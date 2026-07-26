26 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Confirman un nuevo feriado para el viernes 31 de julio y hay fin de semana largo en 2026: qué se celebra

Solo algunos municipios de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada no laborable debido a distintas celebraciones de carácter local.

Por
Julio se despide con un fin de semana largo en estos distritos de la provincia de Buenos Aires.

Julio se despide con un fin de semana largo en estos distritos de la provincia de Buenos Aires.

  • Un grupo de bonaerenses podrá cerrar julio con un fin de semana largo de tres días.
  • La fecha fue declarada feriado por conmemoraciones propias de cada distrito.
  • El asueto modificará la actividad en escuelas, bancos y organismos públicos.
  • En el sector privado, la adhesión quedará sujeta a la decisión de cada empleador.

Tras el fin de semana largo por el Día de la Independencia, algunos trabajadores de la provincia de Buenos Aires volverán a disfrutar de un descanso extendido antes de que termine julio. La jornada no laborable les permitirá contar con tres días consecutivos para descansar o realizar una escapada.

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro municipios de la provincia de Buenos Aires.
Te puede interesar:

Cuál es el feriado que corta la última semana de julio en 2026

El viernes 31 de julio será jornada no laborable para quienes viven en los partidos de Junín y Saladillo, así como en la localidad de Los Indios, perteneciente al partido de Rojas. Gracias a esta disposición, los trabajadores alcanzados podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

Saladillo, provincia de Buenos Aires.

Saladillo, provincia de Buenos Aires.

Por qué será feriado el viernes 31 de julio en 2026 y quiénes lo disfrutarán

Cada distrito tendrá un motivo diferente para el feriado. En Saladillo y en la localidad de Los Indios la fecha está vinculada al aniversario de su fundación, mientras que en Junín el asueto se debe a la celebración de sus tradicionales fiestas patronales, una de las festividades más importantes del calendario local.

Como consecuencia del asueto administrativo, permanecerán sin actividad las escuelas, los bancos y las dependencias públicas de esas jurisdicciones. Además, los trabajadores estatales estarán exentos de concurrir a sus puestos, mientras que en el ámbito privado cada empleador definirá si adhiere o no a la jornada no laborable.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
Conocé el calendario de feriados de 2026.

Conocé el calendario de feriados de 2026.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • 2 de enero.
  • 27 de febrero.
  • 15 de agosto.
  • 7 de diciembre.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El martes 28 de julio de 2026 será feriado local en cuatro partidos bonaerenses por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales.

Será feriado el martes 28 de julio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

El último día del mes traerá un feriado en estos lugares de la provincia de Buenos Aires.

El último día de julio 2026 será feriado y genera un fin de semana largo: a qué se debe

El miércoles 22 de julio se recuerda el aniversario fundacional de General Alvear

Decretan feriado para el miércoles 22 de julio: a qué se debe y quiénes lo disfrutarán

El lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, será feriado nacional y dará lugar a un fin de semana largo.

Este feriado corta la anteúltima semana de julio en 2026: de cuál se trata

Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?

Decretan feriado para el lunes 20 de julio en 2026: por qué será fin de semana largo

Un nuevo fin de semana largo en julio ¿En dónde?

Nuevo fin de semana largo en julio: por qué será feriado el lunes 20

Rating Cero

La salida de Carolina Fal del mundo artístico fue silenciosa, sin polémicas ni despedidas mediáticas. Años después, eligió un camino completamente diferente y actualmente trabaja como médica.

Que fue de la vida de Carolina Fal, la actriz argentina que se destacó en los 90 y los 2000

Abandonó las filmaciones de una exitosa película y luego tiunfó en Hollywood ¿Quién es?

Abandonó el rodaje de una histórica película pero eso lo hizo saltar a la fama en Hollywood: quién es

La artista de 50 años apostó por un cambio físico basado en el entrenamiento y logró grandes resultados.

Así fue la increíble transformación de My Linh, la diva de Vietnam

Reveló detalles que hasta el momento no se había animado a contar.

Se supo: Flor Vigna contó cómo descubrió la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani

En la actualidad, el exactor vive en situación de calle y su caso reaparece con frecuencia en redes sociales, donde nuevas imágenes generan preocupación entre los usuarios. 

Fue una estrella en una serie adolescente de Nickelodeon pero hoy vive en situación de calle: de quien se trata

La cantante española eligió el Dior Book Tote, un modelo icónico de la casa francesa que se destaca por su diseño exclusivo y su presencia dentro del universo del lujo.

Así es el bolso de la marca Dior que lució Rosalía y fue furor: cuánto cuesta

últimas noticias

La Policía buscaba a Abdul Ballout desde el sábado.

Ataque a una marcha del Orgullo en Berlín: el presunto autor murió durante un operativo policial

Hace 15 minutos
El monte Olimpo tiene 2.914 metros de altura.

Icono de la mitología griega: la UNESCO declaró al monte Olimpo como Patrimonio Mundial

Hace 16 minutos
El terreno tiene 13.550 metros cuadrados.

Convertirán una antigua estación de tranvías en un espacio público para los porteños

Hace 45 minutos
Peter Lamelas con el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, en el predio de Palermo.

Peter Lamelas ratificó aranceles del 10% para Argentina: "Trump se siente amigo del pueblo argentino"

Hace 57 minutos
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich defendió una nueva ley de propiedad privada y exigió eliminar las retenciones

Hace 1 hora