Se filtró por qué Adabel Guerrero se separó de su pareja después de 14 años

Según lo que trascendió, la bailarina y el empresario Martín Lamela le pusieron fin a su relación por una infidelidad.

El nombre de Adabel Guerrero quedó en el ojo de la tormenta durante los últimos días . Esta vez no se trató de un hecho puntual sobre su carrera profesional , sino por una bomba sobre su vida privada: estaría en crisis y separación de su pareja , Martín Lamela , con quien estuvo los últimos 14 años. Pero hubo más: la ruptura se estaría dando por una supuesta infidelidad de ella .

Aunque la propia famosa desmintió esta información que dieron en LAM , la modelo también dejó algunas dudas en su relato. Siempre dejó un condicional, y en medio de esto, cada aclaración se volvió aún más enigmática. Mucho más aún si el escándalo apunta a un tema tan fuerte como esta cuestión mediática .

Según comentó el panelista Pepe Ochoa al aire de LAM (América) , la bailarina le habría sido infiel al empresario con una persona del country en el que viven. Esto se conoció recientemente el jueves pasado, donde empezó a correr por las redes sociales y los distintos medios que Adabel Guerrero y Martín Lamela se habrían separado tras 14 años juntos y una hija en común.

“Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín enteró, porque habría sido una persona del country. Él está muy triste. A raíz de esto, crisis y se están separando ”, explicó.

Acto seguido, el integrante del programa de Ángel de Brito contó la drástica decisión que habría tomado la protagonista de SEX: “Ella está buscando mudarse a Capital”.

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“Hace cuatro días que quiero hablar con Adabel y nunca me contestó. La producción de LAM se contactó con Adabel, tampoco contestó. Obviamente, en mi fuente creo, pero para mí lo va a desmentir”, concluyó Ochoa.

Ante la falta de respuesta de Adabel Guerrero a Pepe Ochoa, Ángel de Brito decidió escribirle a la bailarina. “Yo le escribí Adabel, porque la conozco desde que arrancó más o menos, y le dije: ‘Hola, ¿es cierto que te separaste?’“, relató. La respuesta de la artista fue la siguiente: ”Hola, amore. Por ahora no, jajaja".

En 2015, después de siete años de amor, Adabel Guerrero y Martín Lamela también habían decidido ponerle fin a su historia de amor. En ese momento, en medio de rumores sobre terceras personas, la artista salió a aclarar la situación. “Nos separamos hace más de un mes”, contó a la revista Pronto, y negó rotundamente cualquier affaire de Lamela con la modelo Macarena Lemos.

“La separación fue en buenos términos y quedamos en que cada uno podía hacer lo que quisiera”, explicó la bailarina en aquel entonces.

Adabel relató que la decisión llegó tras una charla profunda con Martín. “Le pregunté si él se iba a bancar seguir con una persona así. Vivo la vida a full y siento que no me alcanza el día para hacer todo lo que quiero. Todavía me queda en el tintero tomar clases de canto y teatro. Y voy a empezar tango y estilos nuevos”, dijo en esa oportunidad.