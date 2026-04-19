Tragedia en el set: un hombre ingresó al rodaje de "Sin senos sí hay paraíso" y mató a dos personas El agresor ingresó al estudio de grabación en Bogotá y con un arma blanca atacó a miembros del equipo. La protagonista de la serie rompió el silencio y se expresó en sus redes sociales sobre el trágico hecho. + Seguir en







El atacante ingresó al set de grabación con un arma blanca.

Una tragedia inesperada sacudió al set de "Sin senos, sí hay paraíso", cuando un hombre ingresó al rodaje de la cuarta temporada de la serie y con un arma blanca mató a los integrantes del equipo del ciclo. El hecho ocurrió en Bogotá, Colombia y conmocionó a toda la comunidad. La protagonista, Carolina Gaitán, rompió el silencio y se expresó en sus redes sociales sobre el trágico hecho: "Honro tu vida y te voy a extrañar, mi Nico hermoso".

El violento ataque se produjo este sábado en las inmediaciones del Parque Nacional Oriental, cuando el atacante ingresó al set de grabación y agredió con un arma blanca a parte del equipo. Según testigos y reportes oficiales, el hombre -que no pertenecía a la troupe- se acercó a pedir un cigarrillo y, al no obtener respuesta, atacó a un conductor del área de transporte y a quienes intentaron defenderlo.

El hecho ocurrió durante el rodaje de la cuarta temporada de la serie. Entre las víctimas fatales, se encuentra Nicolás Perdomo y el atacante. Varias personas fueron detenidas, mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias y determinar las responsabilidades.

Historia de Carolina Gaitán “En horas de la tarde, en vía pública, un hombre agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima. Lamentablemente, productor de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas”, confirmó el comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho.

A su vez, las autoridades policiales aclararon que el hecho no se trató de un robo ni de un intento de hurto, sino de un episodio de intolerancia en vía pública. Tras el incidente, la asociación Anta Colombia emitió un comunicado en el que pidió unidad y solidaridad en el sector audiovisual, además de remarcar la necesidad de reforzar la seguridad en los sets de grabación y rechazar la violencia.