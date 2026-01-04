4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Según The New York Times, la incursión de EEUU en Venezuela para apresar a Maduro causó al menos 40 muertes

El diario estadounidense cita una fuente anónima del gobierno venezolano. Entre los fallecidos habría tanto civiles como militares.

Por

EEUU bombardeó Venezuela para capturar a Maduro.

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.
Te puede interesar:

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Inmediatamente después del ataque estadounidense, comenzaron a revelarse detalles de la muerte de un civil venezolano en Catia La Mar, una zona costera de bajos recursos al oeste del aeropuerto de Caracas. Allí, un ataque aéreo impactó un complejo de apartamentos de tres plantas y derribó un muro exterior la madrugada del sábado, mientras las fuerzas estadounidenses asaltaban la ciudad.

Según el medio norteamericano, "el ataque mató a Rosa González, de 80 años, e hirió gravemente a otra persona". "Por la tarde, un investigador del gobierno estuvo presente en la zona del ataque, entrevistando a testigos y recogiendo proyectiles", añadió.

"Wilman González, sobrino de Rosa, dijo que se agachó al oír el impacto alrededor de las 2, pero casi pierde un ojo. Tenía tres puntos de sutura en un lado de la cara. González, quien parecía entumecido horas después, mostró a los periodistas dónde había impactado la munición estadounidense. Al preguntarle adónde iría ahora que había perdido su hogar, simplemente respondió: 'No sé'. Habló poco mientras se agachaba y buscaba cualquier objeto de valor que pudiera rescatar. Tomó un paraguas viejo y cargó con un juego de cajones", sigue el relato.

Caine y Trump
Dan Caine y Donald Trump celebraron el operativo en Venezuela.

Dan Caine y Donald Trump celebraron el operativo en Venezuela.

Además, "el impacto dejó el interior de un apartamento expuesto al público; entre los escombros se encontraba un retrato del héroe de la independencia venezolana, Simón Bolívar, que parecía haber sido acribillado por la metralla".

El presidente norteamericano, Donald Trump, había afirmado el sábado a Fox News que no había fallecido ningún soldado estadounidense. Sin embargo, sugirió que algunos militares resultaron heridos.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, expresó más tarde ese mismo día, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago con Trump, que los helicópteros estadounidenses que se desplazaban para rescatar a Maduro y a su esposa habían sido atacados. Añadió que una aeronave fue alcanzada, pero "seguía en condiciones de volar", y que todos los helicópteros estadounidenses "regresaron a casa".

"El infierno en la Tierra": la temida prisión donde alojaron a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York, y fueron trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn. Luego comparecerán el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.

Se trata del único correccional federal de Nueva York tras el cierre del complejo de Manhattan, poco después de que el multimillonario financiero y convicto de tráfico sexual Jeffrey Epstein se suicidara en las instalaciones en 2019.

La prisión es conocida por sus malas condiciones de vida, la escasez de personal, la violencia entre reclusos y los cortes de energía. En los últimos años, sus condiciones han sido tan severas que algunos jueces se han negado a enviar personas allí y la denominaron "El infierno en la Tierra".

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

El papa León XIV se refirió a la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. 
play

El Papa pidió garantizar la soberanía de Venezuela tras la detención de Maduro

El retorno de Trump es una amenaza para América Latina.

El zarpazo de la Doctrina Monroe: Trump, Venezuela y el inicio del "Plan Cóndor 2.0"

El gobierno de Kim Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, repudió la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Corea del Norte repudió la captura de Maduro, lanzó un misil y sumó tensión al tablero geopolítico

El aeropuerto internacional de Caracas vuelve a operar.

El día después de la caída de Maduro, EEUU levantó las restricciones de vuelo en el Caribe

Maduro está acusado de liderar el Cartel de los Soles.

Tras la impactante captura, Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

Rating Cero

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Su transformación respondió a las necesidades del personaje.

La impresionante transformación física de Sam Worthington para Avatar: Fuego y Ceniza: su entrenamiento y preparación

La historia sigue a dos jugadores de hockey, eternos rivales, que terminan enamorándose.
play

Heated Rivalry, la serie furor en el mundo que llega a Argentina: todo lo que tenés que saber antes del estreno

Calu River tiene dos hijos, Tao y Bee, ambos producto de su relación con Aíto De La Rúa

La polémica que desató Calu Rivero sobre la crianza de su hijo mayor

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.
play

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

últimas noticias

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Hace 27 minutos
El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

Hace 37 minutos
El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Hace 37 minutos
Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

Hace 45 minutos
Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Hace 50 minutos