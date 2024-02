Otra desprolijidad de La Libertad Avanza: confusión entre diputados por la propuesta para derogar el aborto

"Pusieron mi nombre porque dije que iba a acompañar pero que no era momento ahora y me metió igual. Es muy dañino", planteó la legisladora en diálogo con Corta.

Ya en la madrugada del jueves, Bonacci, 27 años, de profesión podóloga y electa por la provincia de Santa Fe, aclaró en su cuenta de X (ex-Twitter): "El proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo, y ha sido puesta a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos".

Tuit Rocío Bonacci proyecto ley aborto 8 febrero 2024 X @RocioBonacci

En el texto del proyecto se expresa el acompañamiento de los diputados Lemoine, Beltrán Benedit, María Fernanda Araujo y Manuel Quintar, además del de Oscar Zago, jefe del bloque oficialista en la cámara baja. Al respecto, Bonacci sostuvo que "no son firmas de puño y letra, son acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente… podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo".

En su publicación en X, el abogado Carlos Maslatón le preguntó si contaba con autorización del presidente para presentar el proyecto, a lo que ella respondió que "los diputados pueden y deben presentar proyectos". "No sabía que tenía que pedir permiso para proceder", lo chicaneó.

Otro diputado de La Libertad Avanza que se manifestó en contra de la presentación de la iniciativa fue Carlos D'Alessandro. Invitado a IP, fue consultado sobre el tema, y sorprendió con su respuesta. "Me estoy enterando en este momento, así que no, no lo sabía", contestó.

"Yo tengo una postura a favor de la vida, creo que es una discusión que tenemos que dar en la sociedad. No creo que sea necesario en estos momentos que está viviendo la Argentina reflotar este tema", consideró. "Creo que el contexto no está para eso", insistió.

Diputado Carlos D'Alessandro La Libertad Avanza Télam

El proyecto de la diputada Rocío Bonacci para derogar el aborto legal, seguro y gratuito

El proyecto fue presentado el 5 de febrero por la diputada Rocío Belén Bonacci para pedir la derogación de la "Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)", además de retrotraer los artículos del Código Penal que la ley aprobada en 2020 modificaba.

En el articulado, se establecen penas de entre "3 a 10 años de prisión al que causare un aborto sin consentimiento de la mujer" y de entre "1 a 4 años al que lo efectuare con el consentimiento de la mujer". En este último punto, si el aborto consumado resulta en el fallecimiento de la mujer, la pena se eleva a 6 (seis) como máximo. En ningún párrafo del texto se menciona la figura de "persona gestante".

Además, en el articulado se establece que el personal médico que interviniese en la instrumentación de un aborto, también serían plausibles de sufrir condenadas e inhabilitaciones para ejercer la medicina. Sin embargo, se menciona que "el aborto causado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta y con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre no es punible, siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios".