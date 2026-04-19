¿Hay fin de semana largo de cuatro días en mayo 2026 por los feriados? A continuación, analizamos cómo queda conformado el cronograma oficial, qué días caen los feriados nacionales y si finalmente se activará algún puente turístico. Por + Seguir en







Informate sobre los Feriados que tendrá el mes de mayo este 2026

Ambas fechas son feriados nacionales de carácter inamovible, por lo que se celebran en su día exacto.

El primer fin de semana largo inicia el viernes 1 de mayo (Día del Trabajador) y finaliza el domingo 3 de mayo.

Luego, el segundo fin de semana largo comienza el sábado 23 de mayo y se extiende hasta el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo).

En ambos casos, se trata de períodos de 3 días consecutivos de descanso. Con la llegada de mayo de 2026, una de las preguntas más recurrentes entre los argentinos es si el calendario ofrecerá un fin de semana largo de cuatro días. Este mes, caracterizado por dos fechas patrias y conmemorativas de gran relevancia, presenta una configuración particular en el almanaque. Si bien el descanso es una certeza, la posibilidad de un feriado puente o un fin de semana extra largo depende de la normativa vigente sobre Feriados trasladables y la decisión administrativa de fijar días con fines turísticos.

En este 2026, la atención se centra especialmente en el 1 de mayo y el 25 de mayo. En un contexto donde el turismo interno busca aprovechar cada oportunidad de reactivación durante el otoño, conocer con exactitud si contaremos con tres o cuatro días de pausa resulta clave para la organización de trabajadores y estudiantes. La forma en que estos días se posicionan respecto al sábado y domingo define las posibilidades de planificación para viajes cortos o reuniones.

Qué pasa con los feriados de mayo 2026 y los fines de semana largos Feriados El primer descanso llegará de forma inmediata con el viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, que al ser inamovible se acopla al sábado y domingo. Pocas semanas después, el lunes 25 de mayo (Día de la Revolución de Mayo) completará el esquema de beneficios, generando otro bloque de tres días libres.

Así, mayo de 2026 se posiciona como uno de los meses con mayor flexibilidad horaria del año, facilitando la planificación de actividades recreativas y el corte con la rutina laboral.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre