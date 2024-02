El irónico tuit de Carlos Rodríguez contra el ajuste a los jubilados de Javier Milei: "Me están licuando"

"Acabo de cobrar mi jubilación de Febrero. Es el mismo monto que el de Enero y que el de Diciembre (descontando aguinaldo). Me parece que me están licuando la jubilación...con razón dicen que tienen superávit fiscal", escribió Rodríguez en sus redes sociales .

"¿Es esa la manera de reducir el gasto público que recomienda el manual de Economía Austríaca?", agregó el economista de manera irónica en un claro ataque al gobierno libertario.

Tras la publicación, Rodríguez denunció que fue víctima de un ataque de "trolls". "Me largaron la banda de trolls a humillarme y descalificarme!. No la ven!", expresó.

Rodríguez fue, en los años noventa, viceministro de Domngo Cavallo, cuando el cordobés era ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem. En mayo de 2023, aceptó la oferta de ocupar la jefatura del Consejo de Asesores Económicos en caso de un eventual gobierno de Milei. A pesar de esto, tras la asunción de Milei, no ocupó ningún cargo y declaró "Milei no me da pelota, básicamente...No sé qué rol estoy cumpliendo, hablo por mi, no por La Libertad Avanza".