4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Lo conocían como el Carnicero de Rostov y aterrorizó Rusia por años: la historia del famoso asesino en serie

Su caso expuso no solo la brutalidad de los crímenes, sino también las limitaciones de los métodos policiales soviéticos para abordar este tipo de delitos.

Por
El hombre que sacudió a todo un país con sus brutales crímenes

El hombre que sacudió a todo un país con sus brutales crímenes

Rostov.pk
  • Andréi Chikatilo actuó entre 1978 y 1990 en Rusia y Ucrania. Fue responsable de decenas de asesinatos, en su mayoría de menores y mujeres jóvenes.
  • Sus crímenes se caracterizaron por una violencia extrema y métodos reiterados.
  • La investigación estuvo plagada de errores, encubrimientos y detenciones injustas, al punto que un inocente fue ejecutado antes de que se identificara al verdadero responsable.
  • Chikatilo fue detenido en 1990 tras un operativo de vigilancia policial. Confesó más de 50 asesinatos durante el juicio y finalmente fue condenado a muerte y ejecutado en 1994.

Durante años, una serie de crímenes estremeció a la entonces Unión Soviética y mantuvo en vilo a distintas regiones de Rusia. Las víctimas aparecían en contextos similares y el miedo se extendía entre la población, mientras las autoridades enfrentaban enormes dificultades para dar con el responsable. En ese clima de terror surgió una figura que pasaría a la historia como uno de los asesinos en serie más temidos del siglo XX.

Las tormentas afectarán a tres provincias.
Te puede interesar:

Se fue la ola de calor, pero hay alerta amarilla por tormentas

Conocido como el Carnicero de Rostov, Andréi Chikatilo logró operar durante un largo período sin ser identificado, aprovechando fallas del sistema, prejuicios de la época y la complejidad de las investigaciones criminales en un contexto político cerrado.

Quién era Andréi Chikatilo, el asesino en serie que cometió más de 50 crímenes en Rusia

Carnicero de Rostov

El caso de Andréi Chikatilo, conocido como el “Carnicero de Rostov”, es uno de los más atroces y complejos de la historia criminal de la ex Unión Soviética.

Entre 1978 y 1990, Chikatilo cometió una serie de asesinatos brutales en distintas regiones del sur de Rusia y Ucrania, con víctimas que incluían niños, adolescentes y mujeres jóvenes. Los crímenes, caracterizados por una violencia extrema y un patrón difícil de detectar, se produjeron en un contexto de fuertes limitaciones policiales y de censura informativa, lo que retrasó durante años su identificación.

La investigación estuvo marcada por errores, falsas detenciones y confesiones forzadas, en un sistema que evitaba reconocer públicamente la existencia de asesinos seriales. Durante ese período, incluso un hombre inocente fue ejecutado tras una confesión errónea, lo que agravó el escándalo posterior.

Chikatilo fue detenido finalmente en 1990 gracias a un operativo de vigilancia encubierta en estaciones y zonas rurales, donde solía captar a sus víctimas. Tras un juicio ampliamente difundido, confesó más de 50 asesinatos, aunque el número exacto sigue siendo motivo de debate.

El proceso judicial y la posterior ejecución de Chikatilo en 1994 expusieron las profundas fallas estructurales del sistema penal soviético y marcaron un punto de inflexión en la criminología rusa.

Noticias relacionadas

Conocé los Feriados que tendrá enero del 2026

Decretan feriado para el jueves 8 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Enero tiene varios Feriados que muchos no conocían

Será feriado el martes 6 de enero: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Gastón Sardelli de Airbag opinó sobre el ataque de EE.UU a Venezuela.

Gastón Sardelli de Airbag criticó el ataque de EEUU a Venezuela: "Ahora estará peor"

Las llamas son intensas en los bosques de Ezeiza.

Feroz incendio en los bosques de Ezeiza: cinco dotaciones de Bomberos combaten el fuego

Angelina está en terapia intensiva hace más de una semana en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía.

Se despertó Angelina, la nena de 12 años baleada en Navidad en Morón: el comunicado de la familia

El hecho sucedió hacia las siete de la mañana del primer día del 2026, en el predio turístico Laguna El Tigre ubicado en la localidad chaqueña de San Martín.
play

Video: un joven murió después de una pelea a cuchillazos durante los festejos de Año Nuevo en Chaco

Rating Cero

Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Su transformación respondió a las necesidades del personaje.

La impresionante transformación física de Sam Worthington para Avatar: Fuego y Ceniza: su entrenamiento y preparación

La historia sigue a dos jugadores de hockey, eternos rivales, que terminan enamorándose.
play

Heated Rivalry, la serie furor en el mundo que llega a Argentina: todo lo que tenés que saber antes del estreno

Calu River tiene dos hijos, Tao y Bee, ambos producto de su relación con Aíto De La Rúa

La polémica que desató Calu Rivero sobre la crianza de su hijo mayor

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.
play

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

últimas noticias

Cristina sostuvo que la acción genera un escenario de alta inestabilidad.

Cristina cuestionó la incursión militar de EEUU en Venezuela: "Volvió a cruzar un límite"

Hace 36 minutos
El dólar oficial arrancó el año al alza con el nuevo esquema de bandas.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 4 de enero

Hace 46 minutos
El aumento mensual se define por la inflación y se aplica de forma automática.

ANSES paga $419.401 en enero 2026: todo lo que hay que saber

Hace 46 minutos
Donald Trump y una advertencia en el marco del ataque a Venezuela.

La fuerte advertencia de Trump tras la detención de Maduro: "Juega sucio y te va a ir mal"

Hace 54 minutos
Noelia Marzol defendió su vínculo con su pareja y en cómo es el día a día delante de sus hijos

El provocador posteo de Noelia Marzol que después tuvo que borrar

Hace 59 minutos