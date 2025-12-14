Festival C5N En Tu Barrio despide el año: el encuentro que impulsa a los emprendedores con una cruzada solidaria El evento se lleva a cabo en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo de Berazategui, con convocatoria abierta al público para colaborar en la Cruzada Solidaria Navideña 2026. También se puede disfrutar de música en vivo y la mejor comida. Por + Seguir en







La segunda jornada cuenta con una Cruzada Solidaria Navideña 2026

Luego de una gran concurrencia de la primera jornada, este domingo se lleva a cabo la segunda y última jornada del festival C5N En Tu Barrio, con la conducción de Diego Costa, que también impulsa un impacto solidario junto al área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de Grupo Indalo.

En la despedida del año, el programa que se emite todos los fines de semana por C5N se encuentra en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 y 18, Berazategui), donde se realiza una convocatoria a las familias y emprendedores para poder disfrutar de día lleno de música, actividades y espíritu navideño.

Embed - C5N on Instagram: "C5N EN TU BARRIO: PRIMERA EDICIÓN Cientos de emprendedores participaron del festival en Berazategui. En el primer día del evento, @diex.costa recorrió cada stand y dialogó con la comunidad que forma parte de esta iniciativa." View this post on Instagram Además, la fecha canta con la tradicional Cruzada Solidaria Navideña 2026, una iniciativa destinada a acompañar a las familias que más lo necesitan en estas fechas tan especiales, donde los vecinos se pueden acercar para dejar su colaboración.

“Todo esto que vamos a ir entregando va a ir destinado a familias, que no pueden sostener el alimento básico de cada día. El objetivo es llegar a esos lugares que, si no es por la ayuda de Iglesias, merenderos, instituciones, las familias no pueden comer”, remarcó el periodista Justo Lamas, reconocido por su trayectoria en proyectos comunitarios y por la transparencia con la que gestiona cada iniciativa.

El evento durará desde el mediodía hasta las 22, donde los lugareños y vecinos de ciudades aledaños se pueden acercar al predio para poder disfrutar de la música en vivo que contó en un principio con la participación de la banda Las Meteoritas y que sobre el cierre tendrá la presencia de Los Chakales.