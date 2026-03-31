Qué fue de la vida de Vera Spinetta, hija del Luis Alberto Spinetta La actriz se encuentra participando en diversos proyectos gracias su desempeño en múltiples disciplinas artísticas. + Seguir en







Hija de Luis Alberto Spinetta, logró construir una identidad propia dentro del cine, el teatro y la televisión. Redes sociales

Vera Spinetta construyó una carrera propia en cine, teatro y televisión.





Participa actualmente en una obra destacada del circuito independiente.





También desarrolla proyectos como cantante, poeta y escritora.





Mantiene un perfil artístico independiente, alejado de lo mediático. La trayectoria de Vera Spinetta incluye un recorrido artístico que al día de hoy permite ver un desempeño que con el paso de los años abarcó distintos ámbitos de la cultura. Hija de Luis Alberto Spinetta, logró construir una identidad propia dentro del cine, el teatro y la televisión.

Criada en un entorno atravesado por el arte, eligió desde joven inclinarse por la actuación, aunque también exploró otras formas de expresión como la música y la escritura. Su desarrollo profesional la ubicó como una de las figuras destacadas de su generación.

En la actualidad, su presente artístico incluye nuevas presentaciones teatrales que la vuelven a ubicar en el centro de la escena independiente, en paralelo con una carrera que continúa sumando proyectos en distintos formatos.

soledad agustina nacrijpg.jpg Vera Spinetta interpreta a María Soledad Rosas Qué fue de la vida de Vera Spinetta, la hija de Luis Alberto Spinetta Nacida el 14 de octubre de 1991 en Buenos Aires, Vera Spinetta creció en un ámbito creativo que marcó su formación. Desde sus primeros años se volcó a la actuación, debutando en cine con la película Las viudas de los jueves en 2009, inicio de un recorrido sostenido en la industria audiovisual.

A lo largo de su carrera participó en diversas producciones cinematográficas como Soledad (2018), donde interpretó a la activista Soledad Rosas, además de Voley (2014) y Las buenas intenciones (2019). En televisión, formó parte de ficciones como “En terapia”, “El fin del amor” y la serie El reino de Netflix, donde tuvo un rol secundario relevante.

elreino_season1_episode4_00_09_05_04_r.jpg_344325628 En paralelo a su trabajo como actriz, desarrolló una faceta artística diversa. Es cantante, poeta y en 2019 publicó el libro “Eclosión”. Un año más tarde lanzó su primer disco, “Terso”, con un enfoque íntimo y experimental que amplía su perfil creativo. En el presente, protagoniza la obra teatral “No tiene un desgarrón” junto a Julieta Cardinali, bajo la dirección de Rita Cortese. La pieza, que se presenta en Dumont 4040, propone una mirada crítica sobre la sociedad a través de un relato cargado de ironía, lo que le permite desplegar una vez más su versatilidad a la hora de realizar sus interpretaciones..