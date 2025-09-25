25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Revelaron que el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "se transmitió en vivo por Instagram"

Javier Alonso dio detalles sobre el asesinato e indicó que fue emitido para un grupo cerrado de la red social: “Fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”.

Por
El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el triple crimen de La Matanza

El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el triple crimen de La Matanza

Redes sociales

El ministro de Seguridad porteña, Javier Alonso, confirmó que el triple femicidio a las tres jóvenes de La Matanza Brenda, Lara y Morena ocurrido en Florencio Varela “se transmitió en vivo por Instagram” y agregó que fue emitida para un grupo selecto de 45 personas.

Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.
Te puede interesar:

Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

“Ellas llegaron engañadas a la casa (de Varela) con alguien que se había ganado su confianza”, indicó el ministro en TN. Remarcó que fue emitido para un grupo: “El capo de la organización dijo ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”.

Alonso reflexionó: “Esto es muy grave. Lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Acá hay que dejar de lado la grieta y las internas políticas. Eran chicas que vivían en La Matanza, y que fueron asesinadas en un lugar de Florencio Varela, pero podría haber sido en cualquier otro lado porque la banda opera desde la Ciudad de Buenos Aires. No hay fronteras”.

Además, detalló que uno de los detenidos de nacionalidad peruana estaría relacionado con esa banda. “El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, afirmó.

El líder de 23 años tiene pedido de captura y se lo denomina el pequeño ‘J’ o Julito, según informó. “Pronto vamos a publicar todos los datos con la identidad”, concluyó.

Noticias relacionadas

Esta fecha especial beneficiará únicamente a empleados del sector público y del Banco Provincia.

Por qué será feriado el último día de septiembre 2025 y quiénes lo pueden disfrutar

Una ciclogénesis fugaz que llega el fin de semana a Buenos Aires: alerta por tormentas fuertes

Una ciclogénesis fugaz llega el fin de semana a Buenos Aires: vuelven las alertas por fuertes tormentas

play

Triple femicidio de las jóvenes desaparecidas de La Matanza: indagan a los cuatro detenidos

play

Los trenes circulan a 30km/h por segundo día consecutivo por una medida de fuerza

Resultados del Loto Plus del miércoles 24 de septiembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3816 del miércoles 24 de septiembre de 2025

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 24 de septiembre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.307 del miércoles 24 de septiembre de 2025

Rating Cero

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.
play

Está en Netflix, tiene 20 capítulos y cuenta con intriga, pasión y peligro

La actriz mostró distintos looks en más de 30 películas, con cambios notorios en peinados y estilos.

La impresionante transformación de Angelina Jolie: sus cambios de película a película

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
play

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

últimas noticias

El agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias.

Fin de las "retenciones cero": qué alícuota vuelve a pagar cada grano

Hace 12 minutos
Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.

Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

Hace 31 minutos
Dónde se puede comer la mejor fondue de chocolate en Buenos Aires.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer fondue de chocolate

Hace 42 minutos
El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el triple crimen de La Matanza

Revelaron que el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "se transmitió en vivo por Instagram"

Hace 43 minutos
El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

Hace 49 minutos