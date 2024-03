Los embarazos adolescentes se redujeron un 60% pero la motosierra pone en peligro las políticas sanitarias para la juventud

La hija de Sergio Denis reclamó a la Justicia por la muerte del cantante: "No vamos a tener paz hasta que no haya responsables"

Grafica_Embarazo-adolescente.jpg Fuente: Elaboración propia en base Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEISBA), del Ministerio de Salud de la Nación y Dirección Provincial de Estadística. C5N

Esto reflejó una dinámica similar en la tasa de embarazo adolescente para el mismo período: en mujeres de 15 a 19 años para la provincia de Buenos Aires fue de 63,1%, mientras que para el país del 59,9%, tendencia que se espera que vaya en aceleración en durante el subperíodo 2021-2024.

Sin embargo, todos estos índices podrían estar en riesgo teniendo en cuenta que hace algunos días el Gobierno anunció que se pausará el programa ENIA (Plan de Prevención del Embarazo en la Adolescencia), plan que se lanzó en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri y se mantuvo durante la de Alberto Fernández. Los contratos tienen fecha límite en marzo y dejarían de recibir insumos en el mes de abril.

Hoy por hoy, y además del ENIA, son distintos ejes los que se abordan para prevenir los embarazos en edades tempranas y que reflejan la importancia de la intervención del Estado. Por ejemplo:

PLAN ENIA

Acceso a anticonceptivos gratuitos, en especial de larga duración (como el Dispositivo Intrauterino -DIU- y los implantes subdérmicos)

Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI)

Implementación de la Ley Nacional de interrupción voluntaria del embarazo y el acceso gratuito al misoprostol

Mesas Territoriales de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) para potenciar la articulación entre las intervenciones de diferentes organismos destinadas a proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de abuso sexual contra las Infancias y el Embarazo Forzado construyendo circuitos y orientaciones que potencien y optimicen las herramientas de intervención a nivel territorial.

Programa PATROCINAR, cuyo objetivo es la asistencia de una abogada o abogado de forma gratuita, a personas que atraviesan o atravesaron situaciones de abuso sexual durante la niñez o adolescencia, desde una perspectiva de género, diversidad y niñez evitando cualquier tipo de revictimización durante el proceso.

En Provincia, el programa Niñas no madres, que aborda la temática del embarazo forzado a niñas menores de 15 años.

Ante este panorama, Alexia Navarro, viceministra de Salud bonaerense reflexionó: "Además de las tendencias demográficas que vemos a nivel mundial y no solo en el país, estos resultados fueron acompañados por distintas políticas sanitarias. No es lo mismo que un estado esté presente a que no lo esté".

De la mano de la eliminación del ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, Navarro remarcó el riesgo que corren todas las políticas de salud sexual y reproductiva a nivel nacional por la cuestión presupuestaria.

"Por el momento no tuvimos interrupción de insumos tangibles como ser los anticonceptivos, lo que nos preocupa es que sin presupuesto y sin su prórroga no tenemos certeza de cuánto van a durar y si se van a encarar nuevas compras. Son políticas clave para garantizar el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Necesitamos garantizar la continuidad de esos insumos", manifestó la funcionaria.

Sobre el recorte en ENIA, la funcionaria explicó que "eso nos va a repercutir dentro con esos equipos y su pérdida. El ministerio de Salud de la nación financiaba la permanencia de los equipos con coordinaciones provinciales. Eso nos llevará a pensar nuevas estrategias para que el trabajo no se interrumpa por fuera del marco y programa nacional"

Sin embargo, aclaró que estrictamente en la Provincia no sienten el impacto en la reducción del personal debido a que era poca la gente que financiaba el Estado y que destinaba como recurso a ciertos programas. Sí se hizo la salvedad con las SENAF, que eran dispositivos que dependían de Nación y se interrelacionaban con las provincias. Ahora, con estas modificaciones, su nueva configuración se desconoce.

A la vez se refirió a un posible debate de la Ley del Aborto, lo que también derivaría en un posible desmantelamiento del programa que ya se encuentra en funcionamiento en caso de dar marcha atrás con la normativa: "Nación tenía un canal específico para IVE que articulaba con cada provincia, no sabemos si esta línea va a seguir funcionando como tal".

AUE El embarazo adolescente se redujo en un 60% entre 2011 y 2021. Freepik

En consecuencia, esta crisis produce que las áreas nucleadas por Nación ahora pasen a manos de las dependencias provinciales, a la vez que deban tejerse aún más redes con organizaciones sociales; ONG y asociaciones que trabajan las asesorías de acompañamientos en la etapa de la adolescencia y la juventud.

Es por eso que Navarro subrayó que, ante esta situación de recorte, "las puertas de entrada a conocer estos casos son múltiples y sabemos que van a ser en mayor cantidad, más diversas y con mayor población para acompañar y para asistir". "Sabemos que se dará una mayor demanda sobre todo por no saber adónde conseguir las respuestas", concluyó.