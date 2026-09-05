Otra película: como fue la sorprendente transformación de Brendan Fraser La producción recrea un momento clave de la historia y pone al actor frente a un desafío que exigió mucho más que una simple caracterización. Agregar C5N en









Así fue la impactante transformación de Brendan Fraser para su próxima película. BBC

Brendan Fraser vuelve a sorprender con una nueva transformación para su próxima película.

El actor interpreta a una importante figura de la Segunda Guerra Mundial.

La caracterización incluyó cambios físicos y varias horas de trabajo.

Fraser también se preparó a fondo para comprender a su personaje. Brendan Fraser vuelve a apostar fuerte por una transformación física y esta vez el desafío está relacionado con una figura histórica. Después del impactante cambio que llevó a cabo para ponerse en la piel de un hombre con obesidad mórbida en La ballena, papel por el que ganó el Oscar en 2023, el actor encara ahora un personaje completamente diferente. En 2026, interpreta al general Dwight D. Eisenhower en Tiempo de victoria, una película que recrea uno de los momentos más importantes de la Segunda Guerra Mundial.

El actor tuvo que realizar una gran transformación para interpretar a Dwight D. Eisenhower. Men's Health La historia se centra en los tres días anteriores al desembarco de Normandía, una operación militar que marcó un antes y un después en el conflicto. Al frente de las fuerzas aliadas estaba Eisenhower, comandante supremo y responsable de tomar decisiones que podían cambiar el curso de la guerra. Unos años después, tras el éxito que tuvo, se convertiría en el presidente de los Estados Unidos.

Para Fraser, interpretar a una figura de este calibre no era un desafío menor. El propio actor reconoció que al principio dudó de si realmente encajaba con la imagen del histórico militar y temía que la caracterización terminara resultando exagerada. La situación cambió cuando el director le mostró algunas fotografías durante una videollamada y Fraser empezó a encontrar ciertos rasgos en común. A partir de ahí, el trabajo fue mucho más allá de ponerse un uniforme.

Así fue la increíble transformación de Brendan Fraser El cambio requirió varias horas de maquillaje y peluquería, además de un paso que terminó siendo clave: Fraser tuvo que raparse el pelo. El actor recordó ese momento como una especie de experiencia a lo La chaqueta metálica, la película de Stanley Kubrick de 1987 sobre el entrenamiento de los reclutas de la Marina estadounidense durante la guerra de Vietnam. En una de sus escenas más recordadas, los soldados son sometidos al rapado reglamentario.

Además del maquillaje, el actor tuvo que raparse el pelo. Men's Health Pero la apariencia era apenas una parte del trabajo. Para interpretar a Eisenhower de manera convincente, Fraser también se dedicó a estudiar al hombre detrás del uniforme y a entender cómo pensaba alguien que cargaba con una responsabilidad histórica enorme. El actor contó que escuchó una enorme cantidad de podcasts y leyó todo lo que encontró sobre el general, intentando incorporar no solo sus gestos o su aspecto, sino también su personalidad y su manera de tomar decisiones.