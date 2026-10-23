La Justicia de Córdoba informó las identidades de nueve desaparecidos en La Perla en la última dictadura

La Justicia de Córdoba anunció las identidades de nueve personas, cuyos restos fueron halladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio La Perla, donde había un centro clandestino de tortura durante la última dictadura militar.
Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, Néstor Albino Acosta Ludueña, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillen, Mercedes del Valle Ramirez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier forman parte del grupo identificado.
El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja destacó "el trabajo que está colaborando con esta investigación" y que recibieron muchos medios de prensa internacionales al predio de La Perla.
Los restos fueron recuperados en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el marco de las investigaciones por delitos de lesa humanidad que siguen avanzando en esa provincia.
Las identificaciones fueron posibles por el trabajo realizado en el sector denominado Loma del Torito, ubicado dentro del predio de la Guarnición Militar de La Calera. Durante 2025, se encontraron fragmentos óseos que fueron analizados antropológica y genéticamente, y se realizaron cotejos de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.