Coty Romero reveló que su salida de Cárcel de Gemelos estaba arreglada: "No me podía quedar" La exparticipante de Gran Hermano contó los detalles de su salida del reality show español y contó que tenía previsto quedarse un tiempo determinado en el mismo. + Seguir en







Coty Romero reveló que su salida estaba pactada. Redes Sociales

La exparticipante de Gran Hermano, Coty Romero, había sido expulsada por una trompada a una compañera en el reality show español la Cárcel de los Gemelos, pero contó en las redes sociales que su paso por el programa estaba arreglado por un determinado tiempo: “No me podía quedar”.

Todo ocurrió en la madrugada del sábado cuando se peleó con la Palace, tras diferentes peleas con Falete. En este caso, no quedó claro el motivo de la discusión, pero sí se vio claramente el enojo de ambas jugadoras y que terminó todo a las piñas.

La producción tuvo detenida la transmisión hasta que no se calmó todo y, al regreso, comunicaron a través de su cuenta de X la expulsión de Coty, la cual quedó grabada. Minutos más tarde, la propia participante publicó una historia en Instagram donde llevó tranquilidad y explicó lo ocurrido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/2045368453888950756?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2045368453888950756%7Ctwgr%5E12f5a4fb0f8841fba6deb9a568439af80377f9db%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fc5n.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17766245337096875&partner=&hide_thread=false COTY LE PEGÓ UNA TROMPADA A LA PALACE



La transmisión de la #CarcelGemelos6 está cortada hace más de 20 minutos, parece que esta pelea escaló y se agarraron entre todos https://t.co/zUfIuaSAS5 pic.twitter.com/RT7opDnx2R — TRONK (@TronkOficial) April 18, 2026 Ante esto, las autorirdades había tomado la decisión de expulsarla de manera inmediata del show y lo informaron en las redes sociales. Sin embargo, ella había contado en sus redes sociales que no se arrepentía de lo sucedido y que ya estaba de vuelta en Argentina.

“Gracias, infinitas gracias a todos por sus mensajes hermosos. Los amo hasta el infinito, fue una experiencia completamente nueva y yo me voy feliz porque cumplí con lo que vine a hacer y me llevo gente muy muy hermosa. A pesar de todo, fue muy bueno y poder levantar nuestra bandera fue lo mejor”, escribió Coty horas después.