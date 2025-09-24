24 de septiembre de 2025 Inicio
Paro de trenes en AMBA: las formaciones funcionan a 30 km/h y hay grandes demoras

La medida fue dispuesta por el gremio La Fraternidad. Reclaman por paritarias y mejores condiciones laborales.

Por
Las formaciones funcionan a 30 km/h.

El gremio La Fraternidad dispuso un paro de 24 horas en los trenes de la zona del AMBA. La medida de fuerza establece que las unidades circularán a 30 km/h, por lo que hay demoras en la programación y malestar en los pasajeros.

De acuerdo a lo que se informó oficialmente, a protesta afecta a las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur. La velocidad promedio es de 60 km/h.

Es por ello que los usuarios comenzaron a quejarse desde temprano dado que debieron cambiar su itinerario de viaje hacia el trabajo. Ya se reportan largas filas en colectivos

La Fraternidad escribió un comunicado en el que aseguran que el reclamo es por la falta de avances en las negociaciones paritarias, como la falta de respuestas en otros reclamos.

Noticia en desarrollo.-

