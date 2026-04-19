19 de abril de 2026 Inicio
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Tragedia en el Rally Sudamericano: murió un espectador atropellado en Córdoba

Un joven de 25 años falleció, una mujer sufrió una fractura y una menor resultó herida cuando un auto perdió el control y se desvió de la pista en plena competencia. La organización decidió suspender la carrera tras el accidente.

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El tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano quedó suspendido por el grave accidente.

El tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano quedó suspendido por el grave accidente.

Un espectador de 25 años murió y una mujer y su hija resultaron heridas este domingo en Mina Clavero, Córdoba, cuando un auto se despistó durante el Rally Sudamericano y se dirigió hacia una zona con público. El accidente ocurrió en el tramo Giulio Cesare, apenas iniciada la etapa final de la competencia, lo que obligó a suspender la carrera.

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De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo perdió estabilidad, comenzó a volcar y terminó desplazándose hacia un sector donde se encontraba el público al costado del camino. Al poco tiempo, se puso en marcha un operativo de seguridad, con la intervención de los equipos de asistencia y la decisión de detener el tramo para atender la emergencia.

El vehículo, un Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez, perdió el control en una curva a alta velocidad, volcó y terminó fuera de pista, provocando la tragedia.

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El informe preliminar indicó que tres personas resultaron lesionadas: una menor y dos adultos, quienes fueron trasladados al Hospital Luis Bellodi para recibir atención médica. Tiempo después trascendió la información de que el joven de 25 años oriundo de Córdoba capital, que tenía heridas múltiples, había fallecido.

Oriundas de Villa Dolores, una mujer de 40 años sufrió una fractura de tobillo y permanece fuera de peligro, mientras que su hija menor de edad presentó golpes leves sin gravedad. Ambas fueron trasladadas al hospital regional y se encuentran en buen estado general.

Rally sudamericano - comunicado oficial

La organización del Rally Sudamericano activó un comité de emergencia que reunió a todas las áreas operativas del certamen, mientras se aguardaban detalles oficiales sobre el accidente.

Tras el trágico accidente, la organización decidió suspender la competencia en medio de la conmoción. La noticia se difundió rápidamente entre los equipos y los espectadores, generando un clima de consternación que contrastó con la expectativa de la jornada decisiva.

La segunda fecha del Rally Argentino se disputó junto al FIA Rally Sudamericano con una convocatoria récord de 72 tripulaciones, que incluyó una amplia variedad de pilotos nacionales e internacionales.

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