Plan motosierra: advierten que el ajuste impacta de lleno en los refugios para víctimas de violencia de género

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de la Mujer, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense advirtieron sobre el desfinanciamiento de las herramientas que buscan prevenir y erradicar las violencias por razones de género. Señalaron que el ajuste también afecta a la línea 144 de asistencia a las víctimas.

El exministerio de Mujeres, ahora Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género a cargo de la exfiscal Claudia Barcia, aún no informó oficialmente cuáles serán los recursos económicos que se destinarán para la prevención de las violencias por razones de género y la protección de las víctimas.

Desde las ONG y organizaciones que se ocupan de acompañar a las denunciantes advierten que es tal la gravedad del ajuste que todo puede volver 20 años atrás. Si esto pasa, el Estado será el responsable de los femicidios y sus víctimas colaterales.

Quien vivió alguna vez en este estado de vulnerabilidad sabe que la violencia no se toma descanso. Un llamado que no se atendió a tiempo, un lugar para pasar la noche que no existe, y por sobre todo la ayuda económica para salir del hostigamiento, son vitales para no pasar a integrar los números de los femicidios en la Argentina.

Ajuste en los Programas Acompañar y Programa Acercar Derechos (PAD)

Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Rosa Muiños, y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Estela Díaz, alertaron a que el Gobierno no responde si habrá o no financiamiento para las políticas de contención a las víctimas de violencia de género.

La directora de la Mujer de la Defensoría, Silvina Penella, remarcó a C5N.com que "hay denuncias aunque no se puede hablar de que el Programa Acompañar esté cerrado formalmente”. En este sentido, aclaró que "no hay respuesta a los pedidos de oficio y a las consultas sobre el futuro del Programa Acompañar y el Programa Acercar Derechos (PAD)".





El Programa Acompañar está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país y les garantiza un subsidio de dinero a través de lo que era el Ministerio de Género con los efectores de cada una de las provincias y la Ciudad. El apoyo económico es una suma mensual equivalente a un salario mínimo vital y móvil ($202.800) durante 6 meses consecutivos que puede ser renovable.

El Programa Acercar Derechos (PAD) es una política para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia en todo el país. Es un programa integral porque implica trabajar de manera coordinada en los distintos niveles del Estado y con organizaciones sociales y comunitarias, en los distintos territorios. Los equipos están integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social que están en todo el territorio nacional.

En cuanto al acceso a la justicia de la denunciante, remarcaron que si bien los anuncios de recortes se dieron informalmente, en este último tiempo "llegaron quejas y reclamos de mujeres que no tenían acceso al subsidio". Asimismo, explicaron que es difícil medir el impacto real del ajuste, pero indicaron que la falta de asistencia dineraria tiene un impacto directo para la autonomía económica de las mujeres. En este punto, las especialistas reflexionaron: "Es fundamental a la hora de romper el círculo de la violencia".

Desde el Ministerio de la Mujer y Diversidad de la PBA denunciaron las consecuencias sociales del ajuste económico de Milei Redes Sociales

"El programa Acompañar está suspendido”

La ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Diaz, indicó a C5N.com que el Programa Acompañar no está activo en el territorio bonaerense y aseveró: "Esto sucede al igual que en otras políticas de transferencias de recursos a las provincias o los municipios que tenían acción, hoy está todo suspendido”.

En este sentido, la funcionaria aseguró que “Nación supo tener proyectos de cooperación que ayudaron para mejoras edilicias, para equipamiento, eso hoy está absolutamente suspendido y no hay ninguna vista de transferencia de ningún recurso”.

En la provincia de Buenos Aires existe una red de dispositivos territoriales para abordar la problemática de las mujeres víctimas de género, entre los que están los Hogares de Protección Integral (HPI).

La ministra advirtió el desfinanciamiento de programas y políticas de asistencia a las víctimas de violencia de género. Redes Sociales

Díaz advirtió que estos sitios siguen funcionando con la asistencia del gobierno bonaerense, y que la mayoría tienen financiamiento propio de los municipios. Aseguró que "mantenemos la red en el sentido de articular las guías de abordaje, las derivaciones, el intercambio entre unos y otros de servicios”.

Qué pasará con los refugios para mujeres víctimas de violencia

La actualidad de los refugios para las mujeres víctimas de violencia de género tiene relación directa con el rumbo que el Gobierno nacional tome, ya que, la motosierra de MIlei también llega a estos lugares que son el espacio seguro para denunciantes.

En provincia de Buenos Aires, alertaron que "no existe respuesta" de la articulación con Nación y agregaron: "Estamos muy preocupadas, porque es otro ámbito más en el que se abandona, por parte del Estado nacional, las responsabilidades que se tienen en temas cruciales por el derecho a una vida libre de violencia, a la no discriminación, a la inclusión".

"Nos preocupa mucho en un contexto en el que hay niveles importantes de violencia social en general, que lo vemos en distintas formas de las relaciones interpersonales. Esto puede verse en conflictos barriales, en conflictos de tránsito, en los estadios de fútbol y también obviamente en las relaciones domésticas, familiares, sexoafectivas", ahondaron desde Provincia a este medio.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, C5N.com dialogó con uno de los Centro Integral de la Mujer (CIM) y al momento de la realización de la nota se esperaba la respuesta de la Dirección General de la Mujer que lleva adelante el Programa de Atención Integral a las Víctimas de Violencia Doméstica y Sexual.

Los hogares y refugios en CABA son lugares con domicilio reservado y de puertas cerradas donde viven las mujeres embarazadas con sus hijos, y reciben capacitación laboral y patrocinio jurídico gratuito, entre otros acompañamientos. La permanencia de estos lugares depende de políticas con perspectiva de género y asistencia estatal.

Por su parte, la ministra bonaerense Estela Díaz explicó en Buenos Aires existe un proceso de transformación de estos hogares para que sean más bien casas abiertas. En este sentido, detalló que la PBA cuenta con dispositivos para que los casos de alto riesgo puedan atenderse con otras medidas y no con hogares totalmente cerrados. Se refirió a los dispositivos duales, como las tobilleras a los agresores y a las medidas cautelares que se toman con velocidad.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires aseguró que no dejan de anotar de anotar los casos de violencia doméstica y que la ayuda va saliendo "a regañadientes" y de a poco.