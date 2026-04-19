Un jubilado murió en Puerto Madryn tras ser atacado por un pitbull de su familia La víctima sufrió una lesión irreversible en la arteria femoral cuando intentó separar a dos perros de la misma raza que se estaban peleando. Por + Seguir en







Un jubilado de 65 años murió este sábado en la ciudad de Puerto Madryn, Chubut, tras el ataque de un pitbull de su propia familia, mientras intentaba separarlo de otro perro de la misma raza con el que se estaba peleando.

El trágico suceso tuvo lugar en una vivienda de la calle Thomas Espora, en la zona norte de la localidad. El incidente comenzó con un enfrentamiento violento entre al menos tres perros dentro de la propiedad. Ante la ferocidad del combate, el hombre decidió intervenir para separar a dos de los animales de raza pitbull que peleaban entre sí.

En medio de la disputa, uno de los canes atacó al propietario y le provocó una grave herida en la pierna. A pesar de la profundidad de la lesión, el hombre logró entrar a su domicilio por sus propios medios para resguardarse.

La gravedad del cuadro clínico derivó en una descompensación irreversible minutos después del ataque. El personal de emergencias médicas no alcanzó a asistir a la víctima, quien falleció en el lugar debido a una pérdida masiva de sangre.

La autopsia confirmó que el deceso fue consecuencia directa de una lesión en la arteria femoral. Los peritos forenses determinaron que la hemorragia severa resultó fatal en un lapso de tiempo muy breve tras la mordedura del animal.