Tras el operativo que desmanteló la feria "La Saladita", trabajadores denuncian falta de respuestas oficiales y advierten por la situación de más de 200 familias sin ingresos.

Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Un grupo de feriantes desalojados de la feria conocida como “La Saladita” , que funcionaba en la Playa Bristol, se manifestó de manera pacífica frente al municipio de Mar del Plata para exigir una instancia de diálogo y una alternativa laboral tras el operativo que desmanteló el predio a mediados de abril.

Mar del Plata: una mujer denunció que su amiga le robó el DNI y sacó un crédito a su nombre

La protesta se desarrolló de manera pacífica Los trabajadores aseguran que, a más de diez días del desalojo, no recibieron respuestas concretas por parte del Ejecutivo municipal , pese a los compromisos asumidos tras el procedimiento.

La feria había sido desarmada en el marco de un megaoperativo judicial por presunta venta ilegal de mercadería y violación de la ley de marcas. El predio, de unos 2.500 metros cuadrados ubicado al pie de la rambla, fue recuperado por el municipio. La medida, según denuncian los feriantes, dejó sin sustento a más de 200 familias.

En declaraciones con C5N , Walter Rivero, delegado del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina, cuestionó la falta de respuestas oficiales: “Llevamos 11 días desde que se la pasó la topadora a la feria de manera ilegítima. Estamos pidiendo que se abra una mesa de diálogo y se busque una alternativa para que los feriantes puedan seguir trabajando”.

El dirigente remarcó el impacto social de la medida: “Estas familias hace 11 días que no tienen para comer. Se quedaron sin nada y no hay una respuesta por parte del municipio. También estamos preocupados por otras ferias emergentes de la ciudad a las que también amenazaron con desalojar. La gente tiene miedo”.

“No somos delincuentes, somos personas que se cayeron del sistema”, sumó Rivero. El reclamo central, informaron, es la apertura urgente de una mesa de negociación que permita encontrar una salida para quienes quedaron sin ingresos.

En la misma línea, un feriante que vendía ropa de bebé sostuvo: “Estamos apoyándonos entre todos los compañeros para ver si el intendente Agustín Neme nos da una solución y nos puede reubicar en algún lugar. Somos muchas las personas afectadas. Lo único que queremos es trabajar”.

Desde otros espacios de venta también se sumaron voces en solidaridad. Vanesa, representante de feriantes en la Plaza Rocha, reclamó: “Queremos que se abra una mesa de diálogo. Estamos dispuestos a escuchar propuestas, pero tenemos miedo a quedarnos sin trabajo”.

Otro trabajador de ese mismo predio fue más contundente: “Estamos a la deriva. El intendente no quiere atendernos ni convocar a una mesa de diálogo”.

“La situación es complicada por los compañeros que se quedaron sin la fuente de trabajo. Queremos que les den un espacio para trabajar”, agregó por su parte un vendedor de frutas callejero.