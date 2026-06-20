La confesión de María Becerra sobre su intimidad con J Rei: "Somos muy gauchitos" La cantante reveló detalles inéditos de la relación con su novio durante una entrevista en España, donde contó cómo hacen para mantener la pasión pese a los viajes y confesó que ambos apuestan por los momentos improvisados. Agregar C5N en









María Becerra y su novio, el músico J Rei.

María Becerra sorprendió con una confesión sobre su relación con J Rei durante su visita al programa español La Revuelta, donde habló sobre la manera en la que ambos sostienen el vínculo pese a los compromisos laborales y las largas ausencias. La artista explicó que la espontaneidad es moneda corriente en la pareja.

La cantante reconoció que las giras y los viajes constantes obligan a aprovechar cada momento disponible. "Estuve viajando mucho, pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día", expresó entre risas al referirse a los reencuentros con el intérprete de Tu Turrito.

Además, María dejó al descubierto una faceta muy relajada de la relación y aseguró: "Nosotros somos muy de la situación improvisada, ¿viste? Tanto él como yo somos muy gauchitos, muy de estacionar en algún lugar y tipo: 'Che, ¿no pinta?', 'Pero por supuesto'". La frase provocó la reacción del conductor del ciclo, David Broncano.

“Gauchita”



Por las declaraciones de María Becerra: "Somos muy del sexo improvisado. Soy muy gauchita" pic.twitter.com/QWsXbdTLEk — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 18, 2026 La artista también contó que, cuando el tiempo escasea, ambos encuentran la manera de compartir un momento juntos. "Somos mucho del 'Che, gordi, me tengo que ir a laburar, tengo 20 minutos'; 'Bueno, va, dale'", relató durante la entrevista que brindó en la televisión española.

El vínculo entre María Becerra y Tini Stoessel, una amistad que se mantiene firme Días atrás, Tini Stoessel cerró una importante gira en Perú, en una noche muy especial llena de música y amor por parte de sus fans. Cuando bajó la espuma de tanta emoción, la cantante dedicó algunas palabras de agradecimiento a distintos colegas entre los que incluyó a María Becerra, a quien destacó por su presencia tanto arriba del escenario como en su vida personal.