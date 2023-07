Lucas González: la emoción de los padres y un fallo sin precedentes agravado por "odio racial"

WhatsApp Image 2023-07-11 at 17.26.43 (1).jpeg

Antes del mediodía ya estaban todos los imputados sentados en el banquillo, algunos muy nerviosos y otros no tanto. Los padres de Lucas, mientras tanto, se sentaron tranquilos al otro lado de la sala, junto al abogado defensor Gregorio Dalbón y al secretario de DDHH de la Nación, Horacio Pietragalla.

Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Juan José López (48) y el oficial Fabián Andrés Nieva (38), integrantes de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la fuerza de seguridad porteña y acusados por el crimen, se mostraron atentos a lo que les decía su abogado defensor Martín Sarubbio. Estaban en la línea más próxima a los jueces integrado por Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero.

En tanto, los otros 11 policías acusados de encubrimiento, se ubicaron una fila mas atrás, algunos se mostraron un poco más nerviosos, mientras que otros estaban cabizbajos y con la mirada perdida. Sin embargo tan solo seis de ellos hablaron en la sala de audiencia: se mostraron conmovidos y pidieron su libertad.

El primero en tomar la palabra ante el Tribunal Oral en lo Criminal porteño N°25 fue el subcomisario Ramón Chocobar, acusado de encubrimiento. Entre lágrimas dijo que es inocente. En varias oportunidades, al oficial se le entrecortó la voz y denunció: "Estoy preso sin haber hecho nada para merecer esto"

Otro de los acusados de encubrimiento, Daniel Espinosa, también lloró y le habló a la familia de Lucas de manera directa, ya que se encontraba en diagonal al estrado. "Yo también quiero justicia (...) Quiero decir que yo no soy una mala persona. Yo lo ayudé a Lucas. Quiero que se haga Justicia y que Lucas descanse en paz. Puedo mirarlos a los ojos y decir que a Lucas lo ayudé". Espinosa fue el policía que acompañó al joven en la ambulancia del SAME hasta el hospital Penna y que posteriormente fue absuelto.

Una de las palabras que hicieron más ruido entre los familiares fue la del oficial Romero que invocó a Dios en varias oportunidades y leyó fragmentos de la Biblia, entre abucheos y gritos que lo señalaban como "caradura".

"Siempre amé la profesión de policía. Nunca cometí un delito. No tuve una justa defensa de juicio. Quiero darles las gracias. La instrucción me vendó los ojos y tapó la boca. Creo en ustedes, señores jueces. Me trataron como una persona. Creo en ustedes, pero creo mucho más en Dios. Quiero compartir dos versículos de la Biblia. Sé que voy a tener justicia", advirtió.

Uno de los testimonios más impactantes fue el del Ángel Darío Arévalos, que dijo que la víctima "no se merecía eso" y pidió que se investigue al jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, por presuntas "presiones" para que "los oficiales subalternos hablen con sus familiares que estuvieron presentes el día de la reunión y que digan que no escucharon nada".

A las 11:30 concluyó la ronda de palabras finales. Los jueces y los detenidos hicieron un receso de media hora para la lectura final. El padre de Lucas se sentó junto al abuelo del joven futbolista de Barracas y quienes eran sus primos. Allí aprovechó a distenderse antes del fallo final y comer. También mostró el tatuaje que se hizo en homenaje a su hijo.

El tatuaje que se hizo Héctor González en honor a su hijo, asesinado por tres policías de la Ciudad.

El momento del veredicto por el crimen de Lucas González

Pasada las 12:30 comenzó la lectura de la sentencia en el auditorio AMIA de los tribunales de Comodoro Py, con su planta baja y primer piso colmados.

Los 14 imputados entraron esposados y quedaron posicionados uno al lado del otro en una extensa fila mientras que los tres coautores por el homicidio no dejaban de conversar con su defensa.

Algunos de los agentes imputados por encubrimiento, ingresaron con objetos personales. Uno de ellos, Espinosa, tenía consigo una imagen de su hija bebé, de la virgen y su placa de la policía, objetos que acariciaba mientras movía nervioso sus piernas a la espera del fallo. Otro de ellos, compartió con sus pares, pañuelos descartables y caramelos.

El juez leyó el veredicto para cada uno de los principales acusados de homicidio. A Issasi, López y Nieva, los tres policías que dispararon contra el auto en el que iba Lucas González cuando fue asesinado, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio quíntuplemente agravado con alevosía y odio racial, esto último algo inédito en la historia penal argentina. La familia y amigos reaccionaron con aplausos.

Tras el veredicto, los tres policías fueron esposados y llevados por las autoridades ante la mirada de los presentes que hicieron notar su disgusto: les gritaron "asesinos" e "hijos de puta" y "van a pagar con el mismo dolor".

Los comisarios Rodolfo Alejandro Ozán, Fabián Alberto Du Santos, Juan Horacio Romero y Roberto Orlando Inca recibieron la pena de 6 años de prisión e inhabilitación por 10 años para ejercer cargos. Eso no fue bien aceptado en la sala.

Por su parte oficial de la Comisaría Vecinal 4D, Sebastián Jorge Baidón, recibió 8 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Héctor Claudio Cuevas, cuya declaración colaboró en la investigación, obtuvo una pena de 4 años e inhabilitación por 10 años para ejercer cargos.

En un abrazo colectivo, los padres del joven asesinado junto a Dalbón portaron una bandera con un mensaje de justicia, con la que caminaron hasta la calle. Allí fueron recibidos por los jóvenes que los esperaban afuera con bombos y platillos y fuegos artificiales.

El largo peregrinar de los padres Lucas en busca de Justicia llegó a destino. Una primera batalla ganada que deberán sostener en la próxima etapa cuando empiecen a volar las apelaciones. No pueden bajar los brazos. No lo harán.

