28 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Apagón total dejó sin servicio a Mar del Plata y varias ciudades costeras

El suministro eléctrico se cortó hacia las 7 del domingo. Desde la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) informaron que la interrupción se debió a una falla registrada en el sistema de transporte de energía.

Por

Mar del Plata sin luz, una postal inusual.

C5N

Un masivo corte de energía eléctrica dejó este domingo sin servicio a Mar del Plata y a varias ciudades de la Costa Atlántica, lo que provocó complicaciones desde las primeras horas de la mañana para miles de usuarios, comercios y servicios esenciales.

El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata: Mi hijo está muy mal
Te puede interesar:

El desgarrador pedido del padre de uno de los heridos en la tragedia de Mar del Plata

Según relató la cronista de C5N Jimena Paternoster en diálogo con Argentina en Vivo, el apagón generalizado comenzó de manera simultánea minutos antes de las 7, afectando no solo a la totalidad de la localidad balnearia, sino también a partidos vecinos como Mar Chiquita, Vivoratá, Balcarce y Necochea, mientras se evaluaba si el alcance llegaba también a Olavarría.

Desde el cruce de las avenidas Independencia y Luro, la periodista describió el escenario como un "caos total". La falta de suministro eléctrico inhabilitó por completo el funcionamiento de los semáforos, una situación que, sumada a la intensa niebla matinal, incrementó notablemente el riesgo de accidentes viales en las intersecciones más transitadas.

El impacto del apagón se extendió rápidamente a otros servicios esenciales y a la actividad comercial. Vecinos de distintos barrios comenzaron a reportar la falta de agua debido a la interrupción del bombeo.

En tanto, la gran mayoría de los locales debieron permanecer cerrados por no contar con grupos electrógenos. La cronista relató las dificultades de los comerciantes locales para iniciar su jornada de trabajo, y señaló que vio a "los propios trabajadores intentando levantar las persianas eléctricas con escaleras o con herramientas para poder abrir".

Apagón en Mar del Plata: el origen del corte de luz

De acuerdo con la información disponible, el origen del inconveniente se localizó en una falla en la red de distribución de 132 kV, considerada la más grande de la ciudad. Mientras tanto, la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) mantenía el silencio ante la masiva acumulación de reclamos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se espera un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.

Último domingo de junio con lluvia y alerta amarilla por tormenta, viento y frío

Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despiden a la conductora en un velatorio privado

Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despiden a la conductora en un velatorio privado

Qué pasa con el viernes del 10 de julio en 2026: ¿es feriado?.

Qué pasa con el viernes del 10 de julio en 2026: ¿es feriado?

La Casita Trans: una asociación civil que apuesta por infancias y adolescencias libres con acompañamiento familiar. 

La Casita Trans: casi 10 años de acompañamiento a infancias, adolescencias y sus familias

Resultados del Loto Plus del sábado 27 de junio de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3.895 del sábado 27 de junio de 2026

play

Video: así fue el momento del accidente en el que murió Ernestina Pais

Rating Cero

play

El dolor de Romina Gaetani, compañera de Ernestina Pais en su obra de teatro: "Me identificaba con ella"

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: No podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

José María Muscari, en exclusiva detalló la obra inspirada en la historia junto a Lucio.

Muscari reveló cómo la adopción de su hijo inspiró su nueva obra de teatro Lucio & Yo

Ernestina y un nuevo dato perturbador.

La revelación sobre la licencia de conducir de Ernestina Pais que conmociona tras su muerte

El gran paso de la pareja que sorprendió a los fans.

Gran Hermano: Danelik y Brian Sarmiento sorprendieron a todos con un importante anuncio

Ernestina Pais y su hijo, Benicio. 

El emotivo mensaje del hijo de Ernestina Pais tras su muerte: "Sos, fuiste y serás eterna"

últimas noticias

play

El dolor de Romina Gaetani, compañera de Ernestina Pais en su obra de teatro: "Me identificaba con ella"

Hace 10 minutos
play

Apagón total dejó sin servicio a Mar del Plata y varias ciudades costeras

Hace 21 minutos
La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: No podemos reaccionar

La desgarradora despedida de José María Muscari en el velorio de Ernestina Pais: "No podemos reaccionar"

Hace 32 minutos
Se espera un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.

Último domingo de junio con lluvia y alerta amarilla por tormenta, viento y frío

Hace 44 minutos
Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despiden a la conductora en un velatorio privado

Último adiós a Ernestina Pais: familiares y amigos despiden a la conductora en un velatorio privado

Hace 46 minutos