Lomas del Mirador: ocho años y medio de prisión para el policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Matanza dictó la sentencia a Rafael Horacio Moreno, de 75 años, quien está preso por el crimen de Sergio David Díaz (40): además no dio lugar al pedido de la defensa para que el condenado cumpla su pena en su domicilio.

Rafael Horacio Moreno

Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Matanza, a cargo de la jueza Lucila Pacheco, dictaminó la condena al exoficial luego de que un jurado popular lo encontró culpable de los delitos de homicidio culposo y portación ilegal de arma de guerra.

Además de la pena, la magistrada impuso una inhabilitación de 10 años para la tenencia y portación de armas de fuego. Un dato clave en la resolución judicial es que la jueza no dio lugar al pedido de la defensa para que el condenado cumpla su pena en su domicilio.

NOTICIA EN DESARROLLO.

