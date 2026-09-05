5 de septiembre de 2026 Inicio
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Franco Colapinto, tras el gran rendimiento de Alpine en Monza: "Es increíble y una sorpresa para todos"

El piloto argentino largará séptimo en la carrera del domingo, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde la primera ubicación.

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Franco Colapinto hizo su mejor clasificación en la Fórmula 1. 

Franco Colapinto hizo su mejor clasificación en la Fórmula 1. 

El piloto argentino Franco Colapinto manifestó sus primeras sensaciones a la gran clasificación realizada por Alpine de cara al Gran Premio de Monza de la Fórmula 1, donde el domingo largará desde la 7ma ubicación y su compañero, el francés Pierre Gasly, logró una histórica pole positions y lo hará desde la primera ubicación. "Es increíble y una sorpresa para todos", afirmó.

Colapinto estrenó mejoras en su A526.
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“Es bastante increíble. Creo que sorpresa del equipo también, ¿no? No es que esperábamos hacer la pole. Pierre hizo una quali muy buena, obviamente. Creo que, a mi entender, un poco el porqué y la razón de no haber mejorado tanto entre sesión y sesión que dio saltos más grandes que yo, y yo no... no hacía las mejoras, no encontraba esas mejoras que él tenía”, analizó en un primer momento el pilarense, minutos después de haber bajado de su monoplaza, que para este fin de semana ya contaba con las actualizaciones y mejoras técnicas y mecánicas incorporadas por las escudería francesa para la segunda parte de la temporada.

Luego explicó que "fue un buen día para el equipo". "Quedar octavo era un muy buen resultado para nosotros ayer y hacer la pole es una sorpresa muy grande para todos. Gran laburo de Pierre y del equipo para hacerlo”, agregó Colapinto al elogiar a su compañero. De todas maneras, el pilarense va por más: "Obviamente que estoy con ganas de mañana hacer una buena carrera e ir para adelante”

Al momento de hacer una análisis más técnico de la clasificación, que la terminó 8va, pero una sanción a Antonelli le dio la 7ma ubicación en la grilla, Colapinto detalló: "Creo que un par de curvas me estuvieron costando toda la sesión. La Q1 me sentí un poquito mejor; después me empezó a costar un poco más.No le encontré la vuelta cuando iba mejorando la pista y eso fue un poco lo que me faltó".

Lo ocurrido, entiende, "es parte de la experiencia y también lo que tengo que aprender de un piloto experimentado como Pierre, que al final da esos saltos muy grandes de sesión a sesión y es la clave también para llegar al final de la quali bien”.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Monza de la Fórmula 1

Domingo 6 de septiembre

Carrera a 53 vueltas: 10.00

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica)

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