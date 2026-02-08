A qué hora es el Super Bowl LX 2026 en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrentan en el Levi's Stadium para definir al campeón de la temporada 2025/2026 de la NFL, en un evento que paraliza a Estados Unidos y es seguido de cerca por cada vez más países, tanto por su relevancia deportiva como cultural y artística. Por + Seguir en







Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015. NFL

El Super Bowl, el evento más esperado del calendario deportivo de Estados Unidos, tendrá su 60° edición este domingo, cuando New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrenten en el Levi's Stadium, en Santa Clara, California, para decidir al campeón de la temporada 2025/2026 de la National Football League (NFL), el torneo más importante de fútbol americano.

El equipo de Massachusetts va por su séptimo título para convertirse en el máximo ganador de la historia, mientras que los del noroeste buscan su segundo anillo y tomarse revancha de la final de 2015, en la que cayeron tras una polémica jugada recordada al día de hoy.

Los New England Patriots clasificacaron a los playoffs ganando la división este de la AFC con un récord de 14-3 que les permitió enfrentar a Los Angeles Chargers en la Ronda de Comodines, ya que culminaron segundos en la tabla general. Allí se impusieron por 16-3 y luego vencieron 28-16 a Houston Texans por 28-16 en la Ronda Divisional, para coronarse como campeones de la AFC derrotando 10-7 a Denver Broncos en un encuentro muy ajustado.

Por su parte, Seattle Seahawks también finalizó la temporada regular con un récord de 14-3 en la NFC Oeste, pero lograron el primer puesto y no tuvieron que disputar la Ronda de Comodines. En la Ronda Divisional aplastaron 41-6 a San Francisco 49ers y en la Final de Conferencia vencieron a Los Angeles Rams por 31-27.

Super Bowl LX New England Patriots Seattle Seahawks futbol americano NFL 2026 El codiciado trofeo Vince Lombardi, por el que New England Patriots y Seattle Seahawks luchan este domingo en el Super Bowl LX. NFL A qué hora es el Super Bowl LX y cómo verlo por TV en vivo en Argentina El Super Bowl LX tendrá su patada inicial a las 20:30 hora argentina y se podrá ver en vivo a través de ESPN:

Canales 103 (SD) y 620 (HD) de Flow

Canales 621 (SD) y 1621 (HD) de DirecTV

Canales 105 (SD) y 1011 (HD) de Telecentro Por streaming, se podrá seguir a través del servicio premium de Disney+. Super Bowl LX: quién actuará en el show de medio tiempo El espectáculo de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, reciente ganador del Grammy al mejor álbum del año. El show está previsto para realizarse entre una hora y media y dos horas después de la patada inicial, por lo que el puertorriqueño subirá al escenario entre las 22 y 22:30 hora argentina. Bad Bunny Bad Bunny ratifica su gran presente con el show del entretiempo en el Super Bowl LX. Además, en los actos previos al inicio del partido, Charlie Putt entonará el himnio nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará America the Beautiful y Coco Jones interpretará Lift Every Voice and Sing.