docentes de las universidades públicas llamaron a movilizarse al Congreso en contra al veto de Javier Milei contra la Ley de Presupuesto Universitario. Se espera una jornada con amplia convocatoria de distintos sectores afectados por el ajuste de Gobierno nacional, como jubilados, trabajadores de Hospital Garrahan y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Ante esta movilización masiva, el Congreso amaneció vallado y varias de las calles circundantes serán afectadas durante la marcha como, Avenida Callao, entre Chile y Viamonte; la Avenida Entre Ríos; la Avenida Rivadavia, sobre Entre Ríos y Callao, la Avenida de Mayo, Hipólito Yrigoyen e inmediaciones del Congreso.

Distintos sectores convocaron en diferentes puntos de concentración de la Ciudad, como por ejemplo, el Frente de Izquierda, a las 12:00 en Montevideo y Rivadavia; trabajadores del Garrahan, a las 12:00, en las puertas del hospital; a partir de las 13:00, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, en Santiago del Estero al 1029, al igual que los estudiantes de derecho en las escalinatas de la Facultad.

Desde el Congreso, el periodista Bernardo Magnago informó para la pantalla de C5N, que el vallado está ubicado sobre la avenida Entre Ríos, frente al Congreso. "El camión de Gendarmería está estacionado en la esquina de Av. Rivadavia y Callao, sobre el otro extremo, en la calle Hipólito Yrigoyen, están los carros hidrantes de la Policía Federal, y la Policía de la Ciudad", contó.

"Frente al edificio anexo del Senado de la Nación, se está estableciendo otra línea de vallado que va a bloquear el paso de la gente", añadió.