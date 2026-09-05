5 de septiembre de 2026 Inicio
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Este pueblo de Italia vende casas a sólo 1 euro para conseguir más vecinos: dónde queda

Con sus calles medievales, sus paisajes y su cercanía con Roma, la localidad busca convertirse en un nuevo destino para quienes sueñan con vivir en Europa.

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Norma es una pequeña localidad de la región de Lazio

Norma es una pequeña localidad de la región de Lazio, Italia, ubicada a unos 70 kilómetros de Roma.

Este pueblo de Italia vende casas a solo 1 euro para conseguir más vecinos: Norma, una localidad italiana de unos 4.000 habitantes, lanzó un programa para recuperar viviendas abandonadas y atraer nuevos residentes. donde queda

La localidad italiana que está entre las montañas y ofrece hasta 20.000 euros para nuevos habitantes.
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La iniciativa busca atraer tanto a habitantes locales como a personas de otros países interesadas en instalarse en esta pequeña zona europea. Sin embargo, el precio de es solamente simbólico: quienes accedan a una propiedad deberán hacerse cargo de su restauración y de los gastos asociados a la operación, pero el comprador deberá presentar un proyecto de restauración y respetar los plazos establecidos por el municipio para comenzar y finalizar las obras.

Las personas interesadas deberán cumplir con una serie de condiciones vinculadas principalmente con la recuperación de las viviendas.

Cual es el pueblo italiano que ofrece casas a 1 euro

Se trata de Norma, una localidad ubicada en la región de Lazio, que puso en marcha el programa Discover Norma para recuperar viviendas abandonadas y darle una nueva vida a una zona histórica.

Norma está ubicada en la provincia de Latina, en la región de Lazio, sobre los montes Lepinos. Se encuentra a unos 400 metros sobre el nivel del mar y a aproximadamente 70 kilómetros de Roma. La localidad se destaca por sus paisajes y por las vistas panorámicas hacia la llanura Pontina. En los días despejados también es posible observar el mar Tirreno y las islas Pontinas.

Además, la región conserva un importante patrimonio histórico. Su casco antiguo cuenta con calles de piedra y construcciones medievales, mientras que la zona mantiene vínculos con la antigua ciudad romana de Norba. Entre los lugares que se encuentran cerca de Norma están Latina, a unos 15 kilómetros; el Jardín de Ninfa, a 10 kilómetros; Sermoneta, a unos 12 kilómetros; Terracina, a 35 kilómetros; y el Parque Nacional del Circeo, aproximadamente a 40 kilómetros.

El proyecto Discover Norma busca recuperar inmuebles que permanecen abandonados dentro del casco antiguo. La idea es que las viviendas sean restauradas y vuelvan a utilizarse, ya sea como residencia o de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa. A diferencia de lo que podría sugerir el precio, las casas no están listas para mudarse.

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