El ministro de Seguridad porteña, Javier Alonso, confirmó que el triple femicidio a las tres jóvenes de La Matanza Brenda, Lara y Morena ocurrido en Florencio Varela “se transmitió en vivo por Instagram” y agregó que fue emitida para un grupo selecto de 45 personas.
“Ellas llegaron engañadas a la casa (de Varela) con alguien que se había ganado su confianza”, indicó el ministro en TN. Remarcó que fue emitido para un grupo: “El capo de la organización dijo ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”.
Alonso reflexionó: “Esto es muy grave. Lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Acá hay que dejar de lado la grieta y las internas políticas. Eran chicas que vivían en La Matanza, y que fueron asesinadas en un lugar de Florencio Varela, pero podría haber sido en cualquier otro lado porque la banda opera desde la Ciudad de Buenos Aires. No hay fronteras”.
Además, detalló que uno de los detenidos de nacionalidad peruana estaría relacionado con esa banda. “El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, afirmó.
El líder de 23 años tiene pedido de captura y se lo denomina el pequeño ‘J’ o Julito, según informó. “Pronto vamos a publicar todos los datos con la identidad”, concluyó.