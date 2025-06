Los trabajadores del Garrahan anunciaron una nueva marcha el miércoles que viene: "El Gobierno nos quiere destruir"

En el programa La última pregunta, en C5N, con la conducción de Antonio Fernández Llorente, la profesional detalló que se reunieron con referentes del Conicet, estudiantes, distintas organizaciones de salud, y jubilados.

"Esta pelea está tomando fuerza y concientización social. Es importante garantizar la fuerza de todos los trabajadores de salud del hospital y con toda la fuerza de afuera", remarcó.

"El Gobierno evidentemente tiene la decisión de destruir al hospital. Esta semana fue muy autoritario, amenazando a los residentes a que renuncien o retomen las tareas en vez de sentarse a dialogar", destacó la médica.

Este miércoles también irán a la audiencia conciliatoria en la secretaría de Trabajo: "Iremos formalmente para escuchar qué nos ofrecen pero no tenemos confianza que pueda surgir de allí algún acuerdo", estimó Norma.

La doctora resaltó que si bien los residentes de la institución pediátrica recibieron un bono, los médicos de planta no tuvieron una respuesta ni ofrecimiento. "Pedimos que renuncie Lugones (Mario) porque no queremos que la salud no sea un derecho para todos, como dijo el. Esto tiene que ser una causa nacional. Por encima de toda la política partidaria".