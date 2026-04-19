19 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

¿Hay fin de semana largo de cuatro días en mayo 2026 por los feriados?

A continuación, analizamos cómo queda conformado el cronograma oficial, qué días caen los feriados nacionales y si finalmente se activará algún puente turístico.

Por
Informate sobre los Feriados que tendrá el mes de mayo este 2026

Informate sobre los Feriados que tendrá el mes de mayo este 2026

  • Ambas fechas son feriados nacionales de carácter inamovible, por lo que se celebran en su día exacto.

  • El primer fin de semana largo inicia el viernes 1 de mayo (Día del Trabajador) y finaliza el domingo 3 de mayo.

  • Luego, el segundo fin de semana largo comienza el sábado 23 de mayo y se extiende hasta el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

  • En ambos casos, se trata de períodos de 3 días consecutivos de descanso.

Con la llegada de mayo de 2026, una de las preguntas más recurrentes entre los argentinos es si el calendario ofrecerá un fin de semana largo de cuatro días. Este mes, caracterizado por dos fechas patrias y conmemorativas de gran relevancia, presenta una configuración particular en el almanaque. Si bien el descanso es una certeza, la posibilidad de un feriado puente o un fin de semana extra largo depende de la normativa vigente sobre Feriados trasladables y la decisión administrativa de fijar días con fines turísticos.

Mayo 2026 llega con feriados de fin de semana largo.
Te puede interesar:

Mayo 2026 llega con feriados de fin de semana largo: cuáles son

En este 2026, la atención se centra especialmente en el 1 de mayo y el 25 de mayo. En un contexto donde el turismo interno busca aprovechar cada oportunidad de reactivación durante el otoño, conocer con exactitud si contaremos con tres o cuatro días de pausa resulta clave para la organización de trabajadores y estudiantes. La forma en que estos días se posicionan respecto al sábado y domingo define las posibilidades de planificación para viajes cortos o reuniones.

Qué pasa con los feriados de mayo 2026 y los fines de semana largos

Feriados

El primer descanso llegará de forma inmediata con el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, que al ser inamovible se acopla al sábado y domingo. Pocas semanas después, el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) completará el esquema de beneficios, generando otro bloque de tres días libres.

Así, mayo de 2026 se posiciona como uno de los meses con mayor flexibilidad horaria del año, facilitando la planificación de actividades recreativas y el corte con la rutina laboral.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Confirmado: El próximo mes tiene varios Feriados y uno es el primer día

Mayo 2026 comenzará el mes con fin de semana largo: a qué se debe

Confirmado: así será el próximo finde largo de 2026.

Cuál es el próximo feriado nacional que tiene 2026 y qué buena noticia trae

Se dió a conocer información sobre los últimos Feriados del mes

Abril 2026 se despide con un fin de semana largo clave: qué feriado cae

El último día del mes trae consigno uno de los Feriados más esperados por varias personas

Confirman que será feriado el jueves 30 de abril: qué se celebra

Informat acerca de los próximos Feriados durante el mes, y a quiénes impactarán

Qué feriados tendrá Buenos Aires en la semana del 20 de abril en 2026

Aún quedan algunos Feriados para ciertas personas, los cuales aseguran días de descanso

Abril 2026 se despedirá con un feriado: cuál es y quiénes lo pueden disfrutar

Rating Cero

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión.

Qué pasó con Samuel Bateman: el líder religioso autoproclamado profeta y su historia llegó a Netflix

Coty Romero reveló que su salida estaba pactada.

Coty Romero reveló que su salida de Cárcel de Gemelos estaba arreglada: "No me podía quedar"

Posible infidelidad de Adabel Guerrero a su marido, tras catorce años de relación. Pura polémica.

Se filtró por qué Adabel Guerrero se separó de su pareja después de 14 años

Los Simpson, una pasión argentina.
play

Día Mundial de Los Simpson: por qué los amamos tanto en Argentina

Mirtha Legrand regresará el sábado.

Confirmado: Juanita Viale reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand a su programa en El Trece

últimas noticias

play
El presidente estadounidense Donald Trump. 

La ultraderecha y los cristianos comienzan a soltarle la mano a Trump por su rol en Irán

Hace 17 minutos
Recorrida en el microcentro de la ciudad.

Si visitas Buenos Aires, estos son los paseos imperdibles que tiene Balvanera

Hace 17 minutos
Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Emily Ceco tiene nueva pareja y lo presentó en redes sociales: quién es

Hace 18 minutos
La freidora de aire permite cocinar croquetas con menos aceite y buenos resultados.

Cómo preparar unas croquetas congeladas con la freidora de aire y que queden riquísimas

Hace 20 minutos
De promesa del fútbol a una vida judicial marcada por cambios extremos.

El futbolista que jugó en River y Boca, pero su vida dio un giro y terminó en la cárcel

Hace 20 minutos