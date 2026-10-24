24 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei volvió a insultar a Lula Da Silva tras sus dichos en el debate: "Ladrón y mentiroso"

El mandatario argentino publicó el mensaje en X después de que su par brasileño aludiera al nivel de pobreza local y al supuesto consumo de carne de burro durante su cara a cara con Flávio Bolsonaro, a pocas horas del balotaje que definirá al próximo presidente de Brasil.

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Milei trató de ladrón y mentiroso a Lula

Milei trató de "ladrón y mentiroso" a Lula, a horas del balotaje. 

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El presidente Javier Milei calificó de "ladrón y mentiroso" a Lula da Silva en una publicación en X este sábado, después de que su par brasileño aludiera a los niveles de pobreza en Argentina y al supuesto consumo de carne de burro durante el debate con Flávio Bolsonaro, a horas del balotaje que definirá mucho más que el nuevo gobierno del país vecino.

Milei junto a Hayden Davis.
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Durante el encuentro emitido por TV Globo, Lula le preguntó al senador del Partido Liberal (PL) si pretendía replicar el programa económico argentino. "En Argentina, la pobreza llegó al 40%. El pueblo está comiendo carne de burro. Usted dijo que quiere un modelo igual al de Milei", expresó.

Horas después, Milei retomó el tema al republicar en X un mensaje del economista Antonio Aracre, quien había reproducido las declaraciones de Lula sobre la pobreza argentina y acompañado el posteo con un cuadro comparativo del consumo de carne bovina en varios países de la región.

Según la imagen, que atribuye las cifras a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Argentina encabeza la lista con 46,9 kilos de carne bovina por habitante al año, frente a los 35,4 kilos de Brasil. Detrás aparecen Uruguay, con 32,7 kilos, y Paraguay, con 27,8, entre los países consignados en el gráfico.

En el mensaje, Milei escribió "Lula ladrón y mentiroso" y acusó al equipo de campaña del brasileño de "usar los datos falsos que ellos inventan para ensuciar" a sus adversarios, antes de cerrar con "Ciao" sin desarrollar una explicación propia sobre los datos que consideró falseados.

Brasil define este domingo a su próximo presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro

La segunda vuelta se realizará este domingo luego de que Flávio Bolsonaro obtuviera la mayor cantidad de votos en la primera ronda, aunque sin superar el umbral del 50% más uno de los sufragios válidos que exige la Constitución brasileña para imponerse sin una nueva votación por mayoría absoluta.

El último cara a cara televisivo tuvo lugar el viernes y dejó a la Argentina en el centro de la discusión. Lula cuestionó las consecuencias sociales del modelo de Javier Milei, mientras Flávio Bolsonaro defendió al mandatario argentino y atribuyó la crisis local a los gobiernos anteriores de izquierda.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial, previo al balotaje.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva durante el debate presidencial, previo al balotaje.

Durante el debate, Flávio Bolsonaro llamó a Lula "nueve dedos", por la pérdida de un dedo cuando trabajaba como metalúrgico, y terminó por pedir disculpas. También tuvo dificultades al mencionar el caso de una niña asesinada por un disparo policial en Río de Janeiro, un episodio que elevó la tensión en el estudio.

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