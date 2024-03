Marcha del 24 de marzo: cuáles serán los puntos de concentración y qué calles estarán cortadas

La misma iniciará a las 11:00 y se prevé su finalización para las 16:30. El punto de convocatoria será el previo de la exEsma para luego dirigirse hacia el centro de la ciudad y culminar con un acto en Plaza de Mayo.

Al realizar la convocatoria, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto explicó que la consigna de la marcha "no es un festejo, sino que es mantener viva la memoria, es saber que pasó en esas fechas para que no vuelva a pasar. No queremos que las nuevas generaciones pasen lo que pasamos nosotros de tener que buscar a nuestros hijos y nietos por una dictadura feroz”.

Marcha Día de la Memoria 24 de marzo 2022 Se espera una masiva movilización en la Ciudad de Buenos Aires el domingo 24 de marzo por el Día de la Memoria. Télam

El punto central de la marcha se dará a las 14 cuando frente a la Casa Rosada los organismos de Derechos Humanos leerán un documento en el marco del nuevo aniversario del golpe de cívico militar.

Marcha del 24 de marzo: qué calles estarán cortadas

Desde el Ministerio de Seguridad porteño señalaron a Ámbito que "en las esquinas habrá presencia de diferentes agentes del Gobierno de la Ciudad a fin de ordenar la circulación y que se respete tanto el derecho a manifestarse como el derecho a circular".

En este sentido, el esquema previsto para la movilización es el siguiente:

11 hs: incido de la marcha desde la ex ESMA (Av. del Libertador 8151)

(Av. del Libertador 8151) Av. Libertador estará interrumpida el tránsito, sentido al sur, entre las 11 y las 13.

estará interrumpida el tránsito, sentido al sur, entre las 11 y las 13. Av. Bullrich tendrá interrumpido el tránsito, sentido al sur, entre las 12 y las 14.

tendrá interrumpido el tránsito, sentido al sur, entre las 12 y las 14. Av. Santa Fe , sentido a Plaza de Mayo, tendrá interrumpido el tránsito también sentido al sur, entre las 13 y las 16.

, sentido a Plaza de Mayo, tendrá interrumpido el tránsito también sentido al sur, entre las 13 y las 16. La desconcentración se realizará por las calles Diagonal Norte y Diagonal Sur.

Desde la cartera porteña expresaron que esperan "contar con la colaboración de la ciudadanía, como ha sido en todas las manifestaciones que tuvimos en lo que va del año, para que ambos derechos puedan convivir pacíficamente".