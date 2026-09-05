Los secretos detrás del fenómeno Maccmix: "Lo que se ve en la calle es lo que soy"

Maciel Díaz nació en El Carril, Salta, pero hace más de década que se radicó en la Ciudad de Buenos Aires donde todos los días recorre las calles con su moto y su cámara en el casco encontrando historias de vida y mostrando lo que ocurre junto a una dosis de humor, característica reconocida y amada por la gente: "Disfruto mucho el cariño que me dan, porque es genuino".

Podría haberse definido como influencer , motoblogger o motoquero , pero no lo hizo: " Soy un papá de dos hermosos hijos ". Así se presentó Maciel Díaz , conocido popularmente como Maccmix , en una entrevista a C5N donde indagamos sobre los secretos de un fenómeno en redes sociales que explotó a mediados del 2024 cuando comenzó a recorrer las calles de la Ciudad de Buenos Aires con su moto y su cámara en el casco encontrando historias de vida y mostrando sus "observaciones diarias", acompañada de una dosis de humor, característica reconocida y amada por la gente.

“Maciel y Maccmix es una sola persona. Tal vez por ahí en la calle hay un poquito más de personaje en sí, pero lo que ves en la calle es lo que soy”, dejó en claro al inicio.

Esas dos primeras frases son el fiel reflejo de la naturalidad y simpleza que lo caracteriza y lo pinta de frente. Pero su historia no comenzó en los barrios porteños, sino en El Carril, la localidad salteña del departamento Chicoana donde nació hace 36 años. Este sábado justamente está cumpliendo años. Radicado ya hace una década en CABA, Maccmix recordó los sus inicios en la generación de contenido, que al día de hoy lo tiene como su principal fuente de ingresos.

"Primero me compré una TBS 200. Fui el número 23 a nivel nacional en comprar esa moto e hice un review. Después de ahí tuvo muchísimas reproducciones porque era una moto nueva en el país. Me gustó. Hice un video de Telepase, y también tuvo muy buena repercusión, me gustó también. Después de ahí empecé a hacer fichas técnicas, pero no me sentía cómodo porque en ese momento no sabía mucho, no tenía mucho conocimiento de lo que es mecánica de la moto. Entonces, era simplemente transmitir descripciones que ya están en una página", explicó.

Luego de sacar un préstamo para comprar una GoPro, Maciel comenzó a transitar el camino a ser Maccmix , nombre que simplemente le gustó y comenzó a utilizarlo para crear su "personaje". Los primeros videos eran filmarse de "casa al trabajo y del trabajo a casa", imitando lo que un conocido ya hacía en redes sociales.

El clip que lo hizo masivo en redes no fue grato: se trató de un accidente que tuvo con quien era entonces su pareja. "Tuvo muy buenas reproducciones y después de ahí, creo que a las dos semanas, me empezó a reaccionar Marquitos Navaja, un streamer argentino", recordó sobre ese hecho, que lo llevó a duplicar en suscriptores.

El cariño de la gente en la calle

La nota, grabada en la Plaza Mafalda de la Ciudad de Buenos Aires, fue interrumpida por un seguidor que se acercó para pedirle unos calcos y saludarlo. "Veo siempre los videos que subís, nunca te pude encontrar hasta hoy", le expresó un joven a Maccmix. Esa situación es algo habitual para él y reconoce que ya se lo toma con naturalidad, aunque en el fondo no deja de sorprenderlo.

"Es lindo, porque es genuino. Lo disfruto mucho. Me gusta el cariño que me da la gente. Soy consiente que gracias a ellos yo estoy hoy en lo que son las redes sociales. Me pasa a veces que tengo un mal día, o no estoy bien emocionalmente, y me cruzo con una persona que me saluda con el mejor humor, el mejor de los ánimos, y ya me cambia el día a mí. Entonces, es lindo recibir el cariño de la gente, me gusta, lo disfruto", reflexionó Maccmix.

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En ese cariño, existe la complicidad con distintos personajes como los trabajadores en las estaciones de servicio, chicos que salen del colegio, adolescentes luego de un boliche y hasta incluso personal de tránsito, con quienes aprovecha para generar conciencia y aclarar que tipo de papeles se le piden a la gente en los controles de rutina.

Al momento de elegir un barrio porteño no tiene preferencias. "Antes me gustaba mucho pasar por Constitución porque siempre pasaban secuencias random a cada rato. Cada cuadra pasaba algo, en la siguiente algo, en la siguiente algo... Ahora se calmó muchísimo. Entonces voy por toda la Ciudad, pleno microcentro, Retiro, Once y últimamente estoy yendo mucho por Mataderos".

"Respecto a generar contenido, cuando se trata de policías o en un control de tránsito, siempre busco generar conciencia. Más allá de que esté acompañado de humor, siempre le pregunto a las chicas o a los chicos que están en el control si me puden sacar dudas y de paso voy a estar filmando para subirlo a las redes e informar", explicó Maccmix en la entrevista con C5N.

Atrás de todo su trabajo hay un equipo que actualmente lo apoya en lo que respecta a edición de videos, marketing y todos los detalles que hacen al fenómeno, que lo lleva a trabajar con marcas, promocionar nuevos modelos de motos y participar de eventos referidos al mundo de las dos ruedas, aunque con la tranquilidad de saber quien es y sin dejar atrás el contenido diario con la gente.

"¿Qué le diría Maccmix a ese Maciel que dejó Salta para venirse a la gran ciudad? Le diría que aguante, va ser duro y va costar, pero se puede, sin duda que se puede. Eso le diría", completó sobre el final de la entrevista, previo a agarrar su moto, ponerse el casco, prender la cámara e irse a seguir contando sus observaciones diarias.