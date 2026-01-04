Lo conocían como el Carnicero de Rostov y aterrorizó Rusia por años: la historia del famoso asesino en serie Su caso expuso no solo la brutalidad de los crímenes, sino también las limitaciones de los métodos policiales soviéticos para abordar este tipo de delitos. Por + Seguir en







El hombre que sacudió a todo un país con sus brutales crímenes Rostov.pk

Andréi Chikatilo actuó entre 1978 y 1990 en Rusia y Ucrania. Fue responsable de decenas de asesinatos, en su mayoría de menores y mujeres jóvenes.

Sus crímenes se caracterizaron por una violencia extrema y métodos reiterados.

La investigación estuvo plagada de errores, encubrimientos y detenciones injustas, al punto que un inocente fue ejecutado antes de que se identificara al verdadero responsable.

Chikatilo fue detenido en 1990 tras un operativo de vigilancia policial. Confesó más de 50 asesinatos durante el juicio y finalmente fue condenado a muerte y ejecutado en 1994. Durante años, una serie de crímenes estremeció a la entonces Unión Soviética y mantuvo en vilo a distintas regiones de Rusia. Las víctimas aparecían en contextos similares y el miedo se extendía entre la población, mientras las autoridades enfrentaban enormes dificultades para dar con el responsable. En ese clima de terror surgió una figura que pasaría a la historia como uno de los asesinos en serie más temidos del siglo XX.

Conocido como el Carnicero de Rostov, Andréi Chikatilo logró operar durante un largo período sin ser identificado, aprovechando fallas del sistema, prejuicios de la época y la complejidad de las investigaciones criminales en un contexto político cerrado.

Quién era Andréi Chikatilo, el asesino en serie que cometió más de 50 crímenes en Rusia Carnicero de Rostov Rostov.pk El caso de Andréi Chikatilo, conocido como el “Carnicero de Rostov”, es uno de los más atroces y complejos de la historia criminal de la ex Unión Soviética.

Entre 1978 y 1990, Chikatilo cometió una serie de asesinatos brutales en distintas regiones del sur de Rusia y Ucrania, con víctimas que incluían niños, adolescentes y mujeres jóvenes. Los crímenes, caracterizados por una violencia extrema y un patrón difícil de detectar, se produjeron en un contexto de fuertes limitaciones policiales y de censura informativa, lo que retrasó durante años su identificación.

La investigación estuvo marcada por errores, falsas detenciones y confesiones forzadas, en un sistema que evitaba reconocer públicamente la existencia de asesinos seriales. Durante ese período, incluso un hombre inocente fue ejecutado tras una confesión errónea, lo que agravó el escándalo posterior.