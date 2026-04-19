Qué pasó con Samuel Bateman: el líder religioso autoproclamado profeta y su historia llegó a Netflix

Una historia real que deja a la vista los límites del poder en contextos cerrados. El relato deja en evidencia las consecuencias de la manipulación ideológica.

El caso de Samuel Bateman volvió a tomar relevancia luego de la llegada de una serie documental a Netflix que reconstruye su historia y el entramado que lideró durante años. La producción expone cómo un hombre logró consolidarse como figura central dentro de un grupo religioso y utilizar esa posición para ejercer control sobre decenas de personas.

Este tipo de historias se inscribe dentro de los llamados “true crime” , un formato que creció en popularidad y que pone el foco en hechos reales con alto impacto social. En este caso, el eje está puesto en la manipulación de la fe y en las consecuencias que puede generar cuando se utiliza como herramienta de poder.

El relato se apoya en material documental, testimonios de víctimas y el trabajo de investigadores que lograron desentrañar el funcionamiento interno de una comunidad hermética, donde las normas eran impuestas sin cuestionamientos.

Samuel Bateman surgió como líder dentro de una rama del fundamentalismo mormón luego de la caída de figuras previas como Warren Jeffs, condenado en 2011. Entre 2019 y 2022, logró afianzar su influencia al autoproclamarse profeta , exigiendo obediencia total a sus seguidores bajo argumentos religiosos.

De acuerdo con la investigación judicial, utilizó su rol para imponer vínculos forzados y someter a mujeres y menores a situaciones de abuso, justificando sus acciones como parte de un supuesto mandato espiritual. Estas prácticas fueron clave para sostener el sistema de control dentro del grupo.

En 2022 fue arrestado por las autoridades de Estados Unidos y más tarde admitió su responsabilidad en distintos delitos federales, entre los que figuraban conspiración para trasladar menores con fines sexuales. Actualmente cumple una condena de 50 años de prisión.

La causa también alcanzó a varios integrantes de su entorno, quienes fueron acusados de colaborar en el traslado de víctimas entre estados para evitar controles. Incluso, la Justicia determinó que el acusado intentó continuar con estas prácticas luego de su detención, al planificar nuevos secuestros.

Short Creek: la comunidad donde Samuel Bateman operaba

Los hechos se desarrollaron principalmente en Short Creek, una comunidad ubicada entre Arizona y Utah, conocida por su vínculo histórico con grupos religiosos fundamentalistas. En ese entorno, la figura del líder tenía un peso absoluto y las decisiones eran aceptadas sin cuestionamientos.

Dentro de este contexto, muchas personas crecían en condiciones de aislamiento, con escaso contacto con el exterior y bajo una fuerte presión ideológica. Esta dinámica facilitaba la imposición de reglas estrictas que afectaban todos los aspectos de la vida cotidiana.

Samuel Bateman Gobierno EEUU

El caso deja a la vista cómo estos entornos cerrados pueden derivar en estructuras donde los abusos se sostienen en el tiempo, haciendo que sea dificil la intervención externa y la denuncia por parte de las víctimas. La serie documental reconstruye estos hechos con material obtenido de forma encubierta y testimonios directos, mostrando cómo funcionaba el grupo desde adentro y alertando sobre los riesgos de este tipo de organizaciones.