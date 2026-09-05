Este pueblo de Italia vende casas a sólo 1 euro para conseguir más vecinos: dónde queda Con sus calles medievales, sus paisajes y su cercanía con Roma, la localidad busca convertirse en un nuevo destino para quienes sueñan con vivir en Europa. Por Agregar C5N en









Norma es una pequeña localidad de la región de Lazio, Italia, ubicada a unos 70 kilómetros de Roma.

Este pueblo de Italia vende casas a solo 1 euro para conseguir más vecinos: Norma, una localidad italiana de unos 4.000 habitantes, lanzó un programa para recuperar viviendas abandonadas y atraer nuevos residentes. donde queda

La iniciativa busca atraer tanto a habitantes locales como a personas de otros países interesadas en instalarse en esta pequeña zona europea. Sin embargo, el precio de es solamente simbólico: quienes accedan a una propiedad deberán hacerse cargo de su restauración y de los gastos asociados a la operación, pero el comprador deberá presentar un proyecto de restauración y respetar los plazos establecidos por el municipio para comenzar y finalizar las obras.

Las personas interesadas deberán cumplir con una serie de condiciones vinculadas principalmente con la recuperación de las viviendas.

Cual es el pueblo italiano que ofrece casas a 1 euro Se trata de Norma, una localidad ubicada en la región de Lazio, que puso en marcha el programa Discover Norma para recuperar viviendas abandonadas y darle una nueva vida a una zona histórica.

Norma está ubicada en la provincia de Latina, en la región de Lazio, sobre los montes Lepinos. Se encuentra a unos 400 metros sobre el nivel del mar y a aproximadamente 70 kilómetros de Roma. La localidad se destaca por sus paisajes y por las vistas panorámicas hacia la llanura Pontina. En los días despejados también es posible observar el mar Tirreno y las islas Pontinas.

Además, la región conserva un importante patrimonio histórico. Su casco antiguo cuenta con calles de piedra y construcciones medievales, mientras que la zona mantiene vínculos con la antigua ciudad romana de Norba. Entre los lugares que se encuentran cerca de Norma están Latina, a unos 15 kilómetros; el Jardín de Ninfa, a 10 kilómetros; Sermoneta, a unos 12 kilómetros; Terracina, a 35 kilómetros; y el Parque Nacional del Circeo, aproximadamente a 40 kilómetros. El proyecto Discover Norma busca recuperar inmuebles que permanecen abandonados dentro del casco antiguo. La idea es que las viviendas sean restauradas y vuelvan a utilizarse, ya sea como residencia o de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa. A diferencia de lo que podría sugerir el precio, las casas no están listas para mudarse.