Los antecedentes de violencia de Williams Tapón, el futbolista que se suicidó luego de agredir a un árbitro

El sábado pasado, durante un partido contra "El Rejunte", Tapón le pegó dos trompadas en el rostro al árbitro Ariel Paniagua luego de que le mostrara la tarjeta roja a un compañero. Después, cuando cayó al piso y estaba indefenso, le propinó una fuerte patada en la cabeza que lo dejó inconsciente.

El joven fue acusado del delito de "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo". Este lunes por la noche, su cuerpo fue encontrado en la zona de las vías del tren, a la altura de General Paz y Heredia, en la localidad bonaerense de Gerli.

Williams Alexander Tapón

Quién era William Alexander Tapón: sus antecedentes en el fútbol amateur

Según una fuente cercana, Williams Alexander Tapón ya había protagonizado hechos de violencia similares en otros campeonatos de fútbol amateur. "Es del barrio Agüero, en zona sur, y es un pibe pesado, con antecedentes violentos, ya que fue expulsado de dos torneos antes de jugar éste", aseguró a Clarín.

Explicó que "el primero era el que se jugó en Gerli, en el club Copa Río del Sur, y después hubo otro en el club Palá, en Avellaneda. De ambos lo echaron, y para que te echen de un torneo por el que se paga bastante guita, tenés que mandarte una cagada grave", resaltó.

Luego de que el video de la agresión se hiciera viral, Tapón brindó dos entrevistas televisivas, una a Canal 9 y otra a Telefe, pero en ambas dio un nombre falso y se presentó como Dimitri. "La verdad es que estuve mal, lo admito. Fueron esos cinco minutos en los que no me pude controlar y reaccioné así hacia el referí", sostuvo.

jugador agresion imagen

"La única explicación que puedo dar es que tenía enojo. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos", aseguró. También denunció que Paniagua "quería que le pague $300.000 para no hacer la denuncia".

"Le pedí disculpas, de todo corazón, y no me la aceptó. Sé que lo pude haber matado, no fue mi intención, me saqué. La gente que no sabe que no soy así. Anoche (por el domingo) no pude ni dormir. Todos me dijeron que lo podría haber matado”, señaló.

Después de la agresión al árbitro, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) de la provincia de Buenos Aires le había aplicado el derecho de admisión de por vida a los estadios de fútbol. También se iba a intentar, vía judicial, que no pudiera volver a participar de torneos amateur.

Línea de Prevención del Suicidio - ayuda a personas en crisis

En caso de una crisis emocional de cualquier tipo o una situación a la que no se le encuentra salida, comunicarse telefónicamente al 135 (línea gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800 345 1435. El llamado es personal, confidencial y anónimo.