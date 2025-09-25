Revelaron que el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "se transmitió en vivo por Instagram" Javier Alonso dio detalles sobre el asesinato e indicó que fue emitido para un grupo cerrado de la red social: “Fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”. Por







El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el triple crimen de La Matanza

El ministro de Seguridad porteña, Javier Alonso, confirmó que el triple femicidio a las tres jóvenes de La Matanza Brenda, Lara y Morena ocurrido en Florencio Varela “se transmitió en vivo por Instagram” y agregó que fue emitida para un grupo selecto de 45 personas.

“Ellas llegaron engañadas a la casa (de Varela) con alguien que se había ganado su confianza”, indicó el ministro en TN. Remarcó que fue emitido para un grupo: “El capo de la organización dijo ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”.

Alonso reflexionó: “Esto es muy grave. Lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Acá hay que dejar de lado la grieta y las internas políticas. Eran chicas que vivían en La Matanza, y que fueron asesinadas en un lugar de Florencio Varela, pero podría haber sido en cualquier otro lado porque la banda opera desde la Ciudad de Buenos Aires. No hay fronteras”.

Además, detalló que uno de los detenidos de nacionalidad peruana estaría relacionado con esa banda. “El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, afirmó.