Los jóvenes opinan sobre la prohibición de usar el lenguaje inclusivo: "Cada uno puede hablar como quiera"

La decisión del presidente Javier Milei sobre hacer desaparecer de los organismos públicos el lenguaje no sexista fue tomada de distintos puntos de vista: "No lo uso pero respeto a la gente que lo usa", "siempre que puedo lo uso", "no lo uso pero siento que cualquier persona lo puede usar" y "me parece ridículo que quieran sacarlo algo así de esta manera" fueron algunas de las respuestas que recibió la cronista Ana Rugilo..

En este sentido, un joven analizó la lógica de silenciar una forma lingüística que propusieron los feminismos hace años: "Son retrógrados y atrasan 20 años" y otro aseguró: "Es complicado para mucha gente entenderlo, pero es necesario".

Otra persona que se definió como "bastante de acuerdo" con el Gobierno remarcó que le da igual "en tanto y en cuanto no afecte a un tercero". Se supone que es libertad, pero siento que cada vez no están cortando más la libertad de expresión". "No me interesa, el uso o no uso me parece igual", añadió.

Entre los jóvenes que se manifestaron en contra del uso de la "e" en la comunicación resaltaron que "es algo más que ponen al pedo", aunque detallaron que les da igual que se use o no.

El lenguaje no sexista, de género neutro o lenguaje inclusivo es una reforma lingüística propuesta desde los feminismos aproximadamente desde la década de 1970 en diferentes idiomas del mundo.

En la Argentina el debate se dio mayormente con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cartera que anuló el Gobierno actual, lo habilitó para la comunicación institucional. En ese momento se trató de contener a través del lenguaje las múltiples experiencias para con el género y la sexualidad.