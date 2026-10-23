23 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia de Córdoba informó las identidades de nueve desaparecidos en La Perla en la última dictadura

En los Tribunales Federales se anunciaron los nombres y apellidos de un grupo de personas que fueron halladas e identificadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio donde funcionó un centro clandestino.

Por
Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau

Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, Néstor Albino Acosta Ludueña, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillen, Mercedes del Valle Ramirez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier forman parte del grupo identificado.

La Justicia de Córdoba anunció las identidades de nueve personas, cuyos restos fueron halladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el predio La Perla, donde había un centro clandestino de tortura durante la última dictadura militar.

La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico.
Te puede interesar:

Córdoba: encontraron degollada a una mujer y la Justicia investiga un presunto femicidio

Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau, Néstor Albino Acosta Ludueña, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillen, Mercedes del Valle Ramirez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier forman parte del grupo identificado.

El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja destacó "el trabajo que está colaborando con esta investigación" y que recibieron muchos medios de prensa internacionales al predio de La Perla.

Los restos fueron recuperados en el lugar donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, en el marco de las investigaciones por delitos de lesa humanidad que siguen avanzando en esa provincia.

Las identificaciones fueron posibles por el trabajo realizado en el sector denominado Loma del Torito, ubicado dentro del predio de la Guarnición Militar de La Calera. Durante 2025, se encontraron fragmentos óseos que fueron analizados antropológica y genéticamente, y se realizaron cotejos de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Claudio Norberto Nardini y Cecilia Alicia Pessina de Ávila.

Claudio Norberto Nardini y Cecilia Alicia Pessina de Ávila.

Quiénes son los 9 identificados en La Perla

  • María Luisa Salto nació el 08/12/1955, tenía 20 años cuando fue secuestrada el 27/07/1976 en Córdoba capital, donde estudiaba medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Su hermana la recordó como "una chica con sueños por cumplir, con ideales y en la búsqueda de una sociedad mejor. Marita fue secuestrada, torturada desaparecida y asesinada por un estado de terror, una dictadura cívico militar que hizo lo imposible para eliminar todas las huellas después de 50 años es una alegría recuperar un poquito de ella".
  • Cecilia Alicia Pessina de Ávila nació el 22 de octubre de 1948 en Río Tercero, provincia de Córdoba. Su hermana también contó que su cuñado, esposo de Cecilia fue asesinado el mismo día que fueron a buscarla a su departamento, donde Cecilia se encontraba junto a Carolina, su hija de tres años. Contó que se la llevaron pero dejaron a su sobrina a cuidado de los vecinos. El padre de ambas, al enterarse, decidió ir a buscarla pero fue también secuestrado pero liberado horas más tarde. "Entendemos que papá fue utilizado para que mi hermana escuchara los gritos de tortura y que ella hablara", ese es el único dato que tenemos. "Pensé que Cecilia, con la idea de que podría haber estado en el Departamento de Informaciones de la Policía (D2), tendría que haber sido enterrada en algún otro lugar, no en La Perla. Nadie la vio pasar por ahí. Me conmovió y me sorprendió el hallazgo. Me cuentan que encontraron un huesito, es el metacarpo de la mano derecha", sentenció.
  • Pascual Delfín Ludueña nació el 29/09/1946 trabajaba en Obrero en Fiat Concord y era militante sindical, su sobrina lo recordó: "Encontraron un hueso, en este caso del pie y creo que el pie deja huellas y el dejo una huella muy importante en nuestra familia y ojalá se extienda a toda la sociedad y a todos los que no comprendan lo que sucedió". Fue secuestrado el 24/03/1976, esa mañana lo buscaron en su casa uniformados de verde armados "irrumpieron en su hogar, impusieron el miedo y el terror, solo había dos mujeres mi abuela y mi tía. El desde su integridad se presentó en la comisaría, nunca más volvió. Comenzó un infierno de angustia, dolor y de tristeza infinita".

  • Néstor Albino Acosta Ludueña nació el 11/12/1955 era Empleado Ferroviario en FFCC Mitre, militaba en el PRT, fue secuestrado y desaparecido el 16/06/1976. Su hermana contó en conferencia de prensa "era algo que lo presentíamos pero no teníamos el cuerpo, a no haberlo visto en ningún lado no sabíamos donde estaba Néstor. Mi familia era una familia común de gente trabajadora, honesta". "Luego de 50 años de lucha podemos decir que Néstor está aquí, está presente, está con nosotros, dejó de estar ausente, de tener la condición de desaparecido y eso es muy valioso", aseguró.

  • Juan Carlos Soulier nació el 01/11/1952, era Electricista y estudiaba en la UTN Córdoba Ingeniería en Construcciones, militaba para las Fuerzas Armadas de Liberación. "En mi familia quedan dos desaparecidos, mi tío Luis y mi mamá, hasta hace unos días eran tres y ahora son dos. El Negro Carlos volvió de ese lugar oscuro y ahora podemos abrazarlo", contó su hijo Sebastián, que tenía tan solo cinco meses cuando fue secuestrado junto a su padre y a su madre Adriana María Díaz Ríos. Sus abuelos lograron recuperar al bebé pero no así con el resto de su familia.

  • Mónica Protti de Guillen nació el 01/08/1952 era practicante en el Hospital De Clínicas De Córdoba y militante del Partido Comunista. Fue secuestrada el 21/09/1976 en Villa Belgrano, Córdoba junto a su pareja Enrique Daniel Guillén. Permaneció detenida en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".

  • Alejandro Ernesto Jesús Jerez Bodereau fue secuestrado en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, junto a Susana Noemí Huarte, embarazada de dos meses y medio. Trabajaba en la planta industrial de Ika-Renault y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Desde Abuelas de Plaza de Mayo continúan buscando a su hijo/ hija.

  • Mercedes del Valle Ramirez nació el 9 de marzo de 1954 en la ciudad de Córdoba, era militante estudiantil y trabajaba en un negocio de lanas. Fue secuestrada el 3 de Julio 1976 y permaneció cautiva en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".

  • Claudio Norberto Nardini nació el 28/12/1941 en Buenos Aires, trabajaba como Obrero en Sancor Coop. y fue secuestrado el 23/04/1976. Fue secuestrado en su casa el 23 de abril de 1976 frente a su mamá, su hermano y su cuñada, permaneció detendio en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla".

Noticias relacionadas

Rescatan a una familia que vivía hacinada y desnutrida tras el atrincheramiento de un bioquímico.

Terror en Chubut: detuvieron a un hombre acusado de tener encerrados a su pareja y a sus tres hijos

El colegio Privado Pía Didoménico, dónde concurrían la víctima, sus acosadoras y otros alumnos implicados en la difusión de material íntimo. 

Una adolescente relató cómo acosó con sus amigas a otra joven durante el viaje de egresados en Bariloche

play

Desaparición de Nanci Godoy: dictaron la prisión preventiva de Rosa Leguizamón y Nahuel Rojas

Adán habló sobre su mamá.

Habló uno de los hijos de Nanci Godoy: "No podemos decir nada, queremos que encuentren a nuestra madre"

play

Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió tras ser arrollada por un acoplado

Julio Osvaldo Coronel tenía 46 años. 

Murió el periodista Julio Osvaldo Coronel: tenía 46 años

Rating Cero

Una versión explosiva sobre otra mujer involurada en la relación: de quién se trata

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

El músico también reclamó una indemnización por daños y perjuicios y el pago de las costas judiciales.

" Que se vaya": Stevie Wonder quiere desalojar a su exmujer para que abandone su propiedad

Dutil dijo que le sorprendió la separación de Ortega y Prandi.

Una amiga de Ana Paula Dutil confirmó la infidelidad de Emanuel Ortega a Julieta Prandi

El artista concluyó su mensaje apelando a la empatía del público y de los medios.

El descargo de Emanuel Ortega sobre su separación de Julieta Prandi: "Decisiones ajenas"

Se supo: se filtró el audio donde Facundo Moyano confiesa en que condiciones asistió a la entrevista.
play

El audio prohibido de Facundo Moyano en el que admitió cómo fue al programa de Moria Casán: "Con una botella de whisky encima"

últimas noticias

La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico.

Córdoba: encontraron degollada a una mujer y la Justicia investiga un presunto femicidio

Hace 26 minutos
Una versión explosiva sobre otra mujer involurada en la relación: de quién se trata

Vinculan a Emanuel Ortega con Josefina Lynch y una tercera mujer tras la separación de Julieta Prandi: "Trío"

Hace 37 minutos
Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 24 de octubre

Hace 1 hora
El dolor de Marcela Coronel tras ver a su madre de 100 años siendo maltratada.

Marcela Coronel denunció que una cuidadora golpeó brutalmente a su mamá de 100 años

Hace 1 hora
Rescatan a una familia que vivía hacinada y desnutrida tras el atrincheramiento de un bioquímico.

Terror en Chubut: detuvieron a un hombre acusado de tener encerrados a su pareja y a sus tres hijos

Hace 1 hora