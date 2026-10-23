La Justicia de Córdoba informó las identidades de nueve desaparecidos en La Perla en la última dictadura

María Luisa Salto nació el 08/12/1955, tenía 20 años cuando fue secuestrada el 27/07/1976 en Córdoba capital, donde estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Su hermana la recordó como "una chica con sueños por cumplir, con ideales y en la búsqueda de una sociedad mejor. Marita fue secuestrada, torturada desaparecida y asesinada por un estado de terror, una dictadura cívico militar que hizo lo imposible para eliminar todas las huellas después de 50 años es una alegría recuperar un poquito de ella".

Cecilia Alicia Pessina de Ávila nació el 22 de octubre de 1948 en Río Tercero, provincia de Córdoba. Su hermana también contó que su cuñado, esposo de Cecilia fue asesinado el mismo día que fueron a buscarla a su departamento, donde Cecilia se encontraba junto a Carolina, su hija de tres años. Contó que se la llevaron pero dejaron a su sobrina a cuidado de los vecinos. El padre de ambas, al enterarse, decidió ir a buscarla pero fue también secuestrado pero liberado horas más tarde. "Entendemos que papá fue utilizado para que mi hermana escuchara los gritos de tortura y que ella hablara", ese es el único dato que tenemos. "Pensé que Cecilia, con la idea de que podría haber estado en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2), tendría que haber sido enterrada en algún otro lugar, no en La Perla. Nadie la vio pasar por ahí. Me conmovió y me sorprendió el hallazgo. Me cuentan que encontraron un huesito, es el metacarpo de la mano derecha", sentenció.

Pascual Delfín Ludueña nació el 29/09/1946 trabajaba en Obrero en Fiat Concord y era militante sindical, su sobrina lo recordó: "Encontraron un hueso, en este caso del pie y creo que el pie deja huellas y el dejo una huella muy importante en nuestra familia y ojalá se extienda a toda la sociedad y a todos los que no comprendan lo que sucedió". Fue secuestrado el 24/03/1976, esa mañana lo buscaron en su casa uniformados de verde armados "irrumpieron en su hogar, impusieron el miedo y el terror, solo había dos mujeres mi abuela y mi tía. El desde su integridad se presentó en la comisaría, nunca más volvió. Comenzó un infierno de angustia, dolor y de tristeza infinita".

Néstor Albino Acosta Ludueña nació el 11/12/1955 era Empleado Ferroviario en FFCC Mitre, militaba en el PRT, fue secuestrado y desaparecido el 16/06/1976. Su hermana contó en conferencia de prensa "era algo que lo presentíamos pero no teníamos el cuerpo, a no haberlo visto en ningún lado no sabíamos donde estaba Néstor. Mi familia era una familia común de gente trabajadora, honesta". "Luego de 50 años de lucha podemos decir que Néstor está aquí, está presente, está con nosotros, dejó de estar ausente, de tener la condición de desaparecido y eso es muy valioso", aseguró.

Juan Carlos Soulier nació el 01/11/1952, era Electricista y estudiaba en la UTN Córdoba Ingeniería en Construcciones, militaba para las Fuerzas Armadas de Liberación. "En mi familia quedan dos desaparecidos, mi tío Luis y mi mamá, hasta hace unos días eran tres y ahora son dos. El Negro Carlos volvió de ese lugar oscuro y ahora podemos abrazarlo", contó su hijo Sebastián, que tenía tan solo cinco meses cuando fue secuestrado junto a su padre y a su madre Adriana María Díaz Ríos. Sus abuelos lograron recuperar al bebé pero no así con el resto de su familia.

Mónica Protti de Guillen nació el 01/08/1952 era practicante en el Hospital De Clínicas De Córdoba y militante del Partido Comunista. Fue secuestrada el 21/09/1976 en Villa Belgrano, Córdoba junto a su pareja Enrique Daniel Guillén. Permaneció detenida en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".

Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau fue secuestrado en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, junto a Susana Noemí Huarte, embarazada de dos meses y medio. Trabajaba en la planta industrial de Ika-Renault y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Desde Abuelas de Plaza de Mayo continúan buscando a su hijo/ hija.

Mercedes del Valle Ramirez nació el 9 de marzo de 1954 en la ciudad de Córdoba, era militante estudiantil y trabajaba en un negocio de lanas. Fue secuestrada el 3 de Julio 1976 y permaneció cautiva en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".