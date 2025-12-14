14 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Festival C5N En Tu Barrio despide el año: el encuentro que impulsa a los emprendedores con una cruzada solidaria

El evento se lleva a cabo en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui, con convocatoria abierta al público para colaborar en la Cruzada Solidaria Navideña 2026. También se puede disfrutar de música en vivo y la mejor comida.

Por

La segunda jornada cuenta con una Cruzada Solidaria Navideña 2026

Luego de una gran concurrencia de la primera jornada, este domingo se lleva a cabo la segunda y última jornada del festival C5N En Tu Barrio, con la conducción de Diego Costa, que también impulsa un impacto solidario junto al área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo.

Francesca Albanese se convirtió en la primera colaboradora de la ONU en recibir un castigo de Estados Unidos, tan solo por hecho de atreverse a documentar y difundir la complicidad de Washington en los crímenes de lesa humanidad en Palestina.
Te puede interesar:

Francesca Albanese, la primera colaboradora de la ONU sancionada por EEUU por denunciar la complicidad en el genocidio palestino

En la despedida del año, el programa que se emite todos los fines de semana por C5N se encuentra en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18, Berazategui), donde se realiza una convocatoria a las familias y emprendedores para poder disfrutar de día lleno de música, actividades y espíritu navideño.

Embed - C5N on Instagram: "C5N EN TU BARRIO: PRIMERA EDICIÓN Cientos de emprendedores participaron del festival en Berazategui. En el primer día del evento, @diex.costa recorrió cada stand y dialogó con la comunidad que forma parte de esta iniciativa."
View this post on Instagram

Además, la fecha canta con la tradicional Cruzada Solidaria Navideña 2026, una iniciativa destinada a acompañar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan especiales, donde los vecinos se pueden acercar para dejar su colaboración.

“Todo esto que vamos a ir entregando va a ir destinado a familias, que no pueden sostener el alimento básico de cada día. El objetivo es llegar a esos lugares que, si no es por la ayuda de Iglesias, merenderos, instituciones, las familias no pueden comer”, remarcó el periodista Justo Lamas, reconocido por su trayectoria en proyectos comunitarios y por la transparencia con la que gestiona cada iniciativa.

El evento durará desde el mediodía hasta las 22, donde los lugareños y vecinos de ciudades aledaños se pueden acercar al predio para poder disfrutar de la música en vivo que contó en un principio con la participación de la banda Las Meteoritas y que sobre el cierre tendrá la presencia de Los Chakales.

Pero también en el predio, se pueden encontrar con mil opciones en el que participarán más de 100 gastronómicos y productores regionales, junto a food trucks, parrillas al aire libre y propuestas de cocina callejera. También se dictarán charlas y demostraciones de cocina. La entrada es libre y gratuita.

La campaña es impulsada y coordinada por el periodista Justo Lamas, reconocido por su trayectoria en proyectos comunitarios y por la transparencia con la que gestiona cada iniciativa.

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Primera jornada del Festival C5N en tu barrio: música en vivo, comida y solidaridad

Miguel Gallicchio junto a La Roca. 

Miguel Gallicchio y el desafío de bajar casi 30 kg para darle la "mejor versión" a sus hijos

El descargo del conductor por las mentiras del influencer.

"Sos tan pelo....": Jorge Rial cruzó a Michelo, el influencer chavista que quiso desmentir a C5N

Adrián Salonia vivió tensos momentos en Venezuela junto a Nicolás Munafó y Sebastián Solís.
play

Adrián Salonia detalló cómo fue el momento en el que le prohibieron el ingreso a Venezuela al equipo de C5N

Gustavo Suarez, quién mató a su hijo y se suicidó, con su exmujer Daiana García en 2022.

El hombre que mató a su hijo y se quitó la vida tenía denuncias previas de su exmujer

play

Nicolás Munafó, periodista de C5N deportado de Venezuela: "Nos sacaron fotos y nos trataron como delincuentes"

Rating Cero

Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.
play

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

La serie construye su ficción a partir del entramado narco que marcó a los pueblos costeros de Galicia.
play

La miniserie de Netflix de solo 7 capítulos que te atrapa con su universo criminal

Lali revela los secretos de su carrera en este íntimo documental, que repasa su evolución artística y personal durante su primera gira por estadios.
play

En detalle: como es Lali, La que le gana al tiempo, el documental que es furor en Netflix

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: Lo amé y tuve que...
play

El desconsolado llanto de Araceli González cuando fue consultada por Adrián Suar: "Lo amé y tuve que..."

Lo curioso es que la revelación no viene ni de Marvel ni de Disney, sino del siempre práctico sistema coreano de calificaciones, que nos ha regalado una cifra exacta para el metraje del clip. 

Nueva fórmula: cuáles son los planes que tiene Marvel para el primer tráiler Avengers Doomsday

últimas noticias

play
Un elenco joven y diverso sostiene la historia con personajes atravesados por vínculos, decisiones y conflictos personales.

De qué trata Amor y vino, la comedia romántica que la rompe en Netflix

Hace 30 minutos
Santos se salvó del descenso en la última fecha del torneo.

El ex River que es compañero de Neymar y no le está yendo como esperaba en Brasil

Hace 30 minutos
Conocé los puntos icónicos de CABA, imperdibles en tu circuito de Turismo porteño

Es un lugar imperdible de la lírica mundial, supo estar a metros de la Casa Rosada y hoy está más vigente que nunca: cuál es

Hace 31 minutos
El uso del negro en Navidad se asocia culturalmente al luto y contrasta con el sentido de celebración de la fecha.

Por qué no se puede usar ropa negra en Navidad: este es el verdadero significado

Hace 39 minutos
Al poco tempo de casarse, decidieron anular su matrimonio 

Casos famosos: estas figuras de Hollywood dieron el sí para casarse pero se separaron en tiempo récord

Hace 40 minutos