PAMI ofrece insumos gratuitos para personas con diabetes: quiénes pueden acceder y cómo anotarse

Los afiliados al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) con diabetes pueden acceder a la cobertura total del 100% en los insumos requeridos para su tratamiento. El beneficio contempla la entrega gratuita de tiras reactivas, agujas, jeringas descartables y lapiceras para la aplicación de insulina.
Beneficios de PAMI para diabéticos: quiénes pueden acceder
Para acceder a esta prestación es obligatorio estar registrado en el Padrón de personas con Diabetes de la obra social. El alta debe ser gestionada por el médico de cabecera, quien debe pertenecer a la misma Unidad de Gestión Local (UGL) del paciente.
En esa misma línea, es indispensable presentar análisis de laboratorio recientes de glucemia y hemoglobina glicosilada (HbA1C), debidamente firmados por un profesional bioquímico. El registro no es permanente y requiere de una actualización anual bajo el mismo procedimiento.
Las personas con diabetes podrán acceder al beneficio
Beneficios de PAMI para diabéticos: requisitos para realizar el trámite
El trámite puede ser realizado por el afiliado, un familiar o apoderado, tanto de forma digital como presencial en agencias de PAMI o a través del médico de cabecera.
La documentación requerida incluye:
- DNI
- Credencial de afiliación
- Receta electrónica
- Estudios correspondientes
En aquellos casos donde el paciente requiera una cantidad de tiras reactivas superior a la asignación habitual, se deberá solicitar una vía de excepción general adjuntando la justificación médica.