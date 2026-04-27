27 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Tras el operativo que desmanteló la feria "La Saladita", trabajadores denuncian falta de respuestas oficiales y advierten por la situación de más de 200 familias sin ingresos.

Por
Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Un grupo de feriantes desalojados de la feria conocida como “La Saladita”, que funcionaba en la Playa Bristol, se manifestó de manera pacífica frente al municipio de Mar del Plata para exigir una instancia de diálogo y una alternativa laboral tras el operativo que desmanteló el predio a mediados de abril.

La estafadora ya tiene otras víctimas en su haber delictivo. 
Te puede interesar:

Mar del Plata: una mujer denunció que su amiga le robó el DNI y sacó un crédito a su nombre

La protesta se desarrolló de manera pacífica Los trabajadores aseguran que, a más de diez días del desalojo, no recibieron respuestas concretas por parte del Ejecutivo municipal, pese a los compromisos asumidos tras el procedimiento.

La feria había sido desarmada en el marco de un megaoperativo judicial por presunta venta ilegal de mercadería y violación de la ley de marcas. El predio, de unos 2.500 metros cuadrados ubicado al pie de la rambla, fue recuperado por el municipio. La medida, según denuncian los feriantes, dejó sin sustento a más de 200 familias.

En declaraciones con C5N, Walter Rivero, delegado del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina, cuestionó la falta de respuestas oficiales: “Llevamos 11 días desde que se la pasó la topadora a la feria de manera ilegítima. Estamos pidiendo que se abra una mesa de diálogo y se busque una alternativa para que los feriantes puedan seguir trabajando”.

El dirigente remarcó el impacto social de la medida: “Estas familias hace 11 días que no tienen para comer. Se quedaron sin nada y no hay una respuesta por parte del municipio. También estamos preocupados por otras ferias emergentes de la ciudad a las que también amenazaron con desalojar. La gente tiene miedo”.

“No somos delincuentes, somos personas que se cayeron del sistema”, sumó Rivero. El reclamo central, informaron, es la apertura urgente de una mesa de negociación que permita encontrar una salida para quienes quedaron sin ingresos.

En la misma línea, un feriante que vendía ropa de bebé sostuvo: “Estamos apoyándonos entre todos los compañeros para ver si el intendente Agustín Neme nos da una solución y nos puede reubicar en algún lugar. Somos muchas las personas afectadas. Lo único que queremos es trabajar”.

Desde otros espacios de venta también se sumaron voces en solidaridad. Vanesa, representante de feriantes en la Plaza Rocha, reclamó: “Queremos que se abra una mesa de diálogo. Estamos dispuestos a escuchar propuestas, pero tenemos miedo a quedarnos sin trabajo”.

Otro trabajador de ese mismo predio fue más contundente: “Estamos a la deriva. El intendente no quiere atendernos ni convocar a una mesa de diálogo”.

“La situación es complicada por los compañeros que se quedaron sin la fuente de trabajo. Queremos que les den un espacio para trabajar”, agregó por su parte un vendedor de frutas callejero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las cámaras de seguridad del local captaron las imágenes del robo.

Mar del Plata: una mujer descubrió por las cámaras el robo de su local

Barrio Las Heras de Mar del Plata. 

Mar del Plata: lincharon a un hombre acusado de abusar de una menor de edad

El auto fue encontrado en Boulevard Marítimo y Paseo Jesús Galíndez.

Mar del Plata: tomó el auto de un amigo sin permiso y terminó incrustado contra un paredón

Dia del Trabajador: ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?.

Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado del 1 de mayo en 2026

Los delincuentes chocaron el Peugeot 207 con el que intentaban escapar de la Policía.

Robo y persecución en San Justo: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía

Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final del músico de una reconocida banda de cumbia

Se descompensó en pleno show y murió: el trágico final de un músico de una reconocida banda de cumbia

Rating Cero

Por el partido de Boca por la Copa Libertadores, Gran Hermano no saldrá al aire este martes a la noche

Telefe levanta Gran Hermano para transmitir Cruzeiro - Boca

Gladys mostró su nueva imagen tras visitar a su estilista.

La impresionante transformación de Gladys La Bomba Tucumana: tremendo cambio de look

Sofía Gonnet dejó atrás el rubio clásico que mantuvo durante varias temporadas.

Adiós al rubio: Sofía Gonnet sorprendió con un nuevo cambio de look

La artista está conversando con la producción del reality para su reincorporación.

Sigue cobrando: se filtró qué sueldo recibe Andrea del Boca aunque esté fuera de la casa de Gran Hermano

Adolfo Aristarain.

Dolores Fonzi, Griselda Siciliani y otras figuras despidieron al director Adolfo Aristarain

La historia que compartió Maia Reficco y el momento en que fueron captados por las cámaras en boxes.

Franco Colapinto y Maia Reficco se mostraron juntos en boxes y la actriz compartió una foto romántica

últimas noticias

Por el partido de Boca por la Copa Libertadores, Gran Hermano no saldrá al aire este martes a la noche

Telefe levanta Gran Hermano para transmitir Cruzeiro - Boca

Hace 5 minutos
Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Feriantes desalojados de playa Bristol protestaron frente al municipio de Mar del Plata y reclaman una solución

Hace 10 minutos
Dia del Trabajador: ¿Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado?.

Cuánto cobro si me toca trabajar el feriado del 1 de mayo en 2026

Hace 19 minutos
Los delincuentes chocaron el Peugeot 207 con el que intentaban escapar de la Policía.

Robo y persecución en San Justo: un delincuente murió en un tiroteo con la Policía

Hace 35 minutos
Aristóbulo del Valle es un lugar ideal para compartir aventuras, caminar por la selva, descubrir nuevos rincones y refrescarse en sus aguas. 

El maravilloso destino argentino con miradores, cascadas y artesanías: cuál es y dónde queda

Hace 43 minutos