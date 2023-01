Los padres de Fernando Báez Sosa, tras el pedido el perdón de los acusados: "Lloran por lo que les espera, no por lo que hicieron"

Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando, respondieron al pedido de disculpas que expresaron los acusados del asesinato de su hijo y aseveraron: "Lloran por lo que les espera, no por lo que hicieron"

En una entrevista con Argenzuela por C5N manifestaron que las disculpas de los rugbiers imputados durante la audiencia "no los conmovieron".

Al mismo tiempo, Graciela advirtió que "parecían estudiados porque todos decían las mismas cosas". "Ni si quiera me miraron a la cara cuando hablaron. No sentí que fueran sinceros con sus palabras", expresó la mujer.

Por otra parte, habló del momento en algunos de los autores del homicidio se refirieron al asesinato como una muerte accidental. En esa línea comentó que no notó arrepentimiento y que lloran "tal vez por lo que les espera y no por lo que hicieron".

Respecto al veredicto, afirmó que desde un principio "pedimos justicia ejemplar para que pueda haber un poco de paz en nuestro corazón y que nuestro hijo pueda descansar en paz". También reveló "trataremos de hacer nuestro duelo que todavía no lo pudimos hacer".

"Pedimos perpetua para todos, para que no vuelva a ocurrir, que no haya otro Fernando y que paguen con la pena máxima, que cumplan como se debe", aclamó.

Sin embargo, el padre de Fernando, Silvio Baez Sosa aseguró que más allá de la pena que imparta la Justicia "el dolor toda la vida va a ser igual". "Los primeros momentos fueron muy duros, ahora estamos con más seguridad y mas fuertes", comentó.

"Logramos aferrarnos a este proceso con mucha fe y en la gente q nos apoyaba", luego agradeció al quipo de Fernando Burlando "que siempre estuvo ahí como profesional y ser humano".

El conmovedor testimonio de los padres de Fernando Báez Sosa tras el pedido de perdón de los rugbiers

Concluida la etapa de alegatos donde los ocho acusados pronunciaron sus últimas palabras, los padres de Fernando Báez Sosa, hablaron ante los medios de comunicación y aseguraron que le resultó “indiferente” el pedido de disculpas de los detenidos.

El primero en analizar lo que se vivió dentro del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 (TOC) de Dolores fue Silvino Báez y aseguró que no les “cayó mal” los alegatos por parte del abogado Hugo Tomei y reconoció que es “parte de su trabajo”.

En cuanto al pedido de disculpas de los rugbiers, el hombre precisó que le pareció “actuado”. “No les creo. Es muy fuerte que maten a tu hijo y después vengan a pedir perdón. No les veo sinceridad”, indicó y consideró que, con esa postura, los acusados “quisieron modificar su situación” ante el Tribunal, pero se mostró confiado: “Estamos fuertes y con las pruebas sobre la mesa”.

Consultados por cómo tomaron el pedido de disculpas de los acusados recién tres años del crimen cometido en la puerta del boliche Le Brique en Villa Gesell en enero del 2020, Graciela indicó que les resultó “indiferente”. “Ninguno de ellos me miró a la cara. No me conmueve que lloren porque mataron a mi hijo”, señaló al retirarse de los tribunales de Dolores.

“Me duele en el alma lo que le hicieron a mi hijo. La vida que tengo ya no es vida. Lo extraño muchísimo”, agregó emocionada y remarcó: “Acá, la única víctima es Fernando”.

Qué dijeron los acusados en sus últimas palabras

Los imputados hablaron después de los alegatos del abogado defensor de los implicados en el crimen, Hugo Tomei.

El primero fue Lucas Pertossi y el último Enzo Comelli, pasando por Blas Cinalli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi, Ayrton Viollaz y Máximo Thomsen, quien fue el que se más se quebró públicamente.

Si bien cada uno habló por separado, todos coincidieron en pedir disculpas y confesar que se sienten arrepentidos por lo sucedido.

De acuerdo a lo que confirmó María Claudia Castro, presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores, el veredicto se dará a conocer el próximo 6 de febrero.