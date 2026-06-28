Apagón total dejó sin servicio a Mar del Plata y varias ciudades costeras El suministro eléctrico se cortó hacia las 7 del domingo. Desde la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) informaron que la interrupción se debió a una falla registrada en el sistema de transporte de energía. Por Agregar C5N en









Mar del Plata sin luz, una postal inusual. C5N

Un masivo corte de energía eléctrica dejó este domingo sin servicio a Mar del Plata y a varias ciudades de la Costa Atlántica, lo que provocó complicaciones desde las primeras horas de la mañana para miles de usuarios, comercios y servicios esenciales.

Según relató la cronista de C5N Jimena Paternoster en diálogo con Argentina en Vivo, el apagón generalizado comenzó de manera simultánea minutos antes de las 7, afectando no solo a la totalidad de la localidad balnearia, sino también a partidos vecinos como Mar Chiquita, Vivoratá, Balcarce y Necochea, mientras se evaluaba si el alcance llegaba también a Olavarría.

Desde el cruce de las avenidas Independencia y Luro, la periodista describió el escenario como un "caos total". La falta de suministro eléctrico inhabilitó por completo el funcionamiento de los semáforos, una situación que, sumada a la intensa niebla matinal, incrementó notablemente el riesgo de accidentes viales en las intersecciones más transitadas.

El impacto del apagón se extendió rápidamente a otros servicios esenciales y a la actividad comercial. Vecinos de distintos barrios comenzaron a reportar la falta de agua debido a la interrupción del bombeo.

En tanto, la gran mayoría de los locales debieron permanecer cerrados por no contar con grupos electrógenos. La cronista relató las dificultades de los comerciantes locales para iniciar su jornada de trabajo, y señaló que vio a "los propios trabajadores intentando levantar las persianas eléctricas con escaleras o con herramientas para poder abrir".

Apagón en Mar del Plata: el origen del corte de luz De acuerdo con la información disponible, el origen del inconveniente se localizó en una falla en la red de distribución de 132 kV, considerada la más grande de la ciudad. Mientras tanto, la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) mantenía el silencio ante la masiva acumulación de reclamos.