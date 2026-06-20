20 de junio de 2026 Inicio
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Revés para Pedro Sánchez: su esposa irá a juicio por presunta corrupción

Begoña Gómez deberá enfrentar un proceso judicial por cuatro delitos. La decisión del magistrado Juan Carlos Peinado profundiza la crisis política que rodea al gobierno español.

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Pedro Sánchez y Begoña Gómez

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, su esposa, quien está procesada por distintos delitos.

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La Justicia española resolvió abrir un juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. La decisión fue adoptada por el juez Juan Carlos Peinado, que también dispuso una serie de medidas cautelares.

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Además de enviarla a juicio, el magistrado ordenó la quita del pasaporte de Gómez, le prohibió abandonar España y estableció la obligación de presentarse cada 15 días ante la Justicia. La resolución se produjo en medio de una creciente tensión política y de fuertes cuestionamientos entre oficialismo y oposición.

Un tribunal madrileño ordenó procesar a Begoña Gómez e irá a juicio.

Un tribunal madrileño ordenó procesar a Begoña Gómez e irá a juicio.

La causa se originó por sospechas sobre el uso de su posición como esposa del jefe de Gobierno para favorecer determinadas actividades profesionales y académicas. Desde el inicio de la investigación, Begoña Gómez negó haber cometido irregularidades y sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento.

El nuevo avance judicial representa un duro golpe para Pedro Sánchez, cuyo entorno está en la mira y es objeto de varias investigaciones. Aunque el mandatario no figura entre los acusados, el caso se convirtió en uno de los principales focos de desgaste para el Ejecutivo socialista.

Qué consecuencias puede tener la decisión judicial para el gobierno español

La apertura del juicio provocó una inmediata reacción política en España. Desde el Partido Socialista interpretaron la medida como una persecución judicial y denunciaron que la investigación está impulsada por sectores que buscan erosionar al gobierno encabezado por Pedro Sánchez.

Según informó El País de España, en paralelo, el Partido Popular reclamó al oficialismo colaborar con la Justicia y redobló las críticas contra el Ejecutivo. La oposición considera que el proceso judicial agrava la crisis política que atraviesa el país y volvió a exigir la convocatoria a elecciones anticipadas.

Mientras tanto, la defensa de Begoña Gómez prepara recursos para impugnar las medidas cautelares impuestas por el juez. La esposa del presidente español mantiene su inocencia y buscará revertir las restricciones dispuestas en el marco de una causa que mantiene en vilo a la política española.

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