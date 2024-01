Los usuarios expresaron su preocupación por el aumento del transporte público en febrero

El móvil de El Diario dialogó con pasajeros de colectivos que expresaron su preocupación por la suba del boleto. Una joven aseguró: "A mi personalmente este Gobierno no me gusta, pero es lo que voto la gente, hay que bancarla. Me parece que están tomando un montón de medidas que a la clase media y baja no nos favorece. Entiendo que las cosas no venían bien pero no me parece la mejor manera de ajustar, siempre la paga el que menos tiene".

"Tendría que subir el sueldo para que podamos viajar, porque con este sueldo no nos alcanza. Las empleadas domésticas no ganamos más de $300 mil y es muy poco. Muchas pagamos alquileres, tenemos que comer, tenemos hijos, tenemos que vestir. Está complicada la situación para los trabajadores", le comentó una trabajadora de casa particular al cronista Diego Fernández. "Tomo dos colectivos por día, gracias a Dios viajo con dos. Imaginate los que tiene que tomar más", explicó.

Por su parte, una señora que contó ser empleada doméstica, señaló: "Estamos todos locos. Me preocupa todo. Ya no se puede comer, no se puede ir de vacaciones. Con lo que gano, no alcanza para nada". También pronosticó el futuro de Javier Milei: "Así como vino este, se va a ir".