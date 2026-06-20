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La confesión de María Becerra sobre su intimidad con J Rei: "Somos muy gauchitos"

La cantante reveló detalles inéditos de la relación con su novio durante una entrevista en España, donde contó cómo hacen para mantener la pasión pese a los viajes y confesó que ambos apuestan por los momentos improvisados.

María Becerra y su novio

María Becerra y su novio, el músico J Rei. 

María Becerra sorprendió con una confesión sobre su relación con J Rei durante su visita al programa español La Revuelta, donde habló sobre la manera en la que ambos sostienen el vínculo pese a los compromisos laborales y las largas ausencias. La artista explicó que la espontaneidad es moneda corriente en la pareja.

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La cantante reconoció que las giras y los viajes constantes obligan a aprovechar cada momento disponible. "Estuve viajando mucho, pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día", expresó entre risas al referirse a los reencuentros con el intérprete de Tu Turrito.

Además, María dejó al descubierto una faceta muy relajada de la relación y aseguró: "Nosotros somos muy de la situación improvisada, ¿viste? Tanto él como yo somos muy gauchitos, muy de estacionar en algún lugar y tipo: 'Che, ¿no pinta?', 'Pero por supuesto'". La frase provocó la reacción del conductor del ciclo, David Broncano.

La artista también contó que, cuando el tiempo escasea, ambos encuentran la manera de compartir un momento juntos. "Somos mucho del 'Che, gordi, me tengo que ir a laburar, tengo 20 minutos'; 'Bueno, va, dale'", relató durante la entrevista que brindó en la televisión española.

El vínculo entre María Becerra y Tini Stoessel, una amistad que se mantiene firme

Días atrás, Tini Stoessel cerró una importante gira en Perú, en una noche muy especial llena de música y amor por parte de sus fans. Cuando bajó la espuma de tanta emoción, la cantante dedicó algunas palabras de agradecimiento a distintos colegas entre los que incluyó a María Becerra, a quien destacó por su presencia tanto arriba del escenario como en su vida personal.

El cariñoso mensaje de agradecimiento de Tini Stoessel a María Becerra.

El cariñoso mensaje de agradecimiento de Tini Stoessel a María Becerra.

Con fotos y videos del show, la publicación de Tini estuvo acompañada de un extenso texto en el que sobresalió la mención a "La Nena de Argentina", a quien se refirió con palabras de amor. "Gracias María Becerra, por acompañarme; te quiero tanto, amiga", comenzó el escrito. "Me hace feliz compartir con vos arriba del escenario, pero sobre todo gracias por acompañarme también abajo, en todos los aspectos", cerró la cantante y dio claras señales del vínculo que las une.

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