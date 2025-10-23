23 de octubre de 2025 Inicio
Impactante choque en Campana: cinco personas murieron por un choque entre dos camiones en la Ruta Nacional 9

Los bomberos y la Policía Científica trabajaron durante la tarde para sofocar las llamas, retirar los cuerpos y realizar las pericias correspondientes.

Según fuentes oficiales, uno de los camiones perdió el control y se cruzó de carril, donde se generó el trágico desenlace.

Cinco personas murieron este jueves después de que dos camiones chocaran de frente y un auto quedara aplastada en medio de los dos vehículos pesados, en la Ruta Nacional 9, a la altura de la localidad de bonaerense de Campana y con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según las fuentes oficiales del caso, uno de los camiones, que transportaba un contenedor hacia la ciudad santafesina de Rosario, perdió el control y se cruzó al otro carril en el que impactó de frente a otro camión que circulaba en sentido contrario.

Antes del choque entre los dos camiones, un vehículo utilitario fue arrastrado hasta quedar en medio del impacto de los transportes pesados. La estructura del auto quedó completamente calcinada.

Las cinco víctimas fatales fueron los dos choferes de los camiones, dos ocupantes del vehículo utilitario y el conductor de un cuarto auto que fue alcanzado por los restos del choque.

El accidente se produjo en un día despejado, sin lluvia ni pavimento mojado, por lo que las causas del despiste aún son materia de investigación. Pero las fuentes oficiales del caso señalaron que la Ruta Nacional 9 suele ser escenario de graves siniestros por el reducido espacio del cantero central y al alto tránsito de camiones.

