Desesperada búsqueda de una joven que viajó de Mar del Plata a Buenos Aires hace cinco días Florencia Belén Romeau tiene 26 años y vino junto a su madre y su hermano a visitar a su abuela que vive en el partido bonaerense de San Martín. Desde el domingo a la madrugada la familia no tiene novedades sobre su paradero. Su celular aparece desconectado.







La joven salió de la casa de su abuela el domingo anunciando que “ya volvía”.

Una joven de 26 años, identificada como Florencia Belén Romeau, es buscada desesperadamente por su familia luego de que viaje desde Mar del Plata al partido bonaerense de San Martín, y hace cinco días no tengan novedades sobre su paradero. Su celular aparece desconectado. “No le llegan los mensajes, no sabemos nada", afirmó Gabriel, su padre, a C5N.

La chica vino en tren junto a su madre y su hermano a visitar a su abuela que vive en el Gran Buenos Aires. En la madrugada del domingo salió de la casa anunciando que “ya volvía” y desde ese día no la volvieron a ver. En diálogo con el periodista Néstor Dib en el programa Argentina en Vivo, el padre de Florencia explicó que "fuimos a la fiscalía, se están moviendo junto a la policía. Tuvimos una llamada que la habían visto en Pablo Podestá antes de ayer como deambulando”.

Sobre este último punto, el hombre explicó que "la policía dice que la denuncia es verdadera, pero hasta este momento no sabemos nada. Yo vengo de Mar del Plata, llegué anoche y quería ayudarlo a difundir por los medios”.

Al momento de su desaparición Florencia vestía un mono color negro, un tapado de pana negro, zapatillas blancas y una cartera negra. Además tiene un tatuaje de mariposas en la espalda y un piercing en el ombligo.

"La última comunicación que tuvimos fue el lunes a las 10 que nos llamó nos dijo que no llegaba a tomar el micro y después de ahí nunca más se comunicó. Mandamos mensajes y le llegaban. A partir del martes el teléfono se apagó", relató la familia.

El teléfono que se dispuso para la recepción de cualquier tipo de información al respecto del paradero es el 2235130326.