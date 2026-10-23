PAMI ofrece insumos gratuitos para personas con diabetes: quiénes pueden acceder y cómo anotarse El registro requiere la intervención del médico de cabecera del paciente, quien debe adjuntar un estudio de laboratorio al momento de empadronar al solicitante. Por Agregar C5N en









Los pacientes que estén inscriptos en el padrón podrán acceder al beneficio.

Los afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) con diabetes pueden acceder a la cobertura total del 100% en los insumos requeridos para su tratamiento. El beneficio contempla la entrega gratuita de tiras reactivas, agujas, jeringas descartables y lapiceras para la aplicación de insulina.

Beneficios de PAMI para diabéticos: quiénes pueden acceder Para acceder a esta prestación es obligatorio estar registrado en el Padrón de personas con Diabetes de la obra social. El alta debe ser gestionada por el médico de cabecera, quien debe pertenecer a la misma Unidad de Gestión Local (UGL) del paciente.

En esa misma línea, es indispensable presentar análisis de laboratorio recientes de glucemia y hemoglobina glicosilada (HbA1C), debidamente firmados por un profesional bioquímico. El registro no es permanente y requiere de una actualización anual bajo el mismo procedimiento.

Las personas con diabetes podrán acceder al beneficio Beneficios de PAMI para diabéticos: requisitos para realizar el trámite El trámite puede ser realizado por el afiliado, un familiar o apoderado, tanto de forma digital como presencial en agencias de PAMI o a través del médico de cabecera.

La documentación requerida incluye:

DNI

Credencial de afiliación

Receta electrónica

Estudios correspondientes En aquellos casos donde el paciente requiera una cantidad de tiras reactivas superior a la asignación habitual, se deberá solicitar una vía de excepción general adjuntando la justificación médica.