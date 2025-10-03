Triple femicidio en Florencio Varela: Matías Ozorio declarará en la DDI de La Matanza La mano derecha de Pequeño J llegó al país con un avión de la Fuerza Aérea Argentina y fue trasladado para poder ser indagado por el fiscal Adrián Arribas en las próximas horas. Por







Luego de la llegada al país a través de un avión de la Fuerza Aérea Argentina de Matías Ozorio, el señalado como la mano derecha de Pequeño J, por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, será indagado en la DDI de San Justo en las próximas horas.

Pasadas las 23 aterrizó en El Palomar y fue trasladado en helicóptero a la base de la Policía bonaerense en Puente 12. Luego fue trasladado a La Matanza donde, luego de un gran operativo de seguridad, permanecerá hasta ser indagado.

Este viernes, pasadas las 11, será indagado por el fiscal de homicidio de La Matanza, Carlos Adrián Arribas. El detenido fue detenido por los agentes de la Interpol de la Policía Federal Argentina y la Policía Bonaerense, quienes se trasladaron a la ciudad de Lima.

Además de la extradición de Matías Ozorio, Pequeño J está esperando la resolución judicial en Perú, donde deberán analizar su situación. Pueden confirmarle la prisión preventiva y, en los días posteriores, la extradición.

Ozorio está acusado de ser el segundo de la organización liderada por Pequeño J y uno de los autores intelectuales del triple femicidio.

Por los femicidios de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, las autoridades locales confirmaron que Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, enfrentará una audiencia de identificación y luego será alojado en un penal donde permanecerá 60 días para que avance la extradición. La prisión preventiva podría ser dictada este viernes en el Juzgado que queda ubicado en Chilca. Pero antes de acudir al lugar, la Policía realizó un camino para poder trasladado y uno de los cuidados que tienen los oficiales es que un golpe comando.