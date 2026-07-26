Confirman un nuevo feriado para el viernes 31 de julio y hay fin de semana largo en 2026: qué se celebra Solo algunos municipios de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada no laborable debido a distintas celebraciones de carácter local. Por Agregar C5N en









Julio se despide con un fin de semana largo en estos distritos de la provincia de Buenos Aires.

Un grupo de bonaerenses podrá cerrar julio con un fin de semana largo de tres días.

La fecha fue declarada feriado por conmemoraciones propias de cada distrito.

El asueto modificará la actividad en escuelas, bancos y organismos públicos.

En el sector privado, la adhesión quedará sujeta a la decisión de cada empleador. Tras el fin de semana largo por el Día de la Independencia, algunos trabajadores de la provincia de Buenos Aires volverán a disfrutar de un descanso extendido antes de que termine julio. La jornada no laborable les permitirá contar con tres días consecutivos para descansar o realizar una escapada.

El viernes 31 de julio será jornada no laborable para quienes viven en los partidos de Junín y Saladillo, así como en la localidad de Los Indios, perteneciente al partido de Rojas. Gracias a esta disposición, los trabajadores alcanzados podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Saladillo, provincia de Buenos Aires. Saladillo Turismo Por qué será feriado el viernes 31 de julio en 2026 y quiénes lo disfrutarán Cada distrito tendrá un motivo diferente para el feriado. En Saladillo y en la localidad de Los Indios la fecha está vinculada al aniversario de su fundación, mientras que en Junín el asueto se debe a la celebración de sus tradicionales fiestas patronales, una de las festividades más importantes del calendario local.

Como consecuencia del asueto administrativo, permanecerán sin actividad las escuelas, los bancos y las dependencias públicas de esas jurisdicciones. Además, los trabajadores estatales estarán exentos de concurrir a sus puestos, mientras que en el ámbito privado cada empleador definirá si adhiere o no a la jornada no laborable.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Conocé el calendario de feriados de 2026. Freepik Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos 2 de enero.

27 de febrero.

15 de agosto.

7 de diciembre.