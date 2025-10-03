3 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio declarará en la DDI de La Matanza

La mano derecha de Pequeño J llegó al país con un avión de la Fuerza Aérea Argentina y fue trasladado para poder ser indagado por el fiscal Adrián Arribas en las próximas horas.

Por

Triple femicidio en Florencio Varela

Redes sociales

Luego de la llegada al país a través de un avión de la Fuerza Aérea Argentina de Matías Ozorio, el señalado como la mano derecha de Pequeño J, por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, será indagado en la DDI de San Justo en las próximas horas.

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto
Te puede interesar:

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Pasadas las 23 aterrizó en El Palomar y fue trasladado en helicóptero a la base de la Policía bonaerense en Puente 12. Luego fue trasladado a La Matanza donde, luego de un gran operativo de seguridad, permanecerá hasta ser indagado.

Este viernes, pasadas las 11, será indagado por el fiscal de homicidio de La Matanza, Carlos Adrián Arribas. El detenido fue detenido por los agentes de la Interpol de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense, quienes se trasladaron a la ciudad de Lima.

Además de la extradición de Matías Ozorio, Pequeño J está esperando la resolución judicial en Perú, donde deberán analizar su situación. Pueden confirmarle la prisión preventiva y, en los días posteriores, la extradición.

Ozorio está acusado de ser el segundo de la organización liderada por Pequeño J y uno de los autores intelectuales del triple femicidio.

Definen si le dictarán la prisión preventiva a Pequeño J en Perú

TRIPLE CRIMEN NARCO: AUDIENCIA CLAVE PARA EL FUTURO DE "PEQUEÑO J"

Por los femicidios de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, las autoridades locales confirmaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, enfrentará una audiencia de identificación y luego será alojado en un penal donde permanecerá 60 días para que avance la extradición.

La prisión preventiva podría ser dictada este viernes en el Juzgado que queda ubicado en Chilca. Pero antes de acudir al lugar, la Policía realizó un camino para poder trasladado y uno de los cuidados que tienen los oficiales es que un golpe comando.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Triple femicidio en Varela: definen si le dictarán la prisión preventiva a Pequeño J en Perú

Lara Gutiérrez fue torturada y asesinada por sicarios en Varela.

Horror en el triple femicidio: revelan un estremecedor detalle de la autopsia al cuerpo de Lara

play

Triple femicidio: el abogado de dos detenidos aseguró que Lara habría robado "400 kilos de cocaína"

El cadáver fue encontrado aproximadamente a 50 metros de la orilla.

Encontraron en Berisso el cuerpo de un joven que era buscado en el Río de la Plata

El pedido de justicia por las chicas asesinas en Florencio Varela recorrió el país.

Triple femicidio de Florencio Varela: renunció el abogado de la familia de Lara Gutiérrez

play

Juicio por el crimen de Bastián: la fiscalía pidió 25 años de prisión para el expolicía que baleó al nene de 10 años

Rating Cero

Esta película de Netflix es protagonizada por Samuel L. Jackson.
play

Es de los 2000, está en Netflix y se basa en un hecho real: es un éxito

La artista invitó a sus seguidores a una velada deslumbrante en el lanzamiento oficial del disco.

Qué significan los principales temas del nuevo álbum de Taylor Swift

Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio. 

Ya está disponible el nuevo álbum de Taylor Swift, "The Life of a Showgirl": cuándo llega a los cines

Con 58 años, Pamela Anderson demuestra que reinventarse es posible a cualquier edad.

La impresionante transformación de Pamela Anderson: un cambio de look con el que luce irreconocible

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

últimas noticias

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Femicidio en Misiones: mató a su esposa y luego se disparó dentro de su auto

Hace 49 minutos
play

Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio declarará en la DDI de La Matanza

Hace 1 hora
Jarach nació el 5 de marzo de 1928 en el norte de Italia. 

Murió Vera Jarach, símbolo de Madres de Plaza de Mayo y de la lucha por los derechos humanos

Hace 1 hora
El dólar oficial cierra la semana arriba de los $1.400. 

El dólar cierra una semana caliente arriba de los $1.450

Hace 1 hora
La protesta en territorio italiano.

Italia: el principal sindicato convocó a una huelga general contra el genocidio en Gaza

Hace 1 hora