Luto: murió un querido periodista con amplia trayectoria a los 46 años Era licenciado en Comunicación Social y especializado en medios digitales. También se desempeñó como jefe de prensa del Club Atlético San Martín de Tucumán. Colegas y amigos lo despidieron en redes sociales. Por Agregar C5N en









Julio Osvaldo Coronel trabajó en medios como La Gaceta y jefe de prensa de San Martín

Murió a los 46 años el periodista Julio Osvaldo Coronel tras permanecer internado por un problema de salud. Licenciado en Comunicador Social y especializado en medios digitales tuvo una extensa carrera en medios y como prensa. Sus amigos y colegas lo despidieron por redes sociales.

El portal La Gaceta, medio para el que trabajó durante 15 años lo despidió con una emotiva nota donde describieron que por su labor "se ganó el respeto y el cariño de sus pares por su permanente alegría, su gran sonrisa y su compañerismo".

La mayor parte de su carrera la desarrolló en medios de la provincia de Tucumán, donde varios medios lo despidieron como "lejos de la retórica corporativa habitual, su trabajo práctico lo posicionó como un referente técnico y operativo en un momento en que los medios tradicionales locales enfrentaban la urgencia de redefinir sus redacciones frente a las plataformas web".

Dpto. Invest. Histórica, Estadísticas y Museo CASM @DIHEMCASM El Club Atlético Tucumán despidió a Julio Coronel en redes sociales El Club Atlético Tucumán lamenta profundamente el fallecimiento de Julio Coronel, reconocido periodista del diario La Gaceta y ex jefe de prensa del Club Atlético San Martín. El deporte y el periodismo de nuestra provincia pierden hoy a un profesional intachable, apasionado por su labor y querido por sus colegas. Acompañamos con sincero afecto y respeto a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil y doloroso momento. Tus amigos de las subsecretarías de Comunicación y de Marketing del Club Atlético Tucumán te despedimos con enorme cariño.