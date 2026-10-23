23 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Luto: murió un querido periodista con amplia trayectoria a los 46 años

Era licenciado en Comunicación Social y especializado en medios digitales. También se desempeñó como jefe de prensa del Club Atlético San Martín de Tucumán. Colegas y amigos lo despidieron en redes sociales.

Por
Julio Osvaldo Coronel trabajó en medios como La Gaceta y jefe de prensa de San Martín

Julio Osvaldo Coronel trabajó en medios como La Gaceta y jefe de prensa de San Martín

Murió a los 46 años el periodista Julio Osvaldo Coronel tras permanecer internado por un problema de salud. Licenciado en Comunicador Social y especializado en medios digitales tuvo una extensa carrera en medios y como prensa. Sus amigos y colegas lo despidieron por redes sociales.

La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico.
Te puede interesar:

Córdoba: encontraron degollada a una mujer y la Justicia investiga un presunto femicidio

El portal La Gaceta, medio para el que trabajó durante 15 años lo despidió con una emotiva nota donde describieron que por su labor "se ganó el respeto y el cariño de sus pares por su permanente alegría, su gran sonrisa y su compañerismo".

La mayor parte de su carrera la desarrolló en medios de la provincia de Tucumán, donde varios medios lo despidieron como "lejos de la retórica corporativa habitual, su trabajo práctico lo posicionó como un referente técnico y operativo en un momento en que los medios tradicionales locales enfrentaban la urgencia de redefinir sus redacciones frente a las plataformas web".

El Club Atlético Tucumán despidió a Julio Coronel en redes sociales

El Club Atlético Tucumán lamenta profundamente el fallecimiento de Julio Coronel, reconocido periodista del diario La Gaceta y ex jefe de prensa del Club Atlético San Martín. El deporte y el periodismo de nuestra provincia pierden hoy a un profesional intachable, apasionado por su labor y querido por sus colegas. Acompañamos con sincero afecto y respeto a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo en este difícil y doloroso momento. Tus amigos de las subsecretarías de Comunicación y de Marketing del Club Atlético Tucumán te despedimos con enorme cariño.

Noticias relacionadas

Rescatan a una familia que vivía hacinada y desnutrida tras el atrincheramiento de un bioquímico.

Terror en Chubut: detuvieron a un hombre acusado de tener encerrados a su pareja y a sus tres hijos

El colegio Privado Pía Didoménico, dónde concurrían la víctima, sus acosadoras y otros alumnos implicados en la difusión de material íntimo. 

Una adolescente relató cómo acosó con sus amigas a otra joven durante el viaje de egresados en Bariloche

play

Desaparición de Nanci Godoy: dictaron la prisión preventiva de Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas

Adán habló sobre su mamá.

Habló uno de los hijos de Nanci Godoy: "No podemos decir nada, queremos que encuentren a nuestra madre"

play

Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió tras ser arrollada por un acoplado

Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, Néstor Albino Acosta Ludueña, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillen, Mercedes del Valle Ramirez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier forman parte del grupo identificado.

Córdoba: identificaron a nueve desaparecidos en La Perla durante la última dictadura

Rating Cero

Una versión explosiva sobre otra mujer involurada en la relación: de quién se trata

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

El músico también reclamó una indemnización por daños y perjuicios y el pago de las costas judiciales.

" Que se vaya": Stevie Wonder quiere desalojar a su exmujer para que abandone su propiedad

Dutil dijo que le sorprendió la separación de Ortega y Prandi.

Una amiga de Ana Paula Dutil confirmó la infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi

El artista concluyó su mensaje apelando a la empatía del público y de los medios.

El descargo de Emanuel Ortega sobre su separación de Julieta Prandi: "Decisiones ajenas"

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

últimas noticias

La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico.

Córdoba: encontraron degollada a una mujer y la Justicia investiga un presunto femicidio

Hace 24 minutos
Una versión explosiva sobre otra mujer involurada en la relación: de quién se trata

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

Hace 35 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre

Hace 1 hora
El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

Hace 1 hora
Rescatan a una familia que vivía hacinada y desnutrida tras el atrincheramiento de un bioquímico.

Terror en Chubut: detuvieron a un hombre acusado de tener encerrados a su pareja y a sus tres hijos

Hace 1 hora