Paro en el Garrahan: los residentes levantaron la medida por amenaza del Gobierno, pero los médicos continúan el reclamo

“No hubo ningún funcionario del Gobierno con una propuesta concreta. Un vacío total que resulta inadmisible para las y los trabajadores”, había argumentado Rodolfo Aguiar. Por ese motivo, ya rige la medida para algunos hospitales del país y habrá una movilización a las 13 en distintos puntos.

A pesar de confirmar que se iban a sumar, los residentes se bajaron del paro: “Lamentamos comunicar desde la Asamblea de Residentes Garrahan, que nos vimos obligados a cesar la medida de paro laboral indefinido, con la reincorporación inmediata a nuestros puestos de trabajo a partir del 04/06 a las 16 y a suspender nuestra participación en la marcha que se llevará a cabo el jueves 5 de junio a las 13”.

Explicaron que se debe a “evitar la aplicación de sanciones en el futuro”. Pero aclararon que “no implica la renuncia al reconocimiento de la legitimidad de nuestro reclamo apartidario. Esta medida ratifica el compromiso que tenemos con nuestra labor y con la continuidad de la Residencia Médica del Hospital Garrahan”.

Mientras tanto, los médicos de planta del hospital continúan el reclamo. La enfermera Mariel Domínguez contó en Mañanas Argentinas en C5N: “Yo soy del turno noche, trabajo 10 horas y mi sueldo básico es de $280 mil pesos”.

Fracasó la reunión en la que el Gobierno convocó a los representantes de los profesionales de la salud del Garrahan para discutir sobre el aumento salarial. Según denunciaron desde los sindicatos, la gestión libertaria no presentó ninguna propuesta de mejora salarial. Ante esta situación los residentes realizarán una asamblea el jueves para definir la continuidad del plan de lucha.

"Nos han traído a una audiencia a tomarnos el pelo. Es evidente que hay una mala intención para dilatar o estar fuera de la realidad", manifestó uno de los representantes sindicales del hospital a la salida de la reunión.

"El presidente (Javier) Milei y el ministro (Mario) Lugones están yendo demasiado lejos. Esto no es broma ni un juego. Estamos hablando del principal hospital pediátrico del país. Hay una rebelión interna en el Garrahan porque hemos llegado a una situación límite", agregó.

El representante gremial denunció que día a día ven como el hospital "se va a pique" porque no hay presupuesto, los salarios no alcanzan, los profesionales renuncian y se cierran distintos sectores de salud.

"Si no ponemos un freno a este vaciamiento que es donde se atienden los niños y niñas de todo el país, el hospital no volverá a ser el mismo. El Gobierno es el principal responsable, no puede mandar funcionarios de cuarta categoría a no decir nada cuando todo el país sabe cuál es la necesidad del Garrahan. Esperamos una propuesta de verdad. Tienen que recomponer el salario de todos los trabajadores que no somos ñoquis. En el hospital no sobra nadie, tienen que cesar las amenazas a los residentes que están amenazando con despidos", completó.