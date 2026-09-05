El invierno no se quiere ir: una nueva ola de frío hace bajar el termómetro con mínimas de 3°

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la temperatura se mantendrá por debajo de los 5 grados durante el fin de semana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por viento y nevadas para gran parte de Argentina.

Tras una semana con temperaturas agradables, el frío vuelve a irrumpir en algunas provincias de Argentina, en el caso de Buenos Aires las mínimas se desplomarán durante el fin de semana . Este nuevo ingreso de una masa de aire frío generará que el termómetro se mantenga por debajo de los 10 grados .

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió dos alertas meteorológicas, una por viento para las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Luis, San Juan, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy .

En la parte este del territorio el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 25 y 45 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

Mientras que el área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

4 SEP | Una irrupción de aire frío de origen polar provocará un marcado descenso de temperaturas en gran parte del país. El frío avanzará desde Patagonia hacia la franja central y, durante el fin de semana, alcanzará también el norte argentino pic.twitter.com/Py0MfL00pK

En las áreas de las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba y La Rioja durante el sábado 5 se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 65 km/h.

Por último para la provincia de Neuquén rigen dos alertas, por viento y por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 30 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

Ola de frío polar en CABA: cómo estará el tiempo durante el fin de semana

El Sábado 5 comienza con una temperatura mínima de 7 ° y una máxima de 14 ° . El día presenta condiciones variables: sol con nubes durante la mañana, lluvias con probabilidad de entre 10% y 40% por la tarde, y un cielo nublado hacia la noche (0-10% probabilidad de precipitación). Los vientos soplarán desde el Sur con velocidades de 13 a 31 km/h y ráfagas destacadas de entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.

Captura del Servicio Meteorológico Nacional del pronóstico extendido en CABA.

El Domingo 6 muestra un marcado descenso térmico, con una máxima de 12 ° y una mínima de 3 °. El cielo estará nublado por la madrugada y la noche, mientras que por la mañana y la tarde habrá períodos de sol acompañado de nubes, con un 0% de probabilidad de lluvias a lo largo de todo el día. Los vientos soplarán del sector Sur, Sudeste y Este con intensidades de entre 7 y 22 km/h.

El Lunes 7 se mantiene fresco con una temperatura mínima de 4 °y una máxima de 13 °. La jornada contará con sol e intervalos nubosos durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones (0%). La velocidad del viento oscilará entre los 7 y 22 km/h con dirección predominantemente Sudoeste y Sur.