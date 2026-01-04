Según The New York Times, la incursión de EEUU en Venezuela para apresar a Maduro causó al menos 40 muertes

El diario estadounidense cita una fuente anónima del gobierno venezolano. Entre los fallecidos habría tanto civiles como militares.

Al menos 40 muertos dejó la operación militar de EEUU en Caracas para capturar al expresidente Nicolás Maduro , según el diario The New York Times, que cita una fuente anónima del gobierno venezolano. Entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares.

Inmediatamente después del ataque estadounidense, comenzaron a revelarse detalles de la muerte de un civil venezolano en Catia La Mar, una zona costera de bajos recursos al oeste del aeropuerto de Caracas . Allí, un ataque aéreo impactó un complejo de apartamentos de tres plantas y derribó un muro exterior la madrugada del sábado, mientras las fuerzas estadounidenses asaltaban la ciudad.

Según el medio norteamericano, "el ataque mató a Rosa González, de 80 años, e hirió gravemente a otra persona" . "Por la tarde, un investigador del gobierno estuvo presente en la zona del ataque, entrevistando a testigos y recogiendo proyectiles", añadió.

" Wilman González, sobrino de Rosa, dijo que se agachó al oír el impacto alrededor de las 2, pero casi pierde un ojo. Tenía tres puntos de sutura en un lado de la cara . González, quien parecía entumecido horas después, mostró a los periodistas dónde había impactado la munición estadounidense. Al preguntarle adónde iría ahora que había perdido su hogar, simplemente respondió: 'No sé'. Habló poco mientras se agachaba y buscaba cualquier objeto de valor que pudiera rescatar. Tomó un paraguas viejo y cargó con un juego de cajones", sigue el relato.

Además, " el impacto dejó el interior de un apartamento expuesto al público ; entre los escombros se encontraba un retrato del héroe de la independencia venezolana, Simón Bolívar, que parecía haber sido acribillado por la metralla".

El presidente norteamericano, Donald Trump, había afirmado el sábado a Fox News que no había fallecido ningún soldado estadounidense. Sin embargo, sugirió que algunos militares resultaron heridos.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, expresó más tarde ese mismo día, en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago con Trump, que los helicópteros estadounidenses que se desplazaban para rescatar a Maduro y a su esposa habían sido atacados. Añadió que una aeronave fue alcanzada, pero "seguía en condiciones de volar", y que todos los helicópteros estadounidenses "regresaron a casa".

"El infierno en la Tierra": la temida prisión donde alojaron a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York, y fueron trasladados al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn. Luego comparecerán el próximo lunes ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan.

Se trata del único correccional federal de Nueva York tras el cierre del complejo de Manhattan, poco después de que el multimillonario financiero y convicto de tráfico sexual Jeffrey Epstein se suicidara en las instalaciones en 2019.

La prisión es conocida por sus malas condiciones de vida, la escasez de personal, la violencia entre reclusos y los cortes de energía. En los últimos años, sus condiciones han sido tan severas que algunos jueces se han negado a enviar personas allí y la denominaron "El infierno en la Tierra".

Maduro fue acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el pasado sábado se hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal que reitera cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.